Проблемы «Краснодара» гораздо глубже, чем вратарские ошибки. Команда оказалась неготовой

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в домашнем матче и поставил себя в крайне сложное положение перед ответной игрой. Предельно ясно, что основная и оставившая самый мрачный осадок проблема «быков» — вратарская. Во всех трёх голах Городов мог бы сыграть лучше, второй и третий мячи – его персональные грубые ошибки.

Если бы голкипер оказался на высоте и просто взял бы своё, то «Краснодар» мог бы претендовать на более удачный результат. Но сейчас важно не сбиваться на один-единственный аспект. Хотя бы потому, например, что Загреб в принципе играл острее, нанёс 16 ударов (9 в створ), из них 13 – из пределов штрафной. А у «быков» с их 65% владения мячом ударов из штрафной вдвое меньше.

Поэтому правильнее сказать, что готовность хорватов в принципе оказалась лучше, а вратарская катастрофа лишь усугубила общую ситуацию.

«Краснодар» ошибся с вратарем? Городов провалился в матче с хорватами Гол и ассист Берга не позволили победить команде Галицкого.

«Краснодар» плохо справлялся с давлением «Динамо» в среднем блоке. Потери пошли с первых же минут

«Быки» вышли играть в свой футбол, а Загреб – в свой. Российская команда делала ставку на владение и позиционные атаки, а хорватская – на прессинг. Прессинг этот начинался, как правило, не у штрафной «Краснодара», а в среднем блоке. «Динамо» перекрывало пространство, дожидалось, пока мяч будет направлен одному из полузащитников соперника, а после этого агрессивно налетало на него и провоцировало ошибки. Это была игра в рваном темпе «рывок-пауза», «рывок-пауза», к которому нужно было привыкнуть. «Краснодару» создавали ощущение территориального преимущества, а на самом деле он вообще ничего не контролировал.

Главная причина проблем команды Мусаева в первом тайме – плохая игра опорных полузащитников, Вильены и особенно Ольссона, под давлением. Оба ошибались и организовывали на свои ворота контратаки в моменты, когда команда раскрывалась в атаку. Речь не только о первом голе, уже после него было как минимум три грубых обреза. То есть и без того не самую готовую физически команду, не успевшую ещё набрать игровой тонус, с первых же минут вынудили носиться туда-сюда, совершить с десяток рывков назад за тайм, во время которых некоторые игроки (прежде всего опорники и крайние защитники) преодолевали по 40-50 метров.

Это явно не способствовало уверенности и улучшению физического состояния. Не говоря уже о том, что счёт быстро стал 0:1 – и «Динамо» стало проще выстраивать дальнейший футбол с прессингом.

Структура атаки «Краснодара» не лучшим образом подходила для сдерживания контратак соперника

Структура позиционной атаки «быков» в этом матче – 4-2-3-1 с несимметричным расположением фланговых полузащитников. Если Шапи в первом тайме строго придерживался правой зоны, то Классон блуждал по всему полю: ширину освобождал Чернову, а сам насыщал центр (и становился дополнительным вариантом между линиями) или вовсе уходил направо, где помогал выводить мяч из сжатого пространства.

Часто Классон оказывался и вторым центральным нападающим – в таких случаях Берг помогал ему готовить зону для рывка за спину защитникам.

Смещения Классона выглядели эффективным оружием – благодаря им «Краснодар» доставлял мяч к финальной трети и организовывал подходы, всё это наигрывалось ещё в предсезонке. Вопрос в другом: если ты строишь атаку таким образом, что вокруг мяча справа, например, может оказаться аж шесть человек, то нужно задуматься, как команда будет защищаться после потери. Когда ты атакуешь, обязательно нужно думать и об обороне в том числе.

«Краснодар» же после потерь был уязвимым в случае вывода мяча из скопления игроков – левый фланг часто защищал один Чернов (да и он мог оказаться высоко), туда не успевали опускаться ни опорники, ни тем более покинувший позицию Классон, которому нужно было бежать более внушительное расстояние, чем если бы он атаковал из левой зоны или если бы у опорников была чёткая система подстраховки.

Кайо снова был непредсказуемым. Явных результативных ошибок он не допустил, но взаимодействовать с ним слишком сложно

Все плюсы Кайо предельно понятны: он быстрый и мощный, может останавливать чужие быстрые атаки за счёт уверенной игры в динамичных единоборствах. Но он совершенно непредсказуемый в своих решениях – и это большая проблема. У бразильца нет навыков правильных перемещений, в зависимости от нахождения мяча и партнёров. К его манёврам вообще невозможно привыкнуть.

В игре с хорватами Кайо вместо того, чтобы заузить позицию и встречать чужую атаку от центра, мог запросто убежать на фланг. И Чернову внезапно приходилось делать рывок и закрывать дырку в центре обороны.

Или Кайо мог выключиться и не добежать за соперником внутри штрафной – хотя ситуация того требовала, не было гарантии, что Мартынович окажется на мяче первым или что оппонент в случае прострела окажется в офсайде.

Также Кайо махал мимо мяча при прострелах или в борьбе, не всегда своевременно выводил мяч из опасной зоны, медлил с решениями. Да и при первом голе он мог бы обеспечить Чернову более своевременную подстраховку, а не выключаться.

«Краснодар» ужасно защищался при стандартах. Загреб нанёс пять ударов после угловых

Проблемы со стандартами начались с первых же минут. Главным паникёром выступил Смольников, хотя неуверенность наблюдалась у команды в целом: «Краснодар» не понимал, как противодействовать чужим блокам или разбегам из скопления, поэтому постоянно терял футболистов.

На 2-й минуте Смольников внезапно бросил своего игрока (скорее всего, потому что получил задание действовать по другому) и начал суетливо передавать его Вильене – это было явно не вовремя, «Динамо» уже готовилось выполнить подачу. На какой-то момент Оршич оказался в одиночестве.

Ещё не самый понятный момент случился перед перерывом. И снова Смольников потерял концентрацию и отклеился от прямого оппонента по эпизоду Адеми.

Наконец, второй пропущенный гол: снова неразбериха, пять игроков «Краснодара» бегут к ближней штанге за четырьмя соперниками, а Петкович отклеивается и спокойно кивает в ворота с дальней. Ошибка Городова бесспорна, но возмутительна ситуация, когда игрок при угловом в принципе оказывается без опеки. По Петковичу, высокому нападающему, при предыдущих стандартах поочерёдно играли Мартынович и Кайо. И сейчас «Краснодар» должен разобраться, как игроки в этом эпизоде передавали друг другу оппонентов.

Суммарно «Динамо» нанесло пять ударов после угловых. Не все получались опасными, но сам факт говорит о многом. Тогда как собственные стандарты «Краснодар» разбазаривал. «Быки» часто пытались разыгрывать угловые, использовать неожиданные включения Чернова из подбора, но эффективность оказалась ничтожной: ноль ударов.

Шапи растворился в первом тайме. Ставка на него не сработала

На правом фланге атаки должен был выйти Вандерсон, но из-за микроповреждений у бразильца оказалась скомканным финиш подготовки. Мусаев доверился Сулейманову, ставка не сработала. Шапи добросовестно оборонялся, опускался назад и помогал Смольникову (и даже выполнил семь попыток отбора), а вот впереди пользы от него не было: из 21 передачи не было ни одной острой, все – подготовительные. Ударами он так же не отметился.

Вышедший после перерыва Вандерсон сыграл острее: больше касаний в штрафной, больше взрывных обводок и индивидуальных действий, больше ударов.

Были и очень хорошие моменты. Самые яркие – игра Классона и Берга

Две бесспорные звезды «Краснодара» по итогам матча – шведские футболисты Классон и Берг. Первый обеспечивал получение мяча между линиями и в зонах флангов, второй также выполнил очень полезную работу с точки зрения открываний, подыгрыша и ударов.

Жаль, что на таком уровне сыграли далеко не все футболисты «Краснодара». Хотя ещё есть время всё поправить. Ситуация сложная, но не критическая. Главное – обойтись в следующий раз без нервов, глупых ошибок и вратарских ляпов, а также научиться защищаться на стандартах.

А там, быть может, и вратарь не подведёт.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.