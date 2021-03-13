Сотрясение мозга и перелом. Футболисты избили соперника из «Локомотива» после игры!

Матч Юношеской футбольной лиги-2 между «Чертаново» и «Локомотивом» завершился скандалом. Игра состоялась на «Сапсан-Арене» в Черкизово и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. После встречи игроки гостей напали на защитника «Локо» Максима Шнапцева. Об этом «Чемпионату» рассказали три источника, не связанные друг с другом.

По словам источника, группа игроков «Чертаново» после матча вытолкала Шнапцева на улицу. Затем несколько человек из команды соперника избили футболиста, у Максима перелом и сотрясение мозга. Сейчас здоровью игрока ничего не угрожает.

«Чемпионат» обратился за комментариями в «Локомотив» и «Чертаново». В «Локо» заявили, что ответственные люди сейчас занимаются этим вопросом, а с заявлением клуб выступит завтра. Руководство «Чертаново» отказалось от комментариев.

«Я бы убил его за такое оскорбление». Как в России наказывали игроков и судей за стычки Некоторые не сдерживались и распускали руки прямо на поле.

При этом на произошедшее уже отреагировали в РФС: «В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами «Локомотив» и «Чертаново».



Подчеркнём, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы», – заявили в службе коммуникаций организации.

Что грозит избивавшим Шнапцева?

Адвокат Андрей Князев заявил «Чемпионату», что избивавшим игроку людям грозит уголовное дело: «Доктора обязаны будут сообщить в органы полиции о том, что человек поступил с такой-то травмой. Думаю, возбуждение уголовного дела – вопрос времени, один-два дня – и оно будет. Скорее всего, это будет хулиганство, совершённое группой лиц. Это 213 статья, часть вторая – до пяти лет лишения свободы».

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При этом возраст нападавших не так важен – если уголовное дело будет возбуждено по 213 статье, а совершившим преступления нет 18 лет, то по закону они не могут получить срок лишения свободы больше десяти лет. Но данная статья такого наказания не предполагает.



Даже если заявления от игрока или клуба не поступит в полицию, власти должны сами возбудить уголовное дело:



– Органы не могут, а должны возбудить уголовное дело сами, – рассказал Князев, – заявление от пострадавшего тут не нужно. Если кого-то убьют, то не нужно заявление от родителей или родственников, тоже самое касается хулиганства. Это не дела частного обвинения, а тут государство имеет претензии, чтобы никому морду не били на улице. Думаю, дело будет возбуждено, другое дело – чем закончится. Но если человек попал в больницу, то просто так это не обходится».



«Чемпионат» обратился в Следственный комитет РФ и МВД РФ, но на момент публикации материала ответа не получил.