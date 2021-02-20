Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Правда, что игроки «Реала» травмируются, потому что неправильно тренируются? Мы разобрались

Тренер мадридцев сделал Францию чемпионом мира
Евгений Марков
Фанаты испугались, что игроки «Реала» калечат себя на тренировках. Разобрались, так ли это
Тренер мадридцев по физподготовке следит даже за температурой питьевой воды и сделал Францию чемпионом мира.
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Азар, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде, Одриосола – эти футболисты «Реала» прямо сейчас не играют из-за мышечных травм, а болельщики продолжают ругаться в соцсетях, что игроков неправильно нагружают, вот они и ломаются.

Серхио Рамос

Серхио Рамос

Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Не пугайтесь, в Испании так всегда: достают на стадионах белые платки, кричат и ворчат, раздувают в комментариях.

Настолько, что опубликованная в начале февраля нарезка с занятиями игроков «Реала» в тренажёрном зале собрала 1,3 миллиона просмотров и почти пять тысяч ретвитов. При том, что этим кадрам – больше двух лет. Но посмотрите и вы!

Права на видео принадлежат Real Madrid C.F. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте мадридского «Реала»

Посмотрели? Вам могло показаться странным, как футболисты нагружают ноги, отталкивая, а не плавно опуская платформу с весом. «Именно такую технику я наблюдаю впервые», – прокомментировал тренировку «Реала» экс-глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Наверняка вы привыкли, что упражнение «Жим ногами в тренажёре» обычно выглядит так: спортсмен крепко держит стопы на платформе и толкает её, при этом не пружинит и не подпрыгивает. Как на этой гифке – которой со мной поделился профессиональный хоккеист, а теперь тренер по индивидуальной подготовке профессиональных спортсменов Сергей Щенков.

Вот и фанаты «Реала» не поняли такой техники и ругались в комментариях: «Теперь понятно, откуда у нас столько травм».

По делу? Действительно ли тренеры «Реала» дают игрокам неправильные упражнения и разрушают ноги футболистов?

Вредно ли это для коленей? Зачем они работают рывками?

● «В целом [жим ногами в тренажёре] довольно рутинное упражнение для мышц передней и задней поверхности бедра, его успешно применяют во многих командах, и это хорошая альтернатива приседаниям со штангой, – объясняет Михаил Вартапетов. – При выполнении упражнения [как у игроков «Реала»] специалисты рекомендуют перекат с носка на пятку, однако полный отрыва стопы от платформы несколько удивляет.

Михаил Вартапетов и Лоренсо Мельгарехо

Михаил Вартапетов и Лоренсо Мельгарехо

Фото: spartak.com

– Как это объясните?
– В наклоне и на тренажёре ударное воздействие на хрящи мыщелков (шарообразных оконечностей костей) бедра и голени не такое опасное, как при вертикальной нагрузке, когда приседаешь со штангой. К тому же важно, какой на тренажёре установили вес. Не сомневаюсь, что в «Реале» он подбирается индивидуально.

● Практикующий спортивный массажист Евгений Бондарев работает с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Еленой Шаламовой и говорит, что метод взрывной прыжковой работы, как у «Реала» на тренировке, называется полиметрикой, его часто используют бегуны.

«Если тренируешься с дополнительным весом, а потом бежишь под своим – стопа несёт спортсмена легче, – считает Бондарев. – В этом упражнении задействованы все группы мышц, активно работают ноги, а корпус стабилизирует пошатывания.

– Не вредно для коленей?
– Да, ударная нагрузка идёт на все суставы, но у профессиональных футболистов мышцы в хорошем состоянии и нагрузку компенсируют. Для спортсменов такое упражнение с умеренным весом – безопасно. Тем более – обратите внимание – они не до конца выпрямляют колени, из-за чего снижается компрессия на сустав».

Фото: realmadrid.com

● «Формат тренировки и режимы сокращения мышцы скорректированы под специфику спорта, то есть футбола. Поэтому игроки работают небольшим весом, в частичной амплитуде, быстрым и рваным темпом. – слова персонального фитнес-тренера Анатолия Натарова. – В игровых видах спорта силовая специфика другая, тут не нужна полная амплитуда сокращения мышцы и ее гипертрофия. Нужно развивать скоростно-силовые качества, которые совершаются в полуамплитуде: резкий старт с места (ускорение), прыжок при игре головой, манёвры с мячом и дриблинг».

И вообще. Не волнуйтесь за физподготовку «Реала» – за неё отвечает помешанный на науке француз

Друг Зидана и Дешама по имени Грегори Дюпон пришёл в Мадрид прошлым летом – после работы в сборной Франции и победы на чемпионате мира в России. Также отвечал за физподготовку в «Селтике» и чемпионском «Лилле», где развивал Эдена Азара (как вы поняли, они снова вместе).

● Прозвище Дюпона – Учёный. В команде его называют Макгрегор.

Во-первых, посмотрите на его суровое профессорское лицо.

Грегори Дюпон

Грегори Дюпон

Фото: realmadrid.com

Во-вторых, Дюпон помешан на цифрах, параллельно работает на спортивный университет Ливерпуля и входит в комиссию УЕФА по предотвращению травм.

Один из его тезисов – в последние годы риск получения травмы вырос в шесть раз. Причина – из-за коммерческой выгоды матчи проходят так часто, что иногда у игроков нет и 72 часов на восстановление.

«Дюпон лучший в разработке тренировочных программ и питании, вообще во всём – от предотвращения травм до набора мускулатуры», – комплимент Гая Стефана, помощника Дешама в сборной Франции.

● Дюпон = дотошность и качество.

Перед чемпионатом мира 2018 года вручил каждому игроку сборной Франции 14 страниц с рекомендациями по питанию: на какие категории делятся продукты, что и когда есть.

Тщательно выбирал футболистам гостиничные номера, чтобы им было комфортно и они спали как минимум 10 часов.

Фото: Frederic Stevens/Getty Images

А ещё следил за температурой питьевой воды для футболистов – да-да, она отличалась в зависимости от погоды. Когда на улице (а точнее на стадионе) теплее 19 градусов, температура питьевой воды = 5 градусов. Когда холодно = 12 градусов.

● Дюпон живёт по строгому графику: встает в 5:30 утра, каждый день проезжает по 40 километров на велосипеде.

● Во время карантина составил игрокам «Реала» планы персональных тренировок – они их получили на смартфоны. «Чувствую себя в лучшей форме, чем до карантина», – говорил Рамос после работы по программе Дюпона. — Мы делали всё, что присылали нам тренеры, и держали форму – вы сможете увидеть это на поле».

Мы и увидели. «Реал» выиграл чемпионат.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021