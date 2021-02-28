«Спартак» и «Рубин» завершали матч вдесятером, а гол Соболева отменили. Где судья ошибся?

«Спартак» проиграл второй матч подряд после возобновления сезона: в прошлые выходные в кубковой игре красно-белые уступили «Динамо», а сегодня, уже в рамках РПЛ – «Рубину». Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий не стал подробно обсуждать судейство после игры, хотя и заявил, что большое количество карточек было предопределено, а его согласие или несогласие с ними не имеет значения. Андреас Хинкель, заменявший в игре главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, арбитра похвалил. Но, как и после матча с «Динамо», вопросы к главному судье возникли у болельщиков.

Промес уже не тот? Даже с Квинси «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд! Команда Доменико Тедеско снова не забила, несмотря на возвращение голландца.

В конце первого тайма за вторую жёлтую карточку Сергей Лапочкин удалил Романа Зобнина, но на 71-й минуте уравнял составы, выгнав с поля (тоже за второе предупреждение) футболиста «Рубина» Абильгора. Ещё один спорный эпизод случился на 75-й минуте – «Спартак» сравнял счёт, но Лапочкин определил у Соболева офсайд, что позже подтвердил VAR. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал все спорные эпизоды матча.



Слово Федотову.

45+3-я минута. Удаление Романа Зобнина

– Зобнина удалили правильно, для чего он бил по ноге игрока «Рубина», мне непонятно. Желтая карточка здесь по делу за грубую игру.

«Спартак» заплатил 18 млн за игроков, но теперь они во второй команде. Как так получилось? Не все отправлялись в ФНЛ без скандала.

71-я минута, удаление Абильгора

– Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступания. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жёлтая, и тем более не вторая.

75-я минута, отменённый гол Соболева

– Офсайд чистый, гол Соболева отменён правильно, он нормально залез во вне игры.