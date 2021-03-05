У Клоппа испортился фирменный приём. Это стоило поражения от «Челси»

Для Юргена Клоппа выбор состава на матч по-прежнему выглядит разновидностью русской рулетки. На этот раз он сделал две замены по сравнению с прошлой игрой. Во-первых, в ворота вернулся Алисон, который пропустил игру с «Шеффилдом» из-за личной трагедии. Во-вторых, восстановился от травмы Фабиньо и составил пару Кабаку в центре защиты. Хотя действительно ли он восстановился и был готов играть – большой вопрос, учитывая то, как он провёл матч.

Томас Тухель минимально ротирует состав. Он выпустил Жоржиньо вместо Ковачича, но сохранил в старте Канте. Неудивительно, после 11 отборов и перехватов француза в матче с «МЮ». Его связка с Жоржиньо либо Ковачичем выглядит логичным решением против топ-клубов: меньше продвижения мяча, зато намного больше контроля после потерь и при контратаках соперника.



Ещё одно изменение: Вернер был в запасе в прошлом матче «Челси», а сейчас вышел с первых минут. Это не просто ротация, а явно тактическое решение. У «Ливерпуля» одна из самых высоких линий обороны в АПЛ, было бы странно этим не воспользоваться. Жиру, один из самых медленных форвардов лиги, скорее полезнее в ситуации, когда «Челси» тотально владеет инициативой, а не борется за неё. Вернер здорово включается за спину защитникам, что и показал в этом матче. Хотя он и не забил, но несколько раз был близок к голу и был важной частью тактического доминирования «Челси».

Тухель изменил Неймара, одержим работой и со всеми ругается. Чего ждать «Челси» И почему это лучший вариант из всех доступных.

«Ливерпуль» и «Челси» начали с обоюдных атак и отрезков затяжного владения. В первые 15 минут хозяева владели мячом 60% времени, в следующие 10 минут у гостей было 67%. Ближе к концу тайма у «Ливерпуля» был 10-минутный отрезок с 70% владения.



Это первый матч, в котором Тухель согласился на игру без мяча – пусть даже и с оговорками. «Челси» отдавал мяч не постоянно, а отрезками, и регулярными всплесками высокого прессинга не давал «Ливерпулю» спокойно разыгрывать атаки. Владение было, но не конструктивное. Более того, сложилось впечатление, что, даже играя вторым номером, «Челси» всё контролировал.



«Ливерпуль» пытался действовать в привычном стиле, но команде критично не хватало движения. Уже в первом тайме пассивность (или усталость) хозяев дважды привела к нетипичным провалам.



Первый эпизод закончился голом Вернера, который был отменён. Жоржиньо в одиночестве получил пас от Чилуэлла, но Тиаго даже не пытался выдвинуться ему навстречу. Вместо этого Жоржиньо пытался догнать Салах, который пару секунд раньше играл по Рюдигеру, и предсказуемо не успел. В итоге, Жоржиньо получил свободу и тут же отправил Вернера один на один.

Можно было бы свалить этот момент на индивидуальный провал Тиаго, но это не так: рядом с Жоржиньо стоял Канте, и он тоже был совершенно свободен. Все полузащитники гостей остались глубоко. Только VAR спас «Ливерпуль» от гола.

Второй эпизод привёл к голу. Фирмино делал заброс на Джонса, но мяч не долетел: Аспиликуэта перехватил его и головой зряче скинул на Канте. И снова между атакующей группой «Ливерпуля» и остальной командой образовалась огромная дыра, которую никто не спешил заполнять.

Но, конечно, важно и индивидуальное мастерство Маунта. Удивляет даже не то, с каким хладнокровием он действует в сложном эпизоде, а то, что для него это был седьмой матч в старте за 28 дней. У него три удара, три паса под удар – и сольный проход, который принёс победный гол.

Это недопустимо для команды, центральные защитники которой в этот момент находятся в центральном круге. Разбитый прессинг при высокой обороне – ошибка, которая гарантирует серьёзные неприятности. Но именно так и было: верхняя тройка «Ливерпуля» прессинговала в отрыве от остальной команды. Такие эпизоды случались слишком часто, чтобы объяснить их случайностью.



Первый опасный момент – ещё один пример той же проблемы. «Челси» разыгрывает от ворот, «Ливерпуль» встречает высоко, но прессинг формальный и не работает. Поэтому Рюдигер, Маунт и Чилуэлл в три паса проходят полполя и выводят Вернера на ударную позицию.

Клопп не стал менять стиль, хотя его команде явно не хватало интенсивности прессинга, чтобы эффективно играть в привычном стиле. Результат: «Челси» получал свободу в первой стадии атак, а защитникам «Ливерпуля» приходилось разворачиваться лицом к своим воротам и бежать, потому что в центре поля мяч почти не задерживался. Собственно, гол «Челси» — это контратака в один пас.



Именно эта проблема определила ход матча. «Челси» выиграл с минимальным счётом, но это обманчивое преимущество: гости полностью контролировали соперника. Им на руку сыграло ещё одно обстоятельство.



К привычно слабому выступлению в защите Александера-Арнольда добавилось неудачное выступление Фабиньо. Скорее всего, он просто не был полностью готов к игре, потому что допускал ошибки, которые совершенно не в его стиле. Привычный Фабиньо скорее сфолит, чем пропустит соперника, но в этот раз он постоянно проигрывал единоборства и выключался. Таким образом Маунт получил удобный коридор: на правом фланге защиты гостей образовалось явное уязвимое место. Его гол – яркий пример ужасной игры обоих: и Трента, и Фабиньо. В эту же зону между ними несколько раз врывался Вернер.



В общем, «Челси» умно пользовался возможностями, которые предоставлял соперник. Опасных моментов у ворот Алисона было не слишком много, зато гости создавали их, не рискуя. «Челси» не раскрывался и атаковал небольшим количеством игроков. И ещё важно, что это не первый большой матч, в котором «Ливерпуль» сам упростил жизнь сопернику. Так было и с «Ман Сити».

Не перехвалите «Манчестер Сити». «Ливерпуль» сам отдал игру Виноват не только Алисон, но и Клопп.

Последние минуты матча были, наверное, его самой скучной частью. И это тоже показательно. Когда «Челси» закрылся и окончательно отдал инициативу (всего 34% владения после 80-й минуты), хозяева не показали ничего: всего один удар и ни одного действительно опасного момента.



Конечно, «Челси» — топ-соперник, один из самых сложных в чемпионате. Но это не отменяет серьёзности проблем «Ливерпуля». Вся игра команды строится на прессинге, и, если этот компонент настолько плох, очки сможет отобрать не только «Челси».