Английская команда отказывается вставать на колено. Борьба с расизмом не работает?

Акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение») давно пропитали футбол и стали его привычной частью — мы уже не удивляемся, когда игроки и судья перед стартовым свистком встают на колено на несколько секунд. Футболисты во многих странах продолжают делать это, выступая против расизма, но так ли эффективны подобные методы? В Англии нашлись сомневающиеся.

Бунт футболистов

Английские СМИ взорвала новость — футболисты «Брентфорда», выступающего в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии), перестанут вставать на колено перед матчами. Команда выступила с целым заявлением, в котором объяснила такое решение. Самое важное из заявления:

• Игроки участвуют в акции больше полугода, но теперь не верят, что это оказывает должное влияние.

• Они считают, что могут использовать своё время и энергию, борясь с расизмом другими способами.

• В команде есть те, кто пострадал от расистских оскорблений в Сети, так что борьба продолжится.

• Игроки будут поддерживать коллег, которые продолжат преклонять колено.

Как именно будет происходить борьба с расизмом теперь, футболисты не уточнили.

Игроки «Брентфорда» — первые?

Не совсем. До этого в Англии на высоком уровне действительно не было такого, чтобы команда всем составом отказалась вставать на колено, но некоторые прецеденты всё же были.

Например, в декабре всё в том же Чемпиншипе «Миллуолл» сдался под давлением своих фанатов, известных радикальными взглядами. Те освистывали футболистов во время акции, в результате чего команда отказалась от этого ритуала. Тем не менее клуб выступил с заявлением, что поддержка BLM продолжится — игроки будут вставать и держаться за руки.

Забавно, что протест фанатов «Миллуолла» только разогрел футболистов из других команд, на которых они не могут оказывать такого влияния. Игроки «Куинз Парк Рейнджерс» демонстративно отпраздновали гол прямо перед ними, преклонив колено.

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Ещё один яркий эпизод — недавнее выступление звезды «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха. Нападающий тоже решил отказаться от акции, но уже по другим соображениям: «Почему я должен вставать на колено перед тобой, чтобы показать, что мы имеем значение? Всё это унизительно.

Больше этого не делаю. Если ситуация не изменится, больше не буду давать интервью так, как раньше. Все эти платформы… Видите, что происходит. Люди создают фальшивые аккаунты, чтобы оскорблять темнокожих, но вы ничего не меняете. Всё, что вы делаете, все эти шоу ничего не значат».

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Многим также запомнились случаи в АПЛ, когда футболисты забывали преклонять колено и после свистка начинали игру, но потом осознавали, что поспешили. Полузащитник «Бёрнли» Эшли Вуд, например, после сигнала судьи разыграл мяч. Пришлось исправляться и ждать обратную передачу уже стоя на колене.

До этого в матче «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» об акции забыли нападающие Кристиан Бентеке и Сон Хын Мин. Они стояли рядом по разные стороны от центральной линии. После свистка первый рванул к чужим воротам, а второй рефлекторно попытался его встретить. Кореец осознал ошибку раньше соперника, которому пришлось на согнутых ногах добираться на исходную позицию.

Реакция болельщиков

Под заявлением «Брентфорда» в «Твиттере» развернулось активное обсуждение. Большинство поддержало решение футболистов.

«Молодцы. Кто-то должен был это сказать. Уверен, кто-то ещё последует вашему примеру».

«Посыл всегда был хорошим, но очевидно, что это всё превратилось в бессмысленный жест. Полностью поддерживаю решение клуба, особенно учитывая, что игроки пришли к этому сами».

Нашлись и скептики, посчитавшие, что игроки сдались.

«Может, у вас и правильные намерения, но расисты будут счастливы такому решению».

«О да, я уверен, что вы сможете «использовать своё время» для борьбы с расизмом — то есть пять секунд перед стартовым свистком — гораздо эффективнее».