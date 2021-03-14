В Англии забит, возможно, лучший гол сезона. Потрясающая рабона от Эрика Ламелы

Матч 29-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (счёт после первого тайма 1:1) развивался по относительно спокойному сценарию — команда Моуринью ушла в оборону в расчете на резкие контратаки, а «Арсенал» старательно пытался взломать насыщенную защиту.

Самым опасным моментом игры долгое время был удар Смита-Роу в перекладину, а «Тоттенхэм» практически не отвечал фирменными атаками. Более того, на 20-й минуте Жозе Моуринью провел вынужденную замену — Сон Хын Мин сделал рывок под передачу Альдервейрельда и схватился за заднюю поверхность бедра. Врачи «Тоттенхэма» показали, что кореец не может продолжать игру, поэтому в срочном порядке на поле вышел Эрик Ламела. И как вышел!



На 33-й минуте в редком выпаде «Тоттенхэма» Гарет Бйэл сделал передачу на Регилона, который перевел с фланга мяч в штрафную. Далее Моура отпасовал на Ламелу, который сотворил вот это:

Это, кстати, первый гол Ламелы в нынешнем сезоне АПЛ.



«Арсенал» в концовке тайма сравнял счёт (это сделал Эдегор, забивший свой первый мяч в АПЛ), но все события дерби северного Лондона просто меркнут по сравнению с потрясающей рабоной Ламелы. Кажется, с лучшим голом месяца (а, возможно, и всего сезона) всё понятно, этот удар просто вне конкуренции.

Что интересно, Ламела уже не первый раз исполняет подобное — в октябре 2014-го аргентинец рабоной уложил мяч в сетку ворот «Астераса» в Лиге Европы.

Права на видео принадлежат УЕФА.

Еще один факт — удар Ламелы стал единственным для «Тоттенхэма» в первом тайме (не просто в створ, а вообще по воротам). Реализация убойная, тем более ещё и в таком стиле. Красота, одним словом.