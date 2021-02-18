«Денег нет ни на что». РПЛ теряет команду

История с финансовыми трудностями «Тамбова» тянется с сентября прошлого года. Игрокам длительное время не платили зарплату (долги остаются до сих пор), на матч со «Спартаком» команда вышла не в оптимальном состоянии из-за тех самых долгов, а зимой и вовсе стало известно, что «Тамбов», скорее всего, снимется с розыгрыша чемпионата России по футболу.

Тогда «Тамбов», выступающий в Саранске, решили спасать. К проблеме подключились РФС и РПЛ, недавно на собрании клубов главы команд обсудили возможность поделиться с «Тамбовом» игроками, и президент РПЛ гордо заявил: «Тамбов» будет жить». Но вчера выяснилось, что всё-таки не будет.

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Коллеги из ТАСС в среду сообщили, что клуб, скорее всего, снимется с розыгрыша РПЛ. Всё дело в договорённостях между РФС и губернатором области, которые губернатор на данный момент не выполняет (и скорее всего не выполнит). Наши источники эту информацию подтвердили.

Официальных комментариев от РФС, РПЛ или клуба о поменявшейся финансовой ситуации пока не поступило. Главная преграда «Тамбова» – запрет на регистрацию игроков, который РФС наложил на клуб из-за долгов. Именно из-за отсутствия возможности заявить футболистов (тех, кто остался, плюс тех, кем помогли другие клубы) «Тамбов» может сняться не только с розыгрыша РПЛ, но и с Кубка страны. Хотя уже в эти выходные «Тамбов» должен сыграть в нём с «Локомотивом».

«Что касается информации по снятию с Кубка, то вроде бы это так, – заявил «Чемпионату» главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, – официально мне не сообщали. Но нам же надо куда-то выдвигаться. Заявка у нас закрыта, поэтому, скорее всего, в Кубке участвовать мы не будем. Заявка закрыта из-за запрета на регистрацию игроков. Если её не откроют, то ничего не будет. Очень печально».

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Если на Кубок России «Тамбов» уже вряд ли успеет заявить футболистов, то для заявки в РПЛ время ещё есть. Правда, для этого клубу, лиге и РФС нужно решить проблему с губернатором области. А в команде в это, кажется, уже не верят:

«По поводу участия в РПЛ говорят, что надо ждать, – говорит Первушин, – честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что».



Продолжение следует?