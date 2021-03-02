«Вест Хэм» — четвёртый в АПЛ. Это ненадолго, так что ловите момент

Не проходит ни одной недели, чтобы АПЛ не напомнила о том, насколько странный этот сезон. Например, после 26-го тура «Вест Хэм», даже проиграв в гостях «Ман Сити», остался четвёртой командой лиги. «Вест Хэм». Четвёртый. Лучшая команда Лондона после двух третей чемпионата. Абсурдный сезон.

Но если «Челси» и «Арсенал» меняют тренеров, а «Тоттенхэм» погряз в Моуринью, то это не проблема «Вест Хэма». Да, в нормальном сезоне, если бы лидеры не теряли очки с аномальной скоростью, команда не шла бы так высоко. В последнем доковидном сезоне (2018/2019, если что) с 45 баллами после 26 туров лондонцы оказались бы сразу за спинами большой шестёрки, хоть и выше всех остальных. Достойный результат, сюрприз, но всё-таки не сенсация. Сенсацией лондонцев сделал спад топов – но «Вест Хэм» оказался готов лучше других.

Последний матч, хотя это и поражение от «Сити», отлично показывает, как команда оказалась так высоко. Дэвид Мойес любит и умеет принимать точечные решения, исходя из сильных сторон соперника, а игрокам подходит его стиль. «Вест Хэм» сдержал атаку «Сити» с фантастической эффективностью: с игры хозяева не создали ни одного явного момента. И вообще пробили с игры всего семь раз – столько же, сколько и гости.

Чтобы добиться такой эффективности, понадобился остроумный и смелый план, который требовал от вингеров (Форнальса и Лингарда) решения разных задач. Лингард вместе с Антонио не давал защитникам пасовать через центр, а Форнальс справился с двойной ролью: присматривал за Зинченко либо Гюндоганом, когда тот смещался на фланг. Защита оставалась достаточно многочисленной, чтобы не растягиваться при бесконечном розыгрыше мяча с фланга на фланг. Тройка центральных защитников, Цоуфал, который не поднимался высоко, и глубокая пара опорников Райс — Соучек встречали атаки настолько компактным блоком, что из 10 ударов «Сити» половина была заблокирована.



Последний факт об этом матче (но убийственный), и можно идти дальше. По любой общедоступной метрике ожидаемых голов (Opta, Understat, Statsbomb) «Вест Хэм» создал больше, чем «Манчестер Сити». Причём намного. Все три дают примерно +1 гол в пользу гостей. Это показатель качества игры.

Дэвид Мойес Фото: Glyn Kirk/Getty Images

С начала года это второе поражение для Мойеса. Первое было в январе от «Ливерпуля». Зато «Вест Хэм» обыграл в гостях «Эвертон» и «Астон Виллу» и дома «Тоттенхэм» — тоже серьёзных соперников, так что тезис о том, что команда побеждает только аутсайдеров, не годится.

Фундамент успеха – оборона. У Мойеса достаточно игроков, чтобы пройти даже такой безумный сезон. На бумаге основной была связка Огбонна – Диоп, но Бальбуэна также в обойме, а когда из-за травм пришлось выпускать Доусона, его игра стала открытием. Мощному центру соответствуют фланги. Справа уже упомянутый Цоуфал, он пришёл из «Славии», пражской команды, которая навела шорох в прошлой Лиге чемпионов, а сейчас выбила из Лиги Европы «Лестер». «Славия» играет в современный футбол и топово прессингует, так что Цоуфал как минимум отлично играет один в один. Слева Крессвел – классический фулбек с отличной подачей. А над всем этим – главный опорник Англии и трансферная цель топ-клубов Деклан Райс. Ну и под этим фундаментом Лукаш Фабианьски, один из лучших вратарей в лиге по проценту отражённых ударов.



С атакой всё хуже, но по сравнению с прошлым сезоном есть прогресс. Раньше забивал Антонио – или никто. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды с 10 голами. Сейчас он идёт по тому же графику (7 голов после 2/3 сезона), но в команде есть и другой бомбардир. Соучек, ещё один трансфер из «Славии», который отличился уже 10 раз.



Соучек – оборонительный полузащитник, но 192 см роста делают его незаменимым в атаке. Во-первых, в качестве таргетмена. Фабианьски не разыгрывает от ворот накоротке, «Вест Хэм» играет не настолько современно, но когда на поле есть Соучек, дальние выносы почти также эффективны. Соучек выигрывает в среднем почти шесть верховых единоборств за игру, это второй показатель в чемпионате. Плюс это автоматическая угроза при стандартах: он забил после стандартов четыре из своих 10 голов, а всего у «Вест Хэма» 12 голов со стандартных положений (не считая пенальти) с начала чемпионата, и это лучший результат в лиге.



Вот типичный пример подключения Соучека: он забил даже не головой, но всё равно после подачи верхом и со стандарта.

Это похоже на типичную британскую команду: атаки флангами, навесы, голы с угловых и жёсткая оборона, которая может не совсем понимать концепцию искусственного офсайда, зато корпусом играет с большим удовольствием. Так и есть. «Вест Хэм» немного старомоден и простоват. Но ещё и очень логичен.



Чтобы играть в такой футбол, нужны взрывные и выносливые фланги. Боуэн именно такой: быстрый и прямолинейный, после трёх неудачных подач не засомневается перед четвёртой. Форнальс на левом фланге играет в другом стиле, но с его фланга основную угрозу навесов несет Кресвел. А недавно в команде появилась новая опция при контратаках. Зимой в «Вест Хэм» из «МЮ» перешёл Лингард и внезапно оказался в прямолинейной контратакующей команде на своём месте. У него три гола и голевой пас в пяти матчах – больше, чем за прошлый сезон в Манчестере. Дубль в дебютном матче – вряд ли этого ожидали даже фанаты (они же у Лингарда есть, не так ли?).

Парадокс в том, что «Вест Хэм» мог бы забивать даже больше. Просто Форнальс и Антонио с начала сезона имеют проблемы с реализацией. Форнальс реализовал только один явный голевой момент из пяти, Антонио – пять из 13. При этом он может забить «Ман Сити» через себя.

Конечно, четвёртое место – временная аномалия. В марте у «Вест Хэма» матчи с «МЮ» и «Арсеналом», которые могут серьёзно скорректировать их место в турнирной таблице. С другой стороны, плотность такая, что любая команда из верхней десятки ещё может претендовать на место в зоне Лиги чемпионов и не вызвать приступ веселья. При такой плотности даже от одного случайного гола будет зависеть многое.



Учитывая это, разумнее будет не ориентироваться на таблицу. А просто сказать, что «Вест Хэм» проводит классный сезон относительно самого себя и относительно собственных последних лет. Даже пять лет назад, когда команда заняла итоговое шестое место, после 26 туров было на пять очков меньше.



Сейчас всё сложилось: достаточная глубина состава (незаменимы только Райс, Соучек и Антонио), спад топов, удачные трансферы. И, конечно, Дэвид Мойес. Который под прикрытием олдскульного английского футбола придумывает тонкие прессинг-планы и превращает в звёзд огромных центральных полузащитников – то Феллайни, то Соучека. Кажется, он на своём месте.