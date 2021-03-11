1/4 финала ЛЧ — без Месси и Роналду! Каким был мир, когда такое случалось в последний раз

Роналду и Месси долгое время символизировали современный футбол. На счету каждого — множество трофеев, причём как командных, так и личных. Однако их эпоха постепенно заканчивается, что подтверждают и результаты клубов, за которые они выступают.
Впервые с сезона-2004/2005 четвертьфинал Лиги чемпионов пройдёт без Роналду и Месси. Криштиану вместе с «Ювентусом» не смог пройти «Порту», а Лионель в составе «Барселоны» уступил по сумме двух матчей «ПСЖ». Целых 16 лет хотя бы один из них выходил в 1/4 финала! Чтобы осознать, насколько давно это было, вспомним, какими были мир и футбол в те годы.
Владимир Путин был переизбран на второй президентский срок
На выборах в марте 2004 года он получил более 71% голосов. Вторым в голосовании пришёл коммунист Николай Харитонов (13,7%).
Фото: РИА Новости
Ураган «Катрина» разнёс половину США
Один из самых разрушительных ураганов в истории США унёс жизни почти двух тысяч человек, ещё 700 тысяч остались без крыши над головой. Экономические потери страны составили порядка 125 млрд долларов, а Джордж Буш-младший, которого в 2004 году также переизбрали на второй срок, подвергся жёсткой критике за неумелое управление страной в кризисной ситуации.
Начался судебный процесс в отношении Саддама Хусейна
Бывший президент Ирака обвинялся во множестве преступлений, совершённых в 80-90-х годах. Чуть позже, в декабре 2006 года, Саддам Хусейн был казнён через повешение.
The Black Eyed Peas разрывали чарты своими хитами
Их четвёртый студийный альбом под названием «Monkey Business», вышедший в мае 2005 года, подарил миру такие хиты, как «Pump It», «Don’t Phunk With My Heart» и «My Humps».
Вышли две части фильмов про Гарри Поттера
Популярная кинофраншиза за полтора года пополнилась сразу двумя фильмами — «Узником Азкабана» и «Кубком Огня». Кроме того, стоит отметить такие картины, как «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» и «Бэтмен: Начало» (они также вышли в 2005 году).
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Месси только начинал блистать в «Барселоне», Роналду уже был ключевым игроком «МЮ»
Именно в сезоне-2004/2005 Лионель Месси и дебютировал в составе «Барсы» — тогда аргентинцу было всего 17 лет. А вот Роналду, который старше Месси на два года, к тому времени уже закрепился в основе «МЮ». На счету Криштиану в том сезоне было 50 матчей, 9 мячей и столько же результативных передач.
ЦСКА рвался к финалу Кубка УЕФА
Пока «МЮ» и «Барселона» вылетали из Лиги чемпионов (от «Милана» и «Челси» соответственно), ЦСКА находился на пути к главному трофею в истории клуба — Кубку УЕФА. Сначала «армейцы» прошли «Бенфику», «Партизан» и «Осер». В полуфинале подопечных Валерия Газзаева ждала «Парма», с которой они разобрались без особых проблем (0:0 на выезде, 3:0 дома). В решающей встрече ЦСКА обыграл лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.
«Зенит» занял 6-е место в чемпионате России
Действующий чемпион страны и лидер РПЛ «Зенит» в ту пору был далёк от своей нынешней мощи. В сезоне-2005 питерцы заняли всего лишь 6-е место. Чемпионом тогда стал ЦСКА, серебро досталось «Спартаку», а третьим пришёл «Локомотив».
«Ювентус» отправили в Серию B
Туринский клуб стал чемпионом Италии, но вскоре был лишён титула и отправлен в Серию B. Так жёстко «Ювентус» наказали за участие в коррупционном скандале, известном как «Кальчополи». В Серию А туринцы вернулись лишь в 2007 году.
Самому юному четвертьфиналисту нынешней ЛЧ было меньше года
Юссуфа Мукоко — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов. Форвард дортмундской «Боруссии», которому сейчас всего 16 лет, вместе со своей командой вышел в 1/4 финала. Для сравнения: на момент вылета Роналду и Месси из Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005 Мукоко было всего полгода.
Фото: Lukas Schulze/Getty Images
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