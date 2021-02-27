С эмоциями не справился не только Гатагов, но и Акинфеев.

История к дерби. Как игрок «Локо» праздновал гол с судьёй и был готов его расцеловать

Десять лет назад дерби «Локо» и ЦСКА вызывали мощнейший шум: идеи Сёмина против контратак Газзаева, голы Ивановича и Пашинина на последних минутах, уже тогда орущий на защитников Акинфеев и много-много голов. Причём таких, что трудно поверить: когда-то в России забивали так.

Сейчас, в преддверии нового московского дерби, вспоминаем летний матч «Локомотив» – ЦСКА в Черкизово в 2009 году, когда случилось странное: автор сомнительной в плане офсайда голевой передачи сразу на эмоциях обнял судью. Впереди подробности и рассказы футболистов, но сначала – немного контекста про наш футбол и наши команды в 2009-м.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

● «Химки» за весь тот сезон набрали десять очков с разницей мячей 20-64, а в таблице жили «Амкар», «Спартак» Нальчик, «Томь», «Сатурн» и «Москва».

● ЦСКА тренировал Зико, в центре полузащиты играл Мамаев, а в чёрной рибоковской форме по левому краю уже тогда носился заросший воспитанник Щенников. «Локо» же защищали Кузьмин, Янбаев и Асатиани.

● Перед матчем на португальском братались Гильерме и Карвальо, а на обе команды нашлось два бразильца с фамилией «Вагнер» на спине.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

● Игру комментировал Владимир Маслаченко, который после падения армейского Вагнера в штрафной «Локо» произнёс: «Нифига себе».

А теперь смотрим ретро-футбол!

«Ну не бывает такого, чтобы мы с судьями голы праздновали»

Начнём с голов в стиле «такие сейчас не делают».

Билялетдинов забил ударом об газон – мяч из-за этого полетел быстрее и добрался до угла раньше, чем Акинфеев.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дзагоев в касание и с разворота положил в девятку – после прострела Гонсалеса, который отдал голевую на второй минуте выступлений за ЦСКА. Фанаты тогда встретили чилийца растяжкой на испанском языке: «Добро пожаловать».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А дальше – классика нашего футбола.

1. На 69-й минуте вместо Глушакова вышел Алан Гатагов, услышав от Сёмина: «Давай, покажи, на что способен».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

2. На 88-й армейский чех Нецид решил обыграть пятерых игроков «Локо», полминуты охранял мяч, ни с кем не делился, убрал на замахе Асатиани, но напоролся на Родолфо и Янбаева. И тут побежала атака «Локо».

3. Реактивная атака «Локо»! Гатагов получил мяч в центре поля, пронёс его, не потеряв и не сломав под давлением Гонсалеса, и в падении отдал на Сычёва.

4. «Исполняя полотёрский номер», как сказал Маслаченко, Сычёв выбежал на Акинфеева, переложил под правую, «погладил мяч» и забил прямо перед армейской трибуной, которая массово провожала Дмитрия средними пальцами. А защитники ЦСКА намекали судье Лаюшкину на офсайд.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

5. И тут главный момент – восхищенный голом и своей голевой передачей Гатагов обнял судью.

Прямо схватил, прижал к себе и побежал дальше.

«В первые мгновения я потерял голову, не осознавал, кто рядом со мной, просто хотелось с кем-то поделиться радостью, – вспоминал игрок в интервью официальному сайту «Локо». – Судья Лаюшкин оказался тем самым первым встречным, которого я был готов расцеловать».

Сослан Гатагов, младший брат Алана, «едва поверил в эту сцену»: «Ну не бывает такого, чтобы мы с судьями голы праздновали. В жизни Алан сентиментальный человек, но на поле – злой. Видимо, переизбыток чувств был столь велик, что он не разбирал, кто перед ним стоит».

Гол Сычёва подозревали в офсайде, поэтому объятия Гатагова с судьей посчитали странными. Акинфеев вообще ругался, что ЦСКА убили

После игры ходило много разговоров – подтверждал сам Гатагов: «Гол-то называли спорным, а тут мои «поздравления», но я и сейчас уверен, что гол чистый».

Выводы сделаете сами. Так выглядел момент передачи Гатагова на Сычёва.

В ЦСКА определились ещё тогда.

«Очень жалко проигрывать такой матч, когда победный гол забит из офсайда», – выступил тренер армейцев Зико.

Но главное пламя понеслось от Акинфеева. Да-да, в 2009 году вратарь ЦСКА мог жёстко и подробно выступить сразу после игры:

«Мы не собираемся сваливать всё на судей, мы сами должны играть, но уже есть какая-то тенденция. Вот сейчас нам забили из метрового офсайда. Судья сказал: «Момент сложный, надо ещё раз посмотреть». И чего там смотреть?! Повтор гола тут же показали на экране стадиона. И все увидели: там метровый офсайд. Мне интересно, что судья чувствует в этот момент. Но лицо он сделал, как будто всё нормально.

Нам всем это уже жутко надоело. Недельный цикл пошел насмарку. Мы проводили по две тренировки, мы старались весь матч. Всё перечеркнуто. Нам говорят: судьи тоже люди. Но ведь и мы тоже люди!

Скажу так: нас просто убили».

«Я не смотрел повтор на табло, я видел только, что счёт 2:1 в нашу пользу», – отреагировал счастливый Сёмин, который лично пять лет не побеждал ЦСКА.

Однако это был год «Рубина»: «Локо» стал четвёртым, ЦСКА – пятым. И всё равно те сезоны вспоминали по насыщенным дерби в Черкизово и Лужниках, где кололи в послематчевых интервью и радовались так сильно, что могли обнимать судью.

Что дальше?

«Локо» – ЦСКА в первом туре после возвращения РПЛ, уже сегодня в 19:00.