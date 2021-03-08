«Нельзя так позориться посреди Москвы». Червиченко – об игре «Спартак» — «Краснодар»

Под впечатлением от крупной победы красно-белых над «Краснодаром» бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко написал новую колонку для «Чемпионата». Отнюдь не восторженную.



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Матч был очень весёлый. Я смеялся, будто хорошую комедию посмотрел. Если говорить именно о футбольном мастерстве, то игра – просто ужас и колхоз. Отвратительно. У меня впечатление, что детская оборона «Ростова» в матче с «Сочи», когда они проиграли 1:10, проявила себя лучше, чем защита «Спартака» и «Краснодара».

Болельщики «Спартака», этот сезон можно забыть! Команде нужен Бердыев или Сёмин Колонка Андрея Червиченко для «Чемпионата» – рассуждает об истерике в «Спартаке» и ругает трансфер Промеса.

Просто у красно-белых хорошо сыграло нападение, и ему чуть больше повезло до счёта 3:1, а потом «Краснодар» рассыпался. У меня была иллюзия, что Мусаева незаслуженно ругают, но этот матч… Дальше и хуже уже некуда. Меня сразу насторожило, что Ионов играл сзади. Ну и Чернов: он очень много привозит. Вроде играет ничего, а потом как привезёт – и похороны. При 2:1 он же привёз третий гол, который закончил матч для «Краснодара».



Колхоз колхозом, но у «Краснодара» просто худшая защита в лиге. Ну и вратарь молодой, конечно. Над ушами пустил, в рамке стоит вместо выхода. Дальше уже некуда. А «Спартак» — молодцы. Нападение у них хорошее. Почувствовали, что соперник мёртв, полетели вперёд. Мусаева можно выгонять только за четвертый гол, когда вся команда ушла в атаку, и Ларссон убежал. Матч был проигран тренером ещё к 10 минуте, а дальше просто было убийство.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мне трудно давать ему советы. Стоит ли уйти самому? Я всегда подхожу к этому вопросу с человеческой точки зрения. У Мурада Олеговича хорошая зарплата. После такого матча и ухода где он найдет клуб, который даст ему хотя бы половину? Нигде. Человек будет цепляться до последнего. Осуждать его за это неправильно. Но Галицкий должен сделать вывод, потому что это позор. Нельзя так позориться посреди Москвы.

В отставке Мусаева нет логики. Галицкий на это не пойдёт Почему «ручной» тренер – это не всегда плохо.

Промес? Неудачный трансфер. Менее удачный, чем тот же Рондон. Даже сделал себе листочек и выписываю их удачные действия. С «Ахматом» Рондон здорово выглядел, а Промес воспользовался тем, что Ионов и Газинский изображали кегли, открылся и забил. Кроме этого гола я в исполнении Квинси почти ничего и не увидел. Я не говорю, что он плохой игрок. Но за те деньги, которые на него потратили… Он отрабатывает максимум 30% из них.



Тедеско сидел с Федуном, постоянно их показывали. Не знаю, к чему такое братание у всех на глазах. Может, специально попросили почаще показывать, может, какое-то заявление готовят.



Обычно Тедеско сидел отдельно, а тут… Я с самого начала говорил, что Тедеско исполняет спектакль, чтобы отжать себе кусок пирога под названием «трансферы».