Русского таланта зовут в Испанию, а родной клуб сослал в дубль. Скандал вокруг Иосифова

По сообщениям испанского издания AS, Никита Иосифов вот-вот перейдёт в «Вильярреал» – стороны уже договорились о сделке, осталось обсудить мелкие детали.



«Иосифов приедет для усиления второй команды, но его планируют постоянно подтягивать к основе, где он будет работать под началом Унаи Эмери, – пишет AS. – В «Вильярреале» сыграет одна из будущих звёзд российского футбола, качественный и разрывной нападающий. Россиянин прошёл через все ступени взросления футболиста в своей стране, а при его переходе в основную команду «Локо» к нему появился интерес со стороны различных клубов».

Marca назвала Иосифова «русский жемчужиной»: «Он отличается мастерством и техникой, а также является одним из самых многообещающиих игроков московской команды. За его подписание боролись ЦСКА и «Зенит», но «Вильярреал» в переговорах продвинулся куда дальше – сделка почти закрыта. Его подписание поможет второй команде в борьбе за выход в Сегунду».

В детстве Иосифов занимался боксом – папа не видел в нём футболиста. Парень всё же настоял на своём

До 11 лет Никита играл в футбол только во дворе, а серьёзно занимался боксом: «Папа футболиста во мне не видел, настаивал на боксерской секции. Но я постоянно просился в футбольную и своего добился». Когда отец сдался под уговорами сына, Иосифов начал заниматься с тренером индивидуально – ездить на тренировки в Тамбов из Мичуринска было далековато. Но даже это давало результат: со временем Никита начал играть за команду тамбовской академии на первенстве Мичуринска и турнирах Черноземья. Через год, когда стало понятно, что у Никиты получается очень даже неплохо, семья отправилась в Москву.



Иосифова взяли в «Спартак», где он провёл пять лет. Никита выходил в основе молодёжной команды, но дальнейшей карьеры там не видел, поэтому ушёл в «Локо». Его взяли – сначала он играл за молодёжку, а с 2019-го начал выходить за «Казанку».



К основе «Локомотива» его начал подтягивать Марко Николич – как сказал «Чемпионату» бывший директор академии клуба Владимир Кузьмичёв, главный тренер посмотрел один матч «Казанки» с участием Иосифова, и ему этого хватило: «Сёмин не ставил его в основу, потому что консервативен из-за возраста, – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв. – Он только Хвичу смог молодым поставить. Как бы он ни утверждал, что развивает молодежь, то это скорее не благодаря, а вопреки. Даже с Бариновым. А когда приехал Николич, он просмотрел один матч «Казанки», и больше мы Никиту в «Казанке» не видели. У Иосифова силовой дриблинг – от природы».

Впервые Никита попал в заявку в июле прошлого года на матч с «Уралом», но на поле так и не появился. Мини-дебют состоялся спустя месяц – против «Рубина» полузащитник вышел на одну минуту в концовке встречи. В декабре Иосифов дебютировал в Лиге чемпионов против «Баварии»: да, для «Локо» этот матч ничего не решал, зато для него выход на поле против одного из лучших клубов мира стал большим событием.



За полгода Иосифов сыграл за «Локо» 98 минут, из них 15 – в Лиге чемпионов.

Иосифов изначально был настроен на переход в Европу. Его отец-агент настаивал на годовом контракте

Иосифов был на зимних сборах с основой, появлялся в товарищеских матчах и даже забивал, после – вышел на 56 минут в кубковом матче с «Тамбовом».



А потом внезапно пропал из заявки.



Как сообщает наш источник, руководство клуба настоятельно рекомендовало Николичу вывести игрока из основы и не использовать его в тренировочном процессе. Главного тренера буквально поставили перед фактом, что молодой футболист играть не должен и будет отправлен в «Казанку». Всё дело в затянувшихся и сложных переговорах с его отцом-агентом по новому контракту: «Локо» не идёт на условия стороны игрока, которая хочет увеличения зарплаты, сторона игрока не соглашается на условия «Локо». Действующее соглашение истекает летом этого года, поэтому Иосифовы уже имеют право вести переговоры с другими клубами.



Интересно, что отец игрока каждому генеральному директору клуба говорил, что хотел бы заключить контракт на год. Эту информацию подтвердил бывший руководитель «Локо» Илья Геркус: «Такое было, и понятно почему: если ты хочешь уйти беспрепятственно в Европу, то желание понятно. Иосифов изначально переходил в «Локо» с прицелом на переезд за границу. Игрок, безусловно, талантливый. Если предложение из Европы действительно есть, то Иосифов туда уйдёт».



Кикнадзе продлить полузащитника не успел: по нашей информации, в переговорах с отцом-агентом они спорили, но под конец бывший генеральный директор был готов подписать новый контракт на компромиссных условиях, а через несколько дней его уволили.

Новое же руководство принципиально не хотело идти на уступки, и Иосифов в итоге отказался от нового соглашения. В клубе комментировать ситуацию отказались.

«Если «Локо» потеряет Иосифова, это будет большой ошибкой, – считает Кузьмичёв. – Я видел Хвичу, видел Иосифова. И Никита не хуже, в скоростном дриблинге даже побыстрее. Надо было пытаться договариваться, каким бы тяжёлым папа ни был. Я предупреждал об этом Леонченко. Никита — талант, и это будет потеря. Таких игроков терять нельзя, надо было идти на уступки, договариваться. Если он перейдёт в «Вильярреал», то у меня почти нет сомнений, что рано или поздно он заиграет в основе».



И если для «Локо» переезд Иосифова может стать потерей, как говорит Кузьмичёв, то для самого Никиты – это отличный шанс заявить о себе. «Вильярреал» россиянам его даёт – Денис Черышев, Антон Швец и Антон Ефремов подтвердят.