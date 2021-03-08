В отставке Мусаева нет логики. Галицкий на это не пойдёт

После шокирующего и позорного (а как это иначе назвать?) поражения от «Спартака» со счётом 1:6 многие болельщики и эксперты опять заговорили о необходимости смены главного тренера в «Краснодаре». Даже бывший наставник «быков» Сергей Ташуев, которого называют идеологом игрового стиля краснодарского клуба, не пожалел молодого коллегу. В интервью для «Чемпионата» Ташуев сказал, как отрезал:

«Последние два года команда топчется на месте. Зная Сергея Галицкого и его амбиции, топтание на месте – моветон. На месте Сергея Николаевича я бы давно принял меры. Вложения, которые он делает для команды, и задачи, которые стоят… Надо спрашивать с главного тренера. Он отвечает за результат, которого давно нет – это уже закономерность. Удивительно, почему не принимаются решения.

Почему столько травм в команде? Это тоже вопрос к тренерскому штабу. Самое главное в профессии тренера – управление. В «Краснодаре» этого, видимо, тоже нет: ни над тренерским штабом, ни над футболистами. Если бы парень (Мусаев) был взрослым, он бы сам ушёл. Но он молодой, а в клубе ему комфортно, поэтому сам он не уйдёт. Что касается Галицкого, пора браться за нашего Уильяма Шекспира… Хватит уже, пора резать по живому».

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Действительно, в 2021-м «Краснодар» проигрывает всё что можно. Вылетели из Лиги Европы, были выкинуты из Кубка России. В пяти встречах – четыре поражения и добытая чудом, вдесятером домашняя ничья с «Уралом». В РПЛ «быки» занимают девятое место по потерянным очкам и, вероятно, пролетят мимо еврокубков на следующий сезон. У команды нет баланса. Натягивается одеяло на голову, оголяются ноги. Натягивать же его на ноги, то есть попробовать сделать чуть больший акцент на игру в обороне, никто, кажется, даже и не думает. В результате «Краснодар» пропускает в феврале-марте почти три мяча в среднем за матч.

В общем, исходя из результатов, у Галицкого есть основания уволить Мусаева. Но с точки зрения владельца «Краснодара» в этом нет логики. Допустим, Мурад Олегович в самом деле «ручной» тренер, принимающий все важные решения под давлением Сергея Николаевича, позволяющий боссу управлять тренировочным процессом и чуть ли не определять состав на игру. В таком случае Галицкому следует отодвинуть от команды самого себя, потому что с назначением другого «ручного» тренера ситуация не изменится.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С другой стороны, если 37-летний специалист самостоятельная фигура, Галицкий должен оценивать результаты его работы глобально, а не на короткой дистанции. Именно при Мусаеве «Краснодар» впервые в истории завоевал путёвку в Лигу чемпионов. При Мусаеве впервые в истории пробился на групповой этап Лиги чемпионов. При Мусаеве одержал единственную среди всех российских клубов победу в евросезоне-2020/2021. При Мусаеве набирает в среднем за матч 1,75 очка в РПЛ (неудачная серия подпортила статистику), тогда как его предшественник Игорь Шалимов брал 1,71 очка. Сам же Галицкий говорил о тренере, когда в последний раз давал крупное интервью о футболе пару лет назад: «Я восхищён тем, что делает Мурад Мусаев. Он очень крутой парень, хотя ему всего 35 лет. Это удивительно».

Мусаев как минимум продолжает делать то, что делал раньше. А, значит, принципиально отношение Галицкого к нему могло поменяться только при условии глубокого пересмотра владельцем «Краснодара» взглядов на футбол. Это вряд ли произошло. В конце концов, в назначении Мусаева главным тренером первой команды была, очевидно, ещё и сентиментальная составляющая. По сути, это продукт системы клуба, прошедший через академию «Краснодара» и молодёжку. Хотя бы в такой форме Галицкий реализует мечту о ставке на собственных воспитанников.

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Кстати, «ручной» тренер – это не всегда плохо. Он не станет выкручивать руки владельцу из-за трансферов, преследуя личный интерес. Он, скорее всего, не будет капризничать из-за зарплаты, грозясь уйти по «семейным обстоятельствам». Он в интересах клуба даст шанс молодёжи, как, например, когда-то Леонид Слуцкий явно не без пожелания Евгения Гинера давал шансы в основе ЦСКА вчерашнему дублёру Александру Головину.

Галицкий, будучи одним из умнейших руководителей в российском футболе, прекрасно понимает, что ни подъёмы, ни спады в результатах команды не могут быть вечными. Однажды она вернётся на тот уровень, который будет соответствовать её составу. Сегодняшняя задача – остановить падение. Чтобы оно не достигло критической отметки, после которой останется принять тот факт, что тренер больше не управляет командой. Этот сезон для Мусаева – бесценный опыт, который многому его научит.

Провал «Краснодара» легко объясним. Уберите из любой команды основного вратаря (Матвей Сафонов), лучшего бомбардира (Маркус Берг), капитана (Александр Мартынович), всех крайних защитников (Игорь Смольников, Евгений Чернов, Амбруаз Ойонго, Кристиан Рамирес, Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий), и вы получите что-то похожее на то, что случилось с «быками». Конечно, не все эти игроки отсутствовали в каждом матче, но в другие периоды сезона выбывали и Виктор Классон с Вандерсоном, и центрхавы. Вот здесь необходимо внести коррективы в тренировочный процесс, поскольку обилие травм не может быть следствием только плотного календаря и простого стечения обстоятельств.

Кроме того, по слухам, как раз по инициативе Галицкого клуб в лимите на легионеров сохранил и перевёл в линию обороны Кайо, которого приметил в своё время сам владелец «Краснодара», а более классный защитник Урош Спаич стал лишним и уехал в аренду в Нидерланды. В октябре-ноябре 2020-го Спаич с «Фейеноордом» громил ЦСКА (3:0 по ходу встречи в Роттердаме), а со сборной Сербии – Россию (5:0).

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По имеющейся информации, в «Краснодаре» не рассматривают вопрос с отставкой Мусаева. Следующий матч – с «Тамбовом». Всё будет хорошо.