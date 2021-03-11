Путин заходил на второй срок, а ЦСКА рвался к Кубку УЕФА.

1/4 финала ЛЧ — без Месси и Роналду! Каким был мир, когда такое случалось в последний раз

Роналду и Месси долгое время символизировали современный футбол. На счету каждого — множество трофеев, причём как командных, так и личных. Однако их эпоха постепенно заканчивается, что подтверждают и результаты клубов, за которые они выступают.

Впервые с сезона-2004/2005 четвертьфинал Лиги чемпионов пройдёт без Роналду и Месси. Криштиану вместе с «Ювентусом» не смог пройти «Порту», а Лионель в составе «Барселоны» уступил по сумме двух матчей «ПСЖ». Целых 16 лет хотя бы один из них выходил в 1/4 финала! Чтобы осознать, насколько давно это было, вспомним, какими были мир и футбол в те годы.

Зря «Ювентус» потратил огромные деньги на Роналду! Команда снова вылетела в 1/8 финала ЛЧ Решающий мяч в противостоянии пролетел между ног Криштиану.

Чудесный гол Месси и промах с пенальти. Аргентинец вылетел из ЛЧ вслед за Роналду Третий год подряд в финале Лиги чемпионов не будет ни Лео, ни Криштиану. Их время ушло?

Владимир Путин был переизбран на второй президентский срок

На выборах в марте 2004 года он получил более 71% голосов. Вторым в голосовании пришёл коммунист Николай Харитонов (13,7%).

Фото: РИА Новости

Ураган «Катрина» разнёс половину США

Один из самых разрушительных ураганов в истории США унёс жизни почти двух тысяч человек, ещё 700 тысяч остались без крыши над головой. Экономические потери страны составили порядка 125 млрд долларов, а Джордж Буш-младший, которого в 2004 году также переизбрали на второй срок, подвергся жёсткой критике за неумелое управление страной в кризисной ситуации.

Начался судебный процесс в отношении Саддама Хусейна

Бывший президент Ирака обвинялся во множестве преступлений, совершённых в 80-90-х годах. Чуть позже, в декабре 2006 года, Саддам Хусейн был казнён через повешение.

The Black Eyed Peas разрывали чарты своими хитами

Их четвёртый студийный альбом под названием «Monkey Business», вышедший в мае 2005 года, подарил миру такие хиты, как «Pump It», «Don’t Phunk With My Heart» и «My Humps».

Вышли две части фильмов про Гарри Поттера

Популярная кинофраншиза за полтора года пополнилась сразу двумя фильмами — «Узником Азкабана» и «Кубком Огня». Кроме того, стоит отметить такие картины, как «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» и «Бэтмен: Начало» (они также вышли в 2005 году).

Фото: Steve Finn/Getty Images

Месси только начинал блистать в «Барселоне», Роналду уже был ключевым игроком «МЮ»

Именно в сезоне-2004/2005 Лионель Месси и дебютировал в составе «Барсы» — тогда аргентинцу было всего 17 лет. А вот Роналду, который старше Месси на два года, к тому времени уже закрепился в основе «МЮ». На счету Криштиану в том сезоне было 50 матчей, 9 мячей и столько же результативных передач.

ЦСКА рвался к финалу Кубка УЕФА

Пока «МЮ» и «Барселона» вылетали из Лиги чемпионов (от «Милана» и «Челси» соответственно), ЦСКА находился на пути к главному трофею в истории клуба — Кубку УЕФА. Сначала «армейцы» прошли «Бенфику», «Партизан» и «Осер». В полуфинале подопечных Валерия Газзаева ждала «Парма», с которой они разобрались без особых проблем (0:0 на выезде, 3:0 дома). В решающей встрече ЦСКА обыграл лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

«Зенит» занял 6-е место в чемпионате России

Действующий чемпион страны и лидер РПЛ «Зенит» в ту пору был далёк от своей нынешней мощи. В сезоне-2005 питерцы заняли всего лишь 6-е место. Чемпионом тогда стал ЦСКА, серебро досталось «Спартаку», а третьим пришёл «Локомотив».

«Ювентус» отправили в Серию B

Туринский клуб стал чемпионом Италии, но вскоре был лишён титула и отправлен в Серию B. Так жёстко «Ювентус» наказали за участие в коррупционном скандале, известном как «Кальчополи». В Серию А туринцы вернулись лишь в 2007 году.

Самому юному четвертьфиналисту нынешней ЛЧ было меньше года

Юссуфа Мукоко — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов. Форвард дортмундской «Боруссии», которому сейчас всего 16 лет, вместе со своей командой вышел в 1/4 финала. Для сравнения: на момент вылета Роналду и Месси из Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005 Мукоко было всего полгода.