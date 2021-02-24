Лучшие матчи Промеса за «Спартак». Его голы приносили победы в дерби и над «Зенитом»

Квинси Промес вернулся в «Спартак»! Вспоминаем лучшие игры 29-летнего вингера за красно-белых. В свой первый приход голландец с августа 2014-го по август 2018-го сыграл за московскую команду 135 матчей, в которых забил 66 голов и сделал 33 голевые передачи. Он по-прежнему самый результативный легионер в истории «Спартака». Так что в коллекции Промеса много запоминающихся выступлений.

«Фанаты, я люблю тебя». Промес ворвался в трансляцию «Спартака»! А Тедеско в эфире обратился к Квинси по-русски.

14.09.2014. Чемпионат России. «Спартак» – «Торпедо» – 3:1

В дерби с «Торпедо» осенью 2014-го Промес впервые отличился за «Спартак», причём сразу дважды. Это был первый официальный матч на «Открытие Арене». На исходе получаса игры Квинси открыл счёт после подачи углового и ошибки на выходе Юрия Жевнова. Сердар Таски покатил мяч голландцу, а тот пробил в потерянные голкипером ворота. На 71-й минуте вингер забил второй гол, который в итоге стал победным. Получив передачу в штрафной от Хосе Хурадо, Промес резко развернулся и послал мяч в дальний угол. Отпраздновал Квинси свой успех замысловатым танцем.

25.10.2015. Чемпионат России. «Динамо» – «Спартак» – 2:3

В ноябре 2015-го «Динамо» и «Спартак» выдали остросюжетное дерби, главным героем которого стал Промес. Хозяева повели после быстрого гола Александра Кокорина, но в середине первого тайма Квинси сравнял счёт: в контратаке открылся на линии офсайда и переправил мяч в сетку, получив передачу от Дмитрия Комбарова. Во втором тайме «Динамо» снова вышло вперёд, а «Спартак» (благодаря Денису Давыдову) опять отыгрался. Всё решилось в компенсированное время. Давыдов сделал заброс «черпаком» в штрафную, а голландец обработал мяч и протолкнул его в сетку.

08.05.2016. Чемпионат России. «Спартак» – «Динамо» – 3:0

А вот ещё одно дерби с «Динамо» – любимым клиентом Промеса. В тот год Квинси помог бело-голубым отправиться в ФНЛ. Как и семью месяцами ранее, оформил дубль в ворота принципиального соперника. Счёт вингер открыл перед самым перерывом: избежал офсайда после передачи из глубины поля от Ромуло и мощно пробил в ближний угол ворот Антона Шунина. В концовке матча Промес превратил победу «Спартака» в крупную. Зе Луиш пяткой оставил мяч голландцу, который разобрался один в один с защитником и нанёс точный удар.

«Спартаку» и болельщикам рано радоваться: не факт, что Промес станет идеальным трансфером Квинси – по-прежнему качественный футболист, но он испортился по сравнению с лучшими временами в России.

16.09.2016. Чемпионат России. «Оренбург» – «Спартак» – 1:3

В чемпионский сезон у Квинси было два матча, в которых он отметился дублями. На старте чемпионата Промес поучаствовал в разгроме «Арсенала» (4:0), а в 7-м туре помог добыть более сложную победу над «Оренбургом». Уже на 2-й минуте голландец забил очень красивый гол: открылся между линиями, получил мяч, обыгрался с Романом Зобниным и здорово пробил издали. На перерыв команды ушли при счёте 1:1, однако в середине второго тайма Промес стал автором победного гола красно-белых. Вингер подкараулил отскок, преуспев на добивании после заблокированного удара Зе Луиша.

16.04.2017. Чемпионат России. «Спартак» – «Зенит» – 2:1

Ключевой матч «Спартака» в «золотой» сезон. За восемь туров до финиша красно-белые опережали «Зенит» на восемь очков, а победа в очной встрече помогла им отцепить конкурента. Хозяева вышли вперёд благодаря голу Промеса в середине первого тайма: голландец открылся на грани офсайда и реализовал тонкую передачу Дениса Глушакова. Во втором тайме Артём Дзюба отыграл пропущенный санкт-петербуржцами гол, однако на 80-й минуте спартаковцы всё-таки вырвали три очка. Квинси устоял на ногах в борьбе с Луишем Нету и отправил забивать Александра Самедова.

14.07.2017. Суперкубок России. «Спартак» – «Локомотив» – 2:1

Второй трофей после чемпионского кубка «Спартак» тоже выиграл при большом вкладе со стороны Промеса. Во встрече за Суперкубок России с «Локомотивом» Квинси стал автором победного мяча на 113-й минуте. К тому моменту спартаковцы уже открыли счёт, а гол голландца позволил снять фактически все вопросы об исходе дерби. Получив передачу от Георгия Джикии, вингер влетел в штрафную и послал мяч в ближний угол. Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, но это не умоляет заслуг Промеса.

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19.08.2017. Чемпионат России. «Спартак» – «Локомотив» – 3:4

Через месяц с небольшим «Спартак» с «Локомотивом» встретились в чемпионате. «Железнодорожники» взяли реванш, хотя Квинси сделал всё, чтобы этого не произошло. К перерыву красно-белые вели со счётом 2:0, а голландец организовал своими передачами два гола. В первом эпизоде Промес утащил за собой двух защитников и выдал пас под удар Глушакову. Во втором – вывел Луиса Адриано один на один шикарной проникающей передачей. Но потом хозяева остались вдесятером и пропустили четыре раза после перерыва. Промес сражался до конца, забил в компенсированное время потрясающий гол за счёт индивидуальных действий, тем не менее его усилий не хватило даже для ничьей.

17.10.2017. Лига чемпионов. «Спартак» – «Севилья» – 5:1

В еврокубках Промес в составе «Спартака» не блистал, однако матч с «Севильей» в Лиге чемпионов стал исключением. В той удивительной игре Квинси оформил дубль и отдал два голевых паса. Голландец открыл счёт на 18-й минуте, нанеся точный удар головой после передачи Андрея Ещенко с правого полуфланга. Во втором тайме при счёте 1:1 вингер ассистировал Лоренсо Мельгарехо, а на 74-й минуте Луис Адриано с передачи Промеса превратил преимущество «Спартака» в крупное. Наконец, на 90-й минуте Квинси ещё раз отличился сам – забил топовый гол, обыграв двух соперников.

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10.12.2017. Чемпионат России. «Спартак» – ЦСКА – 3:0

Через пару месяцев красно-белые раскатали в дерби ЦСКА, а Промес вновь стал одним из главных творцов успеха «Спартака». В тот день команда Массимо Карреры отыгралась на «армейцах» за позорное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (0:7). Квинси огорчил Игоря Акинфеева уже на 10-й минуте. Александр Самедов промчался по правому флангу, Луис Адриано пробил, а вингер здорово разобрался с вратарём и защитником на добивании. По истечении часа игры Промес забил второй гол: ошибка ЦСКА под прессингом «Спартака» завершилась стремительным контрвыпадом с передачей Луиса Адриано на голландца.

Что трансфер Промеса означает для «Спартака». Какой будет новая команда Тедеско Доменико наверняка изменит схему – в действующую вписать Квинси слишком проблематично.

08.04.2018. Чемпионат России. «Анжи» – «Спартак» – 1:4

Первый и до сегодняшнего дня последний хет-трик за «Спартак» Промес сотворил в апреле 2018-го, всего за четыре месяца до ухода из команды. Голландцу хватило менее получаса, чтобы сделать результат. На 10-й минуте Квинси открыл счёт, послав мяч в пустые ворота после передачи Софьяна Ханни. Ещё через четыре минуты вингер перехватил мяч в центре поля, дотащил его почти до штрафной «Анжи» и нанёс классный удар под перекладину. На 27-й минуте Промес реализовал пенальти, назначенный за фол против Луиса Адриано. Эта игра была особенной в карьере голландца, он наверняка не забыл её. Сможет ли Квинси выдавать такие же крутые матчи после возвращения в «Спартак»?