Головина не отпустили в Россию! Это вообще законно?

Неприятные новости из сборной России: полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в Сочи против Словении 27 марта. По нефутбольным причинам.
Почему?
Клубы французских Лиги 1 и Лиги 2 запретили своим игрокам покидать территорию Европейского Союза для игры за сборные (причём сделали это после публикации заявок). Нам хотят навредить? Нет! Причина – чтобы футболистам по возвращении не садиться на обязательный карантин и не выбывать из тренировочного и игрового графика как минимум на пять дней.
Что это значит для Головина?
Александр уже точно не приедет на сбор национальной команды в Сочи. Вместо этого – напрямую отправится из Монако на Мальту (сборная играет 24 марта), а оттуда, видимо, в Словакию (игра 30-го), и на этом закончит путешествия со сборной.
А Миранчук?
В Италии такого запрета, как во Франции, нет, поэтому Алексей сможет летать со сборной везде. И так же, как и Головин, прилетит сразу на Мальту без прохождения подготовительных сборов в Сочи.
Фото: asmonaco.com
Не дать игрока сборной – это вообще законно?
Если коротко – да, законно.
Специально для «Чемпионата» кейс разобрал спортивный юрист Михаил Прокопец.
Главное:
- Во Франции состоялась ассамблея президентов всех профессиональных футбольных клубов. Они приняли решение не отпускать игроков за пределы ЕС и европейской экономической зоны на мартовские матчи.
- Раньше клуб не имел права не отпускать игрока в сборную по регламенту ФИФА. Но с этого февраля ФИФА выпустила циркуляр номер 1749, который приостановил действия этих норм.
- Теперь клуб может не отпустить футболиста в случаях: если существует обязательный карантин или самоизоляция минимум на пять дней; либо если в этих местах существуют ограничения по передвижению.
Вывод: «Насколько я понимаю, из-за карантина [французские лиги] и отказались отпускать игроков. Понятно, что в большей степени пострадают африканские сборные, потому что во Франции играет огромное количество сборников из этих стран. Головин выходит, что тоже. Однако, клубы делают всё в соответствии с регламентом ФИФА».
***
«Мы платим футболистам, – в начале марта похожие слова произносил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер. – ФИФА даёт нам право их не отпускать. Особенно в страны из красного списка».
Фото: Laurens Lindhout/Getty Images
Но к правилу есть вопросы (например, у Депая): сборная Франции почему-то летит в Казахстан
Всё так. Сборная Франции полетит на отборочный матч в Казахстан 28 марта. И опубликовала полноценную заявку в том числе с футболистами Лиги 1.
Почему, полетит ли, сыграет ли условный Мбаппе – пока неизвестно. «Чемпионат» направил запрос в Лигу 1 для уточнения деталей, и мы до сих пор ждём комментариев.
А пока по французскому запрету выступил игрок «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай – недовольный тем, что по тому же правилу его одноклубники Кадевере (Зимбабве) и Экамби (Камерун) не сыграют за свои африканские сборные.
«Это очень странно, – сказал Депай. – Франция летит в Казахстан, где случаев заражения ковидом больше, чем в некоторых африканских странах».
Пока так.
Материал дополняется.
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