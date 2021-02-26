Главные трансферы последнего дня зимнего окна в РПЛ. Промес и четыре вратаря

В России закрылось зимнее трансфное окно. В последний день дозаявок игроков официально был оформлен самый долгожданный переход – Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак». И не состоялся переход, который мог стать самым громким внутри РПЛ: Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Динамо». Стороны не сошлись в цене, поэтому атакующий полузащитник сборной России остался в составе красно-белых. Рассказываем о трансферах, случившихся 25 февраля.

Илья Помазун, из «Урала» в ЦСКА

ЦСКА перед матчем с «Локомотивом» потерял основного вратаря Игоря Акинфеева и его сменщика Владислава Торопа. По неподтверждённой официально информации, оба заболели коронавирусом, как и центральный защитник Игорь Дивеев. В спешном порядке московскому клубу пришлось возвращать из «Урала» отданного в аренду голкипера Помазуна. Илья уходил летом в екатеринбургскую команду за игровой практикой и получил то, что хотел. В нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 20 мячей и выдал пять «сухарей». Помазун достаточно хорошо зарекомендовал себя в «Урале», так что должен решить проблему «армейцев», оставшихся с 18-летним Данилой Боковым в воротах.

ЦСКА остался без вратарей! Акинфеева изолировали от команды Пришлось срочно отзывать Помазуна из Екатеринбурга.

Иван Коновалов, из «Рубина» в «Урал»

Для «Урала» возвращение Помазуна в ЦСКА посреди сезона стало, конечно же, неприятным сюрпризом, но в клубе из Екатеринбурга быстро среагировали на ситуацию и отыскали замену. До конца сезона арендован голкипер «Рубина» Коновалов. В сезоне-2018/2019 Иван был основным вратарём казанской команды, но потом уступил место в стартовом составе Юрию Дюпину. В нынешнем сезоне Коновалов не сыграл ни разу, а его шансы вернуть себе первую пару перчаток в «Рубине» упали почти до нуля после того, как казанцы приобрели у «Локомотива» Никиту Медведева. Теперь 26-летний воспитанник «Спартака» сможет напомнить о себе в РПЛ, если выиграет конкуренцию у Ярослава Годзюра.

Денис Адамов, из «Краснодара» в «Сочи»

Последний день зимнего окна ознаменовался трансферами вратарей. Вот и многообещающий голкипер «Краснодара» Адамов сменил прописку, отправившись в «Сочи». Это полноценный переход за 350 тыс евро (по данным Transfermarkt). Говорят, в академии «Краснодара» Денис считался даже талантливее Матвея Сафонова, однако на уровне РПЛ он до сих пор не раскрылся. Сыграл всего дважды в июле 2020-го. После этого Адамов был шаге от трансфера в «Зенит», даже прилетал в Санкт-Петербург. По каким-то причинам чемпионы России отказались от подписания контракта с «краснодарцем». Возможно, 23-летний вратарь станет звездой в «Сочи», хотя пока трудно представить, что он подвинет из ворот опытного Сослана Джанаева.

Егор Бабурин, из «Ростова» в «Краснодар»

У «Краснодара» неожиданно возник дефицит вратарей. Сафонов получил травму, Адамов уехал в «Сочи», а Андрей Синицын ещё в январе покинул клуб свободным агентом. До этого, летом 2020-го «быки» попрощались со Станиславом Крицюком. Очевидно, поспешили, так как к ответному матчу Лиги Европы с загребским «Динамо» остались только с одним опытным голкипером – Евгением Городовым. В этой ситуации «Краснодар» вынужден был выйти на рынок и арендовать Егора Бабурина у «Ростова» до конца сезона. Бабурин в своё время очень удачно начинал в «Зените», а вот в Ростове не смог усадить на лавку Сергея Песьякова. В нынешнем сезоне провёл лишь четыре матча, в которых пропустил четыре мяча.

«Мы чувствуем себя обманутыми». Боль тренера «Тамбова» Сергей Первушин — о том, как мотивировать команду, которую ты увидел за день до матча.

Кэтэлин Карп, Азер Алиев, Юрий Бавин, Антон Терехов и ещё восемь человек в «Тамбов»

«Тамбов» эффектно завершил дозаявочную кампанию, набрав 25 февраля новичков на целую команду. Теперь у тренера Сергея Первушина приличная конкуренция в составе – почти три десятка игроков! Самыми известными приобретениями стали экс-хавбеки «Уфы» Карп и Алиев, находившиеся в статусе свободных агентов, а также два арендованных полузащитника – Бавин из «Урала» и Терехов из московского «Динамо».



Что касается остальных новичков «Тамбова», то их имена ничего не скажут широкому кругу болельщиков – это голкипер Радион Сямук («Торпедо» Жодино, Беларусь), Денис Кайков («Нефтехимик»), Илья Мартынов (фарм-клуб «Краснодара»), Морис Нусуев («Мерани», Грузия), Валентин Прилепин («Волга» Ульяновск), полузащитник Дмитрий Герман, Александр Еркин (оба – «Ноа» Юрмала, Латвия) и нападающий Саид-Али Ахмаев (без клуба). Никто из них прежде не выступал в РПЛ, хотя, например, Ахмаев 12 раз попадал в заявку «Ростова» в сезоне-2015/2016.

Лучшие матчи Промеса за «Спартак». Его голы приносили победы в дерби и над «Зенитом» А в Лиге чемпионов Квинси выдал незабываемую игру с четырьмя баллами за результативность.

Квинси Промес, из «Аякса» в «Спартак»

Информация о желании «Спартака» вернуть Промеса появилась ещё в середине декабря, тем не менее история с трансфером голландца затянулась до последнего дня зимнего окна. Более двух месяцев ушло у московского клуба, игрока и «Аякса», чтобы договориться по условиям сделки. Квинси был выкуплен за 8,5 млн евро, а с учётом бонусов он может обойтись красно-белым в 11 млн. Промес подписал контракт на 3,5 года, его зарплата, по некоторым данным, составит 3,5 млн евро за сезон. Болельщики «Спартака» довольны: с возвращением голландца шансы команды побороться за первое-второе места увеличиваются. Жаль только, что Квинси не сыграл в Кубке России с «Динамо», ведь это его любимый клиент: вингер забил за карьеру шесть голов в ворота бело-голубых.