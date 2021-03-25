10 звёзд молодёжного Евро. Трое из них будут играть против сборной России

Сегодня сборная России начнёт своё выступление на молодёжном чемпионате Европы. Этот турнир является своеобразной витриной талантов, однако есть игроки, о которых уже знает весь мир (ну или почти весь). Расскажем о главных звёздах молодёжного Евро.

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Ридле Баку (Германия, «Вольфсбург»)

Трансферная стоимость — 17 млн евро

Баку — универсальный игрок. Он способен закрыть сразу несколько позиций на фланге, а также выйти при необходимости в центре полузащиты. В ноябре 2020 года Боте дебютировал за главную команду Германии, выйдя на замену в товарищеской встрече со сборной Чехии. В текущем сезоне на его счету 26 матчей в Бундеслиге, 5 голов и 4 результативные передачи.



Мирон Боадю (Нидерланды, «АЗ Алкмар»)

Трансферная стоимость — 12 млн евро

Боадю также успел сыграть за сборную Нидерландов. Правда, случилось это в 2019 году. Затем Мирон выпал из обоймы первой команды страны, зато в квалификации к молодёжному Евро забил 8 мячей. Боадю стал вторым игроком отбора по системе «гол + пас» — 11 баллов, больше только у англичанина Нкетиа (13). Кроме того, Мирон входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов (12 мячей). Молодёжное первенство Европы для Боадю — отличная возможность заявить о себе и вернуться в главную сборную.



Тён Копмейнерс (Нидерланды, «АЗ Алкмар»)

Трансферная стоимость — 17,5 млн евро

В прошлом году Копмейнерсом интересовался московский «Спартак». Тён остался в родном «АЗ» и вряд ли об этом пожалел — его назначили капитаном команды и вызвали в сборную Нидерландов. Несмотря на то что Копмейнерс играет на позиции опорника, он много забивает — в этом сезоне уже 17 мячей! Большая часть голов, конечно же, с пенальти, но Тён при этом отлично исполняет и штрафные удары. Также на его счету 7 голевых передач. Удивительно результативный опорник.

Марк Кукурелья (Испания, «Хетафе»)

Трансферная стоимость — 20 млн евро

Фото: Getty Images

Кукурелья — воспитанник «Барселоны», но каталонцам он оказался не нужен. Прошлый сезон Марк провёл на правах аренды в «Хетафе» и сделал это довольно успешно — 1 гол, 6 результативных передач. Летом синие выкупили Марка у «Барселоны» за 10 млн евро, и с тех пор его трансферная стоимость выросла вдвое. В этом году Кукурелья пока чаще забивает, чем ассистирует своим партнёрам (3 гола, 1 результативная передача). А недавно на Марка обратили внимание в сборной Испании: он получил вызов на ноябрьские матчи с Германией и Швейцарией, но на поле так и не вышел. Скорее всего, его дебют за национальную команду состоится в ближайшие месяцы.



Сандро Тонали (Италия, «Милан»)

Трансферная стоимость — 32 млн евро

Фото: Getty Images

За Тонали больше года гонялись ведущие клубы Италии. Гонку выиграл «Милан», который арендовал вундеркинда у «Брешии» за 10 млн евро. Ещё 25 млн евро «россонери» выплатят, если захотят выкупить Сандро. В этом сезоне Тонали провёл 33 матча, результативными действиями не отметился. Для сравнения: в прошлом году он забил 1 мяч и отдал 7 голевых передач, выступая за «Брешию». Тем не менее Сандро уже стопроцентный игрок обоймы сборной Италии (на его счету 4 матча).



Жюль Кунде (Франция, «Севилья»)

Трансферная стоимость — 60 млн евро

Фото: Getty Images

Прямо сейчас Кунде — один из самых перспективных защитников мира. Жюль за год подорожал почти в три раза (с 22,5 до 60 млн евро), интерес к нему проявляют топ-клубы Европы. Несмотря на юный возраст, Кунде играет в зрелый футбол: он надёжен в отборе и редко ошибается, при этом обладает хорошей скоростью и неплохой для защитника техникой. Начало атаки, что так ценится в современном футболе, у Кунде также на высоком уровне.



Эдуарду Камавинга (Франция, «Ренн»)

Трансферная стоимость — 60 млн евро

Фото: Getty Images

О вундеркинде из «Ренна» говорят давно. В 17 лет Камавинга дебютировал за сборную Франции, а уже во втором матче он забил гол, став самым молодым автором мяча в истории национальной команды. По данным испанского издания AS, летом Эдуарду сменит «Ренн» на мадридский «Реал». Сумма трансфера может составить около 70 млн евро — за талант уровня Камавинга это совсем немного.

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Жонатан Иконе (Франция, «Лилль»)

Трансферная стоимость — 28 млн евро

Иконе — яркий вингер, который выделяется своей скоростью, техникой и видением поля. Чаще всего играет справа, но может при необходимости выйти слева и даже в центре атаки. В текущем сезоне на его счету 7 голов и 6 результативных передач. Интерес к Жонатану проявляют «Челси», «Милан» и «Интер». Иконе успел провести 4 матча за главную сборную Франции и даже забил один мяч. Жонатан, как и Камавинжа с Кунде, сыграют против сборной России, поскольку французы оказались в одном квартете с нашей командой.



Кёртис Джонс (Англия, «Ливерпуль»)

Трансферная стоимость — 30 млн евро

Из-за эпидемии травм в «Ливерпуле» Джонс на какое-то время стал ключевым игроком команды. Сейчас, когда лидеры «мерсисайдцев» поправились, Кёртис играет чуть реже. Однако ему удалось хорошо себя зарекомендовать: в 30 матчах он забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. За полгода его стоимость выросла с 5 до 30 млн евро! Джонса высоко ценит главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Кёртис — очень хороший парень и прекрасный футболист. Я рад, что у меня в команде есть такой игрок», — заявил немецкий специалист.



Каллум Хадсон-Одои (Англия, «Челси»)

Трансферная стоимость — 35 млн евро

Фото: Getty Images

Хадсон-Одои — дикий талант, раскрыться которому пока не дают травмы. К 20 годам он умудрился порвать ахилл, повредить колено и лодыжку, не говоря уже о мышечных повреждениях. К тому же, в «Челси» большая конкуренция, и Каллум не всегда там проходит в состав. Однако синие верят в Хадсона-Одои — так, например, осенью 2020 года они отклонили 70-миллионное предложение от «Баварии». Пора Каллуму выходить на новый уровень, и молодёжный чемпионат Европы вполне может ему в этом помочь.