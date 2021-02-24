Специалист допускает, что немец может остаться в «Спартаке» после этого сезона.

Нужно ли было отпускать Тедеско до игры с «Динамо»? Рассуждает Евсеев

Привет! На связи Вадим Евсеев. Добро пожаловать в мои авторские колонки, в которых я раскрываю своё футбольное мировоззрение и формулирую тренерские мысли.

Наш футбол вернулся матчами за Кубок России. Особое внимание болельщиков привлекла игра между «Динамо» и «Спартаком» (2:0). Сейчас много споров относительно того, что Доменико Тедеско объявил заранее об уходе из «Спартака». Он работает до конца сезона, объявил о решении в конце года, но продолжает тренировать.

Карпин – интересно, Москва – нет. За кем следит Евсеев в РПЛ Три самые симпатичные команды России по версии нашего именитого колумниста. Неожиданный выбор.

И первую же неудачу в Кубке начали уже связывать с происходящим. Что «Спартак» не расстался с тренером после его заявления сразу. Что игроки психологически не могут теперь полностью сосредоточиться на оставшихся матчах.

В Европе есть много примеров, когда объявляют заранее об уходе тренера по окончании сезона и клубы выигрывает титулы.

Я, как бывший игрок, как тренер, не вижу здесь ничего плохого. В Европе есть много примеров, когда объявляют заранее об уходе тренера по окончанию сезона и клубы выигрывает титулы. Так было с Юппом Хайнкесом, когда «Бавария» объявила, что летом вместо него приходит Гвардиола. И команда выиграла в итоге Лигу чемпионов.

У нас всё чаще слышны разговоры о необходимости соответствовать европейскому уровню, подходу. То, что читаю, слышу на тему ухода Тедеско, как понимаю, в большинстве своём люди говорят, что «Спартаку» надо было после его объявления расставаться с тренером.

Не считаю это верным.

«Надо равняться на Европу», а здесь якобы менталитет наших игроков не позволяет это сделать. То есть европейцы нормально и понятно относятся в подобных случаях, профессионально делая свою работу, а мы это сделать не в состоянии?

В чём отличие наших тренеров от немецких на примере «Уфы» и «Баварии». Объясняет Евсеев Тренер рассказал, как пытался использовать идеи Гвардиолы.

Ерунда. Я лично не вижу по отношению игроков «Спартака», что они чем-то недовольны или играют спустя рукава. Тренировочный процесс команды это зимой освещался широко. Все футболисты отмечали, что нагрузки на сборах большие, было тяжело. То есть они работали как прежде, усердно. Болельщики, журналисты, ветераны говорят то, что хотят говорить, но внутри команды всё происходит планомерно и цивилизованно.

На фоне кубковой игры, конечно, есть разочарование, не только из-за результата, но из-за качества футбола тоже. Всё-таки в том году «Спартак» выбил из Кубка в начале весны ЦСКА, был эмоциональный подъём, а сейчас проиграли «Динамо» и вылезли разговоры о проблемах.

Всё может поменяться, и Тедеско продлит контракт с клубом.

Сезон только возобновляется, «Спартак» всё ещё может наверстать. Я не удивлюсь, если в конце сезона будет и достойный результат, да и всё может поменяться и Тедеско продлит контракт с клубом.

Подытоживая, мне нравится эта позиция тренера и нравится позиция руководства.

Как тренеру, мне приятно, что всё происходит цивилизованно и в рабочем контексте. Дело не страдает. Процесс важнее эмоций и гипотез.

А у «Спартака» есть время найти тренера. Есть понимание куда двигаться, делая это не спонтанно, а осознанно.