Широкову вынесли приговор. Это он ещё легко отделался!

Процесс над Романом Широковым закончен. Сегодня в Сокольниках состоялось последнее заседание по иску судьи Никиты Данченкова к бывшему капитану сборной России. Рассказываем все подробности их заключительной встречи в суде.

«Что Широков сделает с судьёй, если приговор не понравится?»

День начался с ожиданий сторон потерпевшей стороны. Уже перед заседанием адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты судьи Никиты Данченкова, побеспокоился за здоровье судьи, который выносит приговор.

«Какие ожидания от заседания и решения суда? Извините, решение за судом. Ожидаю приговора. Меня немного веселит линия защиты господина Широкова, потому что всё уповается на то, что не был назначен пенальти, и поэтому он избил судью. Мне просто страшно за сегодняшний день, потому что если ему не понравится приговор, то что он будет делать с судьёй, который его вынесет? Я в шоковом состоянии от такой логики.

Сегодня прения, буду что-то говорить. Я не считаю, что в нашей стране, если человек не согласен с судьёй, этого судью можно убивать и избивать. Сегодня, очевидно, будет приговор. Ожидания? Я соглашусь с любым приговором. Если потерпевший захочет – обжалуем. Почему решил участвовать в этом деле? А я всегда за правду. Меня пригласил мой товарищ Александр Островский. Считаю, что в данном случае этот человек (Широков. — Прим. «Чемпионата») должен быть наказан. Что касается суммы компенсации в 500 тыс. рублей, мне сложно сказать, насколько она верна. Это исходя из моральных страданий», — сказал Добровинский.

Роман Широков Фото: РИА Новости

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«Какого наказания заслуживает поступок Широкова? Далеко не самого лёгкого»

Сам Данченков остался недоволен прошлыми заседаниями, но свои принципы не поменял (почти): «Какого наказания заслуживает поступок Широкова? Далеко не самого лёгкого. На лишении свободы настаиваю, потому что люди должны отвечать за свои поступки». Здоровье судьи уже пришло в норму и позволило вернуться к работе, правда, Данченкова продолжают беспокоить головные боли и бессонница.

«У нас иск о возмещении морального вреда на 500 тыс. рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тыс. С учётом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек вместе с ним, он находится за гранью нищеты. При этом на нём богатейший особняк, несколько иномарок и так далее. Мы не можем разглашать персональные данные, поэтому пользуемся только тем, что есть в деле и что общеизвестно, что мы видим возле суда», — рассказал адвокат.

Удивительно, но совсем недавно Данченков хотел добиться справедливости, а вопрос возмещения компенсации его не интересовал. Сейчас всё обстоит иначе. Адвокат объяснил, почему защита запросила компенсацию от футболиста. «Адвокаты не говорили, что деньги не нужны. Никита сказал, что его не интересуют деньги, когда его спрашивали: «А вы будете договариваться? А сколько вы будете заламывать Широкову?». А мы ничего ему не заламываем. Мы к нему и не обращаемся. Гражданский иск предъявлен в суде. И суд будет определять размер моральных страданий Никиты. Это не дополнительное наказание, а компенсация причинённого вреда. Просто мы не считаем расходы на медицинскую помощь, на покупку лекарств. Мы не мелочимся, мы просим компенсировать только его моральный вред – нравственные и физические страдания».

Прокомментировал требование денежной компенсации и сам потерпевший. «Что касается суммы, всё на усмотрение суда. Для меня и моих адвокатов главная задача, чтобы было правильно. Иск на 500 тысяч? Была опорочена честь моя и честь судейства. Это было на глазах всей страны. Также лечение и то, что из-за данного инцидента, пока я был на лечении, потерял работу», — отметил Данченков.

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Просили год и 10 месяцев ограничения свободы и частично удовлетворить гражданский иск — на 150 тыс. рублей

Адвокат избитого судьи хотел для Широкова год общего режима, но прокурор затребовал для него год и 10 месяцев ограничения свободы и частично удовлетворить гражданский иск стороны избитого экс-полузащитником арбитра — на 150 тыс. рублей.

«Облегчённая тюрьма для Широкова – это заслуга защиты Данченкова, всё было доказано. Глупость защиты была в том, что судья не дал пенальти, Широков был возбуждён и избил судью. По такой логике в любом матче игроки, если не согласны с решением судьи, должны его колошматить до больницы или смерти. Прокурор попросил год и 10 месяцев ограничения свободы – это много. Я не думал, что он так скажет. Являться дважды в месяц в полицию, не уезжать с места регистрации, не участвовать в общественных мероприятиях. Это серьёзная вещь. Нужно поблагодарить Данченкова, что он стал примером, надеюсь, что такое больше не повторится. Прокурору честь и хвала», — рассказал Александр Добровинский, входящий в состав защиты судьи Данченкова.

Никита Данченков Фото: РИА Новости

Требование прокурора удивило и Данченкова: «Я ждал выступления прокурора. Он запросил год и десять месяцев с различными санкциями: до шести не выходить из дома, не выезжать за пределы Московской области, приходить в органы и запретить участие в мероприятиях. Это решение меня удивило с хорошей стороны. У меня был какой-то пессимизм, потому что ходатайства отклонялись. На прениях ничего жёсткого не было. Наказание жёсткое, тем более что личность медийная. Наказание оправдано. Роман ничего не говорил. На всех заседаниях говорил его защитник. Если бы человек хотел извиниться он сделал бы это изначально. Не на самом месте, но постарался бы связаться, помог бы с медициной. Было бы всё иначе. Наказание меня устраивает».

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Приговор: 100 часов общественных работ и компенсация в 100 тысяч рублей

Суд вынес приговор в пользу футболиста. Бывший капитан сборной России получил 100 часов общественных работ. Также он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей, но этим не ограничится. Роман решил сделать доброе дело и продать на аукционе свои кроссовки, которыми избивал судью. По словам адвоката футболиста Вадима Лялина, деньги пойдут на благотворительность. «Добровинский пытался сказать, что кроссовки — это орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства судьи, который всю жизнь будет жить с позором из-за того, как он судит матчи в любительской лиге. А кроссовки мы продадим на аукционе, деньги пойдут детям из неблагополучных или малоимущих семей. Это те самые кроссовки. Кроссовки-«не убийцы», как мы их называем. Сделаем новогодний подарок. И тапки будут в порядке, и дети будут рады. Учитывая, что сумма иска 100 тыс. рублей, с этой суммы и начнём. Если желающих не будет, я их куплю себе. И деньги от нашей семьи передадим детям», — заявила сторона футболиста.

Про сторону обвинения представитель футболиста сказал: «Это позиция грибков – хотят показать свою значимость в эволюционной цепочки жизни. Это смешные люди, позор адвокатуры. Добровинский поэтому больше не адвокат, эти – в одном шаге рядом. Это наша победа, разорвали их в хлам».

«Это преступление небольшой тяжести»

Адвокат экс-игрока сборной России раскритиковал потерпевшего: «Что родина скажет, то и будет делать. Судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в почёте. Это позор Данченкова на всю его жизнь – не один год ему будут это припоминать. Это ляпы, которые нельзя допускать. Если бы он был должностным лицом, то это было бы должностное преступление. То, что мы совершили неправильный поступок, – да. Мы за него ответим. И кроссовки продадим, и детям поможем.

Что думали, когда государственная сторона попросила год и 10 месяцев лишения свободы? Ничего мы не подумали. Это сторона, которая как считает нужным, так и делает. Руководствуются они своими нормами и законом, имели на это право. Но судья действует, исходя из своего внутреннего убеждения. Будем исполнять.

Мы не совершали убийство, не пытались его совершить, не было какой-то особой тяжкости или дерзости. Это преступление небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый и адекватный».

Широков вышел из зала суда в приподнятом настроении. «Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день. Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может, и нет. Я понял, что нельзя совершать таких действий. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится», — заявил футболист.

«Подадим апелляционную жалобу»

Сторона потерпевшего осталась недовольна приговором суда. «Решение безобразное и коррупционное. Человеку били по голове, когда он исполнял служебные обязанности. Не добили только по случайности, потому что гигант-вратарь вмешался. Хотя по видео видно, что Широков замахивался ногой для следующего удара. Это проявление организованной коррупционной деятельности наших правоохранительных органов. На наши просьбы мы получали отписки. Отбывание работ никто не будет контролировать. Он заплатит 100 тыс. рублей и сможет дальше бить по голове, кого захочет. Обжаловать будем обязательно. Подадим апелляционную жалобу», — заявил адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Данченкова. Также адвокат прокомментировал решение футболиста выставить кроссовки на аукцион: «Надо посоветовать Широкову и трусы продать, сейчас модно с ними манипуляции осуществлять».

Не обрадовало решение суда и потерпевшего. «Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всё обдумать. Пускай кроссовки продаёт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинения я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм», — сказал арбитр.