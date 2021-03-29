Россию засудили на молодёжном Евро?! Разбор роковых пенальти в матче с Францией

Маслова уже «уничтожают» за ошибки. Но не заваливался ли француз до контакта с его ногой? Разбор арбитра Игоря Федотова.

Второй матч молодёжной сборной России на молодёжном Евро сложился для нас неудачно. Оба мяча в ворота Александра Максименко влетели с пенальти: на 15-й и 24-й минутах. И оба раза виновником 11-метровых был Павел Маслов. Сначала он неудачно выставил ногу, на которую наткнулся французский нападающий Эдуард, а уже через десять минут мяч попал ему в руку. Максименко спасти команду не смог, и этих двух голов сопернику хватило для победы.

Молодёжка проиграла сама себе. Два пенальти сломали игру сборной России Это был, наверное, худший матч в карьере Павла Маслова.

Если по второму 11-метровому вопросов к судье нет, то с первым можно поспорить. Да, Маслов выставлял ногу, но на повторе может показаться, что Эдуард начал падать ещё до контакта. Но VARна молодёжном Евро не работает, поэтому решение главного арбитра матча испанца Куадры осталось неизменным. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, подробно разобрал оба эпизода.

– В обоих случаях с Масловым пенальти в ворота сборной России судья назначил верно, – рассказывает арбитр. –В первом моменте Маслов не успевал и попал французу, двигавшемуся к мячу, в колено. А во втором Павел отставил руку в сторону, и мяч в неё попал. Почему судья не сразу назначил 11-метровый – вопрос, видимо, ему подсказали помощники.

Ответил Федотов и на подозрения в симуляции у французского игрока: «Нет, он шёл к мячу. Если бы Маслов убрал ногу в сторону – была бы симуляция. Француза ещё Макаров мог сбить, но по ноге не попал. А у Маслова в момент касания нога была на весу, и что бы ни делал француз – это нарушение. Если бы нога была на земле – это другая ситуация. Да, француз искал эту ногу и хотел упасть, но не назначить пенальти было нельзя. Маслов совершил фол по неосторожности. А во втором моменте руку он приподнял, закрывал площадь. Нужно было спрятать её за спину, а тут мяч прямо в неё попал».