Тренер мадридцев по физподготовке следит даже за температурой питьевой воды и сделал Францию чемпионом мира.

Фанаты испугались, что игроки «Реала» калечат себя на тренировках. Разобрались, так ли это

Азар, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде, Одриосола – эти футболисты «Реала» прямо сейчас не играют из-за мышечных травм, а болельщики продолжают ругаться в соцсетях, что игроков неправильно нагружают, вот они и ломаются.

Серхио Рамос Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Не пугайтесь, в Испании так всегда: достают на стадионах белые платки, кричат и ворчат, раздувают в комментариях.

Настолько, что опубликованная в начале февраля нарезка с занятиями игроков «Реала» в тренажёрном зале собрала 1,3 миллиона просмотров и почти пять тысяч ретвитов. При том, что этим кадрам – больше двух лет. Но посмотрите и вы!

Права на видео принадлежат Real Madrid C.F. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте мадридского «Реала»

Посмотрели? Вам могло показаться странным, как футболисты нагружают ноги, отталкивая, а не плавно опуская платформу с весом. «Именно такую технику я наблюдаю впервые», – прокомментировал тренировку «Реала» экс-глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.



Наверняка вы привыкли, что упражнение «Жим ногами в тренажёре» обычно выглядит так: спортсмен крепко держит стопы на платформе и толкает её, при этом не пружинит и не подпрыгивает. Как на этой гифке – которой со мной поделился профессиональный хоккеист, а теперь тренер по индивидуальной подготовке профессиональных спортсменов Сергей Щенков.

Вот и фанаты «Реала» не поняли такой техники и ругались в комментариях: «Теперь понятно, откуда у нас столько травм».



По делу? Действительно ли тренеры «Реала» дают игрокам неправильные упражнения и разрушают ноги футболистов?

Вредно ли это для коленей? Зачем они работают рывками?

● «В целом [жим ногами в тренажёре] довольно рутинное упражнение для мышц передней и задней поверхности бедра, его успешно применяют во многих командах, и это хорошая альтернатива приседаниям со штангой, – объясняет Михаил Вартапетов. – При выполнении упражнения [как у игроков «Реала»] специалисты рекомендуют перекат с носка на пятку, однако полный отрыва стопы от платформы несколько удивляет.

Михаил Вартапетов и Лоренсо Мельгарехо Фото: spartak.com

– Как это объясните?

– В наклоне и на тренажёре ударное воздействие на хрящи мыщелков (шарообразных оконечностей костей) бедра и голени не такое опасное, как при вертикальной нагрузке, когда приседаешь со штангой. К тому же важно, какой на тренажёре установили вес. Не сомневаюсь, что в «Реале» он подбирается индивидуально.

● Практикующий спортивный массажист Евгений Бондарев работает с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Еленой Шаламовой и говорит, что метод взрывной прыжковой работы, как у «Реала» на тренировке, называется полиметрикой, его часто используют бегуны.

«Если тренируешься с дополнительным весом, а потом бежишь под своим – стопа несёт спортсмена легче, – считает Бондарев. – В этом упражнении задействованы все группы мышц, активно работают ноги, а корпус стабилизирует пошатывания.

– Не вредно для коленей?

– Да, ударная нагрузка идёт на все суставы, но у профессиональных футболистов мышцы в хорошем состоянии и нагрузку компенсируют. Для спортсменов такое упражнение с умеренным весом – безопасно. Тем более – обратите внимание – они не до конца выпрямляют колени, из-за чего снижается компрессия на сустав».

Фото: realmadrid.com

● «Формат тренировки и режимы сокращения мышцы скорректированы под специфику спорта, то есть футбола. Поэтому игроки работают небольшим весом, в частичной амплитуде, быстрым и рваным темпом. – слова персонального фитнес-тренера Анатолия Натарова. – В игровых видах спорта силовая специфика другая, тут не нужна полная амплитуда сокращения мышцы и ее гипертрофия. Нужно развивать скоростно-силовые качества, которые совершаются в полуамплитуде: резкий старт с места (ускорение), прыжок при игре головой, манёвры с мячом и дриблинг».

И вообще. Не волнуйтесь за физподготовку «Реала» – за неё отвечает помешанный на науке француз

Друг Зидана и Дешама по имени Грегори Дюпон пришёл в Мадрид прошлым летом – после работы в сборной Франции и победы на чемпионате мира в России. Также отвечал за физподготовку в «Селтике» и чемпионском «Лилле», где развивал Эдена Азара (как вы поняли, они снова вместе).

● Прозвище Дюпона – Учёный. В команде его называют Макгрегор.

Во-первых, посмотрите на его суровое профессорское лицо.

Грегори Дюпон Фото: realmadrid.com

Во-вторых, Дюпон помешан на цифрах, параллельно работает на спортивный университет Ливерпуля и входит в комиссию УЕФА по предотвращению травм.



Один из его тезисов – в последние годы риск получения травмы вырос в шесть раз. Причина – из-за коммерческой выгоды матчи проходят так часто, что иногда у игроков нет и 72 часов на восстановление.



«Дюпон лучший в разработке тренировочных программ и питании, вообще во всём – от предотвращения травм до набора мускулатуры», – комплимент Гая Стефана, помощника Дешама в сборной Франции.

● Дюпон = дотошность и качество.

Перед чемпионатом мира 2018 года вручил каждому игроку сборной Франции 14 страниц с рекомендациями по питанию: на какие категории делятся продукты, что и когда есть.



Тщательно выбирал футболистам гостиничные номера, чтобы им было комфортно и они спали как минимум 10 часов.

Фото: Frederic Stevens/Getty Images

А ещё следил за температурой питьевой воды для футболистов – да-да, она отличалась в зависимости от погоды. Когда на улице (а точнее на стадионе) теплее 19 градусов, температура питьевой воды = 5 градусов. Когда холодно = 12 градусов.

● Дюпон живёт по строгому графику: встает в 5:30 утра, каждый день проезжает по 40 километров на велосипеде.

● Во время карантина составил игрокам «Реала» планы персональных тренировок – они их получили на смартфоны. «Чувствую себя в лучшей форме, чем до карантина», – говорил Рамос после работы по программе Дюпона. — Мы делали всё, что присылали нам тренеры, и держали форму – вы сможете увидеть это на поле».

Мы и увидели. «Реал» выиграл чемпионат.