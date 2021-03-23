Обманул вратаря исключительным ударом! Великолепный гол из Португалии

В матче второго дивизиона чемпионата Португалии «Бенфика В» – «Лейшоэш» был забит очень красивый, нестандартный гол. Это случилось в начале второго тайма при счёте 0:0, а автором мини-шедевра стал атакующий полузащитник гостей Жока. 25-летний игрок, чей рост составляет всего 168 см, поразил ворота фарм-клуба лиссабонских «орлов» рабоной. Получив мяч в быстрой атаке на входе в штрафную хозяев, Жока ловким финтом убрал с дороги защитника и пробил совершенно неожиданно для вратаря «Бенфики». Исключительный удар, на удивление точный. Один из партнёров игрока «Лейшоэша» даже схватился за голову от изумления. Действительно, круто!

В Португалии великолепный гол Жоки уже называют претендентом на премию Пушкаша. Напомним, эта награда вручаются игроку, ставшему автором лучшего мяча за год. Вполне возможно, что атакующий полузащитник «Лейшоэша» выиграет приз ФИФА.

Вообще Жока, по всей видимости, прославится в футболе только благодаря этому голу в ворота фарм-клуба «Бенфики». Его имя совсем неизвестно широкому кругу болельщиков. Хотя потенциал атакующего полузащитника оценивался достаточно высоко. Жока учился в академиях «Спортинга» и «Браги», прошёл через юношеские сборные Португалии. Но чего-то не хватило, чтобы закрепиться на высоком уровне: то ли характера, то физических качеств. В нынешнем сезоне Жока забил всего два гола и сделал две голевые передачи во втором португальском дивизионе. Причём все результативные действия совершил в последних четырёх матчах, а до конца февраля его результативность равнялась нулю.

Теперь Жоке будет о чём рассказать внукам. Единственная неприятность: гол не принёс «Лейшоэшу» даже ничью. В концовке «Бенфика» забила дважды и победила – 2:1.