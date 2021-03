Русский и американец не преклонились! Кто игнорирует акцию против расизма

Акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение») пришла в Европу из США. Коленопреклонение стало своеобразной борьбой за права угнетённого афроамериканского населения после убийства полицейскими Джорджа Флойда. В США по сей день большинство спортивных мероприятий начинается с данной акции, а в Старом Свете ей в основном следуют в Англии и Франции. Но в последнее время и спортсмены, и болельщики всё чаще высказываются против подобных жестов, поскольку они никак не помогают в борьбе с расизмом.

Уилфрид Заха

В английской Премьер-лиге первым протестовать против коленопреклонения начал форвард «Кристал Пэлас». Перед матчем с «Вест Бромвичем» Заха единственный стоял и делал вид, будто ничего не происходит.

«Я уже говорил, что считаю коленопреклонение глупым, — говорил он. — В детстве родители объясняли мне, что я должен гордиться своим цветом кожи вне зависимости от чего-либо. Я считаю, что мы должны стоять. Сейчас коленопреклонение просто стало тем, что мы делаем перед матчами, а этого недостаточно. Я не собираюсь вставать на колено и носить одежду с надписью Black Lives Matter на спине, потому что это словно мишень».



Смотрелось это действительно по-бунтарски. Несмотря на ивуарийское происхождение и тёмный цвет кожи, Уилфрида обвинили в расизме. Многие английские болельщики писали футболисту, что таким образом он не протестует, а поддерживает угнетение по признаку цвета кожи.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заступился за своего футболиста: «Заха сделал заявление, которое не требует уточнений. Он объяснил причины. Уилфрид считает, что сила этого жеста потеряна, он стал частью повседневной жизни. Мы чувствовали, что он был абсолютно прав. Что касается меня, я буду очень удивлен, если в его адрес появятся какие-либо негативные комментарии», – сказал тренер.

Несмотря на большое давление, Уилфрид остаётся верен своим идеям и продолжает бойкотировать акцию BLM.

Лайл Тейлор

В январе этого года, в третьем раунде Кубка Англии, «Ноттингем» принимал «Кардифф». Перед матчем единственным игроком, который не встал на одно колено, был темнокожий нападающий «Ноттингема» Лайл Тейлор.

После игры футболист объяснил свой поступок: «Само направление движения в целом важно, не поймите меня неправильно. Но оно теряет всякий смысли из-за действий людей BLM. Я всегда буду говорить: жизни темнокожих важны. Но вы никогда не услышите от меня этот тезис в разговоре о Black Lives Matter. Я очень много следил за этим. Я видел много преступников, которые совершали какие-то плохие поступки под лозунгом этого движения. Это отвратительно. Людям нужно пристальнее следить за BLM».

Тейлор получил одобрение не вставать на одно колено от главного тренера «Ноттингема» Криса Хьютона, с которым они поговорили до игры.

«Куинз Парк Рейнджерс»

Не считая Премьер-лигу, игнорирование BLM в английских футбольных лигах становится популярным. Одним из клубов, который перестал вставать на одно колено стал «КПР». Ещё в начале сезона в Чемпионшипе генеральный директор клуба Лес Фердинанд обратился к болельщикам, заявив, что данный жест будет добровольным.

«Преклонение колена дошло до точки, когда превратилось в хороший пиар и даже больше. Посыл утрачен. Теперь акция не отличается от распространения забавного хэштега или красивого значка на груди. Эта акция не принесет изменений. Это сделают действия», — сказал он.

Но, несмотря на заявление Фердинанда, «КПР» всё же начал поддерживать акцию, хоть и не на каждом матче.

Одним из клубов, который перестал вставать на одно колено стал «КПР» Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

«Брентфорд»

Недавно отказался следовать акции и «Брентфорд». Клуб даже выступил с заявлением на официальном сайте: «Как и многие наши товарищи по футболу из других клубов, мы больше не верим, что это оказывает влияние. Мы считаем, что можем использовать своё время и энергию для поощрения расового равенства другими способами».

Игроки участвовали в акции больше полугода, но потеряли веру в то, что это оказывает должное влияние. Футболисты верят, что есть более действенные способы победить расизм в повседневной жизни.

«Миллуолл»

Фанаты «Миллуолла», известные своими правыми взглядами, не стали ждать, пока их футболисты перестанут вставать на одно колено, и начали освистывать игроков перед каждым матчем. Дело дошло до того, что команда отказалась от этого ритуала. Клуб всё же выступил с заявлением, что поддержка BLM продолжится, но теперь игроки будут держаться за руки несколько секунд.

Несмотря на обильную критику, болельщики «Миллуолла» продолжают протестовать против BLM, руководствуясь своим главным правилом: No one likes us – we don't care («Никто нас не любит — нам всё равно»).

Сергей Карасёв

Российский арбитр и его бригада не стали вставать на одно колено перед игрой «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Вместе с Карасёвым игру обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия). Российские и белорусский арбитры стали единственными из всех судей, кто проигнорировал акцию. Но, в отличие от футболистов, гневных комментариев в их адрес было крайне мало. Многие болельщики, наоборот, оценили жест рефери и обратили внимание исключительно на профессиональные данные.

«АПЛ, Лига 1 и Ла Лига нуждаются в таком судье», «Лучший судья в мире!» – писали пользователи «Твиттера».

Тем не менее, нашлись и те, кто призвал наказать Карасёва за неуважение к афроамериканцам. Должны ли арбитры поддерживать акцию BLM, ответили в пресс-службе УЕФА: «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено».

Валерий Сарамутин

Летом 2020 года российский футболист, выступающий в США за команду «Остин Боулд», не встал на колено и был отстранен от матчей. Эта история наделала много шума как в Америке, так и в России. Сам Валерий просто не понимал, почему данная акция стала принудительной.

«Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом, он убеждал меня: «Пойми, это не для тебя, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать. С игроками, кстати, конфликтов не было».

После этой ситуации у одного из футболистов, с которым Сарамутин жил на базе, обнаружили коронавирус, поэтому оба игрока были помещены на карантин. После двухнедельной паузы, Валерий вернулся в состав и вышел на замену в трёх матчах. И всё. По окончании сезона Сарамутин вернулся в Россию и в итоге подписал контракт с командой «Долгопрудный».

«Краснодар»

Матч «Краснодар» — «Челси» в Лиге чемпионов вызвал немало гневных комментариев со стороны англичан. Перед стартовым свистком все 11 футболистов лондонцев встали на одно колено, поддержав движение Black Lives Matter. У «быков» к акции присоединились лишь два игрока.

Своеобразное шоу не понравилось и краснодарской публике, часть которой акцию освистала, что вызвало бурную реакцию у британских журналистов. СМИ даже просили УЕФА наказать «Краснодар», назвав россиян «дикарями».

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — заявили в пресс-службе УЕФА. На этом весь конфликт был исчерпан.

Саманта Лешняк

Акцию BLM бойкотируют не только футболисты, но и футболистки. В июне 2020 года перед началом Кубка вызова между «Каролиной» и «Портленд Торнс» прозвучал гимн, во время которого игрокам необходимо было встать на колено.

Примечательно, что в совместном заявлении обеих команд говорилось о том, что всё это делается в память о Джордже Флойде. На колено встали все, кроме Саманты. Этот момент вообще не попал в официальную видеонарезку матча и стал доступен публике только благодаря фотографии одного из болельщиков, который сделал пост в социальной сети. После игры на Лешняк обрушился шквал критики.

Сама же футболистка после этого в «Инстаграме» написала: «Жена, профессиональный спортсмен, американский патриот».

Лешняк пыталась обьяснить, что её всегда учили, что во время гимна нужно гордо стоять, но вратаря уже никто не стал слушать. Из-за обилия угроз и нецензурных сообщений Саманте даже пришлось закрыть свою страничку.

Тем не менее многие поддержали решение девушки: «Львица среди стада баранов! Саманта, мы с вами. Вы — храбрый человек» — говорится в одном из комментариев.