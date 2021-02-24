Промес вернулся в «Спартак». Сделает ли он красно-белых чемпионами?

Квинси Промес всё-таки вернулся в «Спартак» из «Аякса». 24 февраля клубы объявили о достижении договоренности о переходе голландца. А позже официальный твиттер красно-белых показал, что Квинси уже приземлился в Москве.
Фанаты «Спартака» давно ждали Промеса и теперь у них настоящий праздник. Но сможет ли Квинси сходу сделать спартаковцев чемпионами? Мнения разделились.
Легенда «Спартака» Александр Мостовой уверен, что «Спартак» повысил свои шансы на чемпионство.
«Промес — однозначно усиление для «Спартака». Он сам понимает, что возвращается в чемпионат, где он может быть королем и одним из лучших. Там то был одним из, был средненьким игроком, а здесь будет крутой. Состояние у него должно быть нормальное. Квинси должен здесь показать свой уровень. Другой вопрос, как с ним сработается тренер. Шансы на возможное чемпионство Промес, конечно, повысит. Главное, чтобы тренер разобрался, куда его ставить. Будет интересно».
А вот экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал этот трансфер.
«Просто задорого купили воспоминания о «золотом» сезоне. Усиление? Разве Квинси сильнее Ларссона, Понсе? Нет, тем более игрок в возрасте с проблемами поведения. Если учесть тот факт, что это, наверное, последний приличный контракт Промеса, то и стимула рвать жилы у него никакого. Слабый трансфер. Скорее, это просто введет сумбур. Если раньше более-менее нормально играли и чувствовали себя Ларссон и Понсе, то теперь прибавится нервозность в их состоянии. Не верится, что Квинси много забьёт».
Ещё одна легенда «Спартака» Валерий Кечинов рад Промесу, но не верит, что «Зенит» растеряет свой отрыв.
«Если Промес будет в порядке, конечно, это усиление. Тем более, если будет тот Квинси, которого мы прекрасно знаем по матчам за «Спартак», когда он был лидером, забивал решающие голы, отдавал передачи. Что касается чемпионства «Спартака» из-за прихода Промеса, то не все зависит от команды. Всё-таки отрыв приличный, будет тяжеловато. Не думаю, что «Зенит» будет оступаться».
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в экстазе от возвращения Промеса, но призывает не требовать чемпионства только от него.
«Я в восторге от возвращения Квинси в «Спартак». Это неординарный игрок, который усилит любую команду. Промес — замечательный футболист. Если ему удастся полностью раскрыть свой потенциал, то он увеличит шансы красно-белых на золото. Но победа в чемпионате не будет зависеть исключительно от Квинси, было бы ужасной ошибкой перекладывать всю ответственность на него. Успех зависит от всех».
Давний фанат «Спартака» Сергей Белоголовцев вообще не верит в чемпионство «Спартака».
«Конечно, я рад возвращению Промеса. Он лучше Педро Роши и Урунова вместе взятых. Команду он усилит, хоть я и не знаю, в какой он форме, в каком психологическом состоянии. Он станет лидером, потому что сейчас в «Спартаке» вообще нет лидера. Нет лидера ни в атаке, ни в полузащите — есть только Джикия. А нужен вожак именно в передней линии, потому что все эти хорошие ребята эту роль не тянут.
Повышаются ли шансы на чемпионство? Если повышаются, то незначительно. В очередной раз чемпионом будет «Зенит». Разве что ЦСКА им навяжет борьбу, если Влашич будет в порядке. «Спартак» не готов — тренер у нас, похоже, не тот прекрасный принц, которого мы ждали. Наверное, шансов никаких нет».
Евгений Бушманов тоже не особо верит в чемпионство.
«Трансфер Промеса — это хорошее приобретение для «Спартака» и для всего нашего чемпионата. В РПЛ не так много игроков такого уровня. У него есть всё для того, чтобы стать лидером — у него есть лидерские качества и высокий уровень игры. Шансы на чемпионство безусловно повысятся. Другое дело, что «Спартак» не фаворит в этой гонке».
А что думаете вы? Сделает Промес «Спартак» чемпионом?
- 24 февраля 2021
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