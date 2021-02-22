«Даже думать не хочу, сколько денег потерял». Где сейчас кумир фанов «Спартака» Ковалевски

Войцех Ковалевски провёл в России более пяти лет. За это время голкипер дважды выигрывал серебро со «Спартаком» и стал настоящим любимцем красно-белых фанатов. Всего за «Спартак» Войцех провёл 94 матча и дважды удостоился болельщицкой премии «Золотой кабан» лучшему игроку команды по итогам года. Поклонники столичного клуба до сих пор с теплом вспоминают польского вратаря: следят за ним в «Инстаграме», пишут добрые ностальгические комментарии. Ковалевски по возможности отвечает, поддерживая связь с красно-белыми. Мы связались с Войцехом и узнали, как и чем он живёт сейчас.

«Желание играть в футбол есть, но ноги уже не могут»

— Сейчас я в Польше, на родине, — начинает Ковалевски. — Живу за городом с семьёй. Стараюсь пользоваться прелестями жизни в деревне: окунаюсь в прорубь, купаюсь в холодной воде, хожу в баню. Всё это – хорошие воспоминания о России. По-прежнему тесно связан с футболом: занимаю пост вице-президента первой национальной лиги. До этого был президентом «Стомила» (клуб первой лиги Польши. – Прим. «Чемпионата»).



Вместе с руководством лиги Войцех занимается вопросами, связанными с организацией и развитием проектов. На днях, например, был подписан контракт с компанией «Фортуна» — стратегическим спонсором дивизиона. В связи с пандемией работать чаще всего приходится дистанционно.

Не забрасывает Ковалевски и занятия спортом: тренажёры, бег, если позволяет погода, и езда на велосипеде. В футбол, правда, почти не играет: последний раз выходил на поле в октябре 2019 года на мероприятие, посвящённом юбилею Льва Яшина. Желание, по словам Ковалевски, есть. «Но голова хочет, а ноги уже не могут», – усмехается Войцех.

Ковалевски: видно, что Глушаков и Ребров – лидеры «Спартака» Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски – о походе на «Открытие Арену», своих перчатках в музее, метании файеров и самом памятном дерби.

«Надеюсь, мой бизнес всё ещё есть…»

— Локдаун в первой лиге Польши длился с 14 марта по 2 июня, — рассказывает Войцех. — Конечно, это повлияло на финансовую ситуацию в большинстве клубов — многие спонсоры прекратили сотрудничество с футбольными командами. Но им помогла федерация футбола, создав программу финансовой поддержки. Многие футболисты принимают предложения с зарплатой ниже, чем раньше. Все понимают сложившуюся ситуацию.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из-пандемии пострадал и сам Войцех. Его ресторан до сих пор не открылся после локдауна:



— У меня уже 14 лет свой бизнес, надеюсь, он всё ещё есть, — говорит Войцех. — Я открыл ресторан в родном городе, потом переделал его в развлекательный клуб, который достаточно успешно функционировал до 14 марта 2020 года. Но уже практически год, как моё заведение закрыто. Даже не знаю, какое будущее его ждёт. Перспективы на данный момент не очень хорошие. Но здесь остаётся просто ждать. Развлекательные клубы, многие рестораны и гостиницы по-прежнему закрыты: что-то постепенно открывается, но с большими ограничениями. Даже не хочу думать о том, сколько денег я потерял… Хочется уже говорить о хорошем, но, к сожалению, пока хорошего не так много.



Войцех начал задумываться о будущем, ещё будучи игроком, потому что не знал, когда именно закончит профессиональную карьеру. Так и получилось: с футболом пришлось закончить достаточно резко и не так, как планировал вратарь: «Ситуация со здоровьем заставила принять такое решение. Футбольную карьеру я закончил на операционном столе – было две операции на позвоночник».

«Россия из моей жизни не уходит. Каждый день с кем-то общаюсь на русском»

Многие легионеры, уезжая из России, считают время, проведённое здесь, проходным этапом карьеры или интересным приключением. Ковалевски — не из таких. До пандемии экс-вратарь частенько бывал в Москве и сейчас очень скучает по нашей стране.



— О Москве у меня только самые хорошие воспоминания, — признаётся Войцех. — Всегда очень рад встретиться с близкими, друзьями. В Москве был в конце 2019 года. Меня пригласили на юбилей Льва Яшина. Был шанс пообщаться с Филимоновым, Нигматуллиным, Зуевым, Дасаевым и многими ветеранами «Спартака». Мы участвовали в символическом футбольном матче: сборная вратарей против сборной политиков и артистов России. Также поддерживаю общение с Калиниченко, Бояринцевым, Зуевым и другими. У нас до сих пор есть своя группа в одном из мессенджеров, там и переписываемся. Россия из моей жизни вообще не уходит. Я каждый день с кем-то общаюсь на русском языке. Также стараюсь поддерживать общение с болельщиками «Спартака». Приятно, что люди до сих пор помнят меня. Очень скучаю по ним. Как только это станет возможным, прилечу в Москву, встречусь с ребятами, если получится, схожу на матч «Спартака». Хочется увидеться со всеми, накрыть поляну, пообщаться, повспоминать.

10 самых ярких легионеров в истории «Спартака» Максимка Робсон, умный Алекс, вспыльчивый Моцарт и прогрессировавший Видич – в нашей десятке лучших легионеров «Спартака».

Стараюсь следить и за нынешним «Спартаком». Иногда смотрю обзоры, так как матчи РПЛ в Польше не показывают. Также поддерживаю связь с Артёмом Ребровым, с которым мы встречаемся практически каждый раз, когда приезжаю в Москву. Мне нравится то, что он делает для «Спартака»: ведёт себя как один из лидеров команды. То, что Артём делает вне футбола, помогает людям. Он борется за их здоровье – это очень здорово. Что касается результатов, то, конечно, обидно за игру против «Зенита» в прошлом году. Матч был за шесть очков. Но, как мне кажется со стороны, атмосфера в команде очень хорошая, здоровая.

«Хаммер», подаренный Федуном, до сих пор у меня в гараже»

Рассказал вратарь и про памятный подарок владельца «Спартака». «Федун подарил машину после сезона-2005, — рассказывает Войцех. — Было голосование болельщиков, которые в интернете могли выбрать трёх футболистов, выделявшихся в сезоне. И так получилось, что благодаря выбору болельщиков владелец клуба преподнёс такой приз. Вручение состоялось на торжественном ужине после окончания сезона. И тогда Леонид Арнольдович объявил это трём игрокам: Видичу, Павлюченко и мне. Но «Хаммер» я оставил, можно сказать, на память. Он до сих пор у меня в гараже. Это подарок, а подарки нельзя продавать или перепродавать — он останется у меня до конца. «Хаммер» — старик, ему уже 15 лет (смеётся)».

Фото: РИА Новости

«Будет праздник и на нашей улице» — послание болельщикам «Спартака»



Фанаты красно-белых до сих пор следят за жизнью экс-голкипера, оставляя ностальгические комментарии в социальных сетях. Войцех всё читает и ценит, с гордостью вспоминая время, проведённое в «Спартаке»:



— Раньше говорили: «Будет праздник и на нашей улице». Я знаю, сколько терпения у болельщиков «Спартака», как сильно они переживают за команду и поддерживают её. Я рад, что играл за этот клуб для болельщиков. Конечно, были разные ситуации, но я всегда эту поддержку чувствовал. «Спартак» — уникальный клуб за счёт своих болельщиков. И я передаю большой привет красно-белой торсиде. Ох, как они поют: «Верим в команду», «Один за всех, и все за одного». Болельщики «Спартака» никогда не бросят свою команду!