«Спартак» и «Рубин» завершали матч вдесятером, а гол Соболева отменили. Где судья ошибся?

«Спартак» проиграл второй матч подряд после возобновления сезона: в прошлые выходные в кубковой игре красно-белые уступили «Динамо», а сегодня, уже в рамках РПЛ – «Рубину». Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий не стал подробно обсуждать судейство после игры, хотя и заявил, что большое количество карточек было предопределено, а его согласие или несогласие с ними не имеет значения. Андреас Хинкель, заменявший в игре главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, арбитра похвалил. Но, как и после матча с «Динамо», вопросы к главному судье возникли у болельщиков.
В конце первого тайма за вторую жёлтую карточку Сергей Лапочкин удалил Романа Зобнина, но на 71-й минуте уравнял составы, выгнав с поля (тоже за второе предупреждение) футболиста «Рубина» Абильгора. Ещё один спорный эпизод случился на 75-й минуте – «Спартак» сравнял счёт, но Лапочкин определил у Соболева офсайд, что позже подтвердил VAR. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал все спорные эпизоды матча.
Слово Федотову.
45+3-я минута. Удаление Романа Зобнина
– Зобнина удалили правильно, для чего он бил по ноге игрока «Рубина», мне непонятно. Желтая карточка здесь по делу за грубую игру.
71-я минута, удаление Абильгора
– Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступания. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жёлтая, и тем более не вторая.
75-я минута, отменённый гол Соболева
– Офсайд чистый, гол Соболева отменён правильно, он нормально залез во вне игры.
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