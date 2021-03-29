Молодёжка проиграла сама себе. Два пенальти сломали игру сборной России

Молодёжная сборная России проиграла Франции во втором туре Евро-2021. Теперь для нашей команды всё решится 31 марта в игре с лидером группы Данией.

Состав сборной России на матч с Францией полностью повторил тот, что был во встрече первого тура с Исландией. Было бы странно ждать перестановок после крупной победы, но Михаил Галактионов мог сделать вынужденную замену на правом фланге обороны. Павла Маслова поменяли по ходу матча с исландцами из-за повреждения задней поверхности бедра. Главный тренер сообщил, что у спартаковца нет серьёзной травмы, тем не менее защитник не тренировался в общей группе накануне игры с французами, а работал индивидуально в тренажёрном зале. Проанализировав состояние Маслова, всё-таки решили бросить его в бой.

К сожалению, спартаковец в итоге и стал слабым звеном сборной России. Хотя начали наши очень прилично. Встречали французов даже агрессивнее, чем они нас, включали контрпрессинг после потерь мяча.

Центрфорвард Фёдор Чалов, который выигрывает мало единоборств в РПЛ, хорошо боролся за мяч, сохранял его. Более того, именно команда Галактионова должна была забивать первой. Денис Макаров и Арсен Захарян молодцы, создали прекрасный момент. Жаль, что 17-летний динамовец, убравший ловким движением самого дорогого игрока самой дорогой сборной турнира – защитника Жюля Кунде, не исполнил концовочку. Может, это не только тренер, а ещё и мужская музыка так вдохновляет наших парней? Перед Исландией они разминались под песню группы «Ленинград», а теперь под «Сектор Газа».

Картину игры поменял пенальти, полученный сборной Франции на ровном месте. Маслов неграмотно сыграл против Одсонна Эдуарда, сфолив, когда вполне можно было остановить атаку без нарушения правил. Француз, конечно, ещё немного и подыграл – перехитрил Павла. Сам же Эдуард и не побоялся пробить с «точки», несмотря на известную примету. Александр Максименко не угадал угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Вслед за первым пенальти пришёл второй. Началось всё с того, что Роман Евгеньев решил использовать возможность поддержать атаку, как нередко поступал и в матчах отборочного цикла, а опорники не подстраховали центрального защитника как требовалось. Структура в обороне была потеряна, а закончилось всё тем, что рука невезучего Маслова заблокировала удар соперника. Всё-таки Павел оказался не до конца готов. Как ни странно, французы сменили пенальтиста. Но и Нанитамо Иконе легко переиграл Максименко, забив «парашютом». После этого наши как-то потухли, потерялись. И мяч не смогли забрать, и выхода в атаку нормального не было. Россия проигрывала к перерыву в два мяча, хотя по ударам почти не уступала Франции – 4:5 (в створ – 2:3).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Перед вторым таймом Галактионов снял с игры Даниила Лесового и Захаряна. Немного удивила замена последнего, пусть он и не был так эффективен, как с Исландией, но, возможно, тренер держит в голове матч с Данией и не хочет загнать 17-летнего игрока. На поле появились Вячеслав Грулёв, за счёт физических качеств которого наши должны были лучше цепляться за мяч, а также Александр Ломовицкий. Опять же возникает вопрос, почему именно Ломовицкий, а не Магомед-Шапи Сулейманов или Константин Тюкавин. Впрочем, тренеру виднее. Да и Ломовицкий вскоре выхода на замену отметился парой хороших передач в штрафную на Чалова и Грулёва. Если бы Фёдора не подвела обработка, скорее всего, быть бы голу.

При счёте 2:0 сборной Франции, учитывая индивидуальный уровень её футболистов, стало проще контролировать игру, но всё равно чувствовалось, что с трёхцветными можно играть. Ничего сверхъестественного соперник не демонстрировал. Сборная России завершала матч с тройкой форвардов Чалов – Грулёв – Тюкавин. Тем не менее так и не смогла забить хотя бы один гол, ценность которого окажется высока, если придётся считать разницу мячей. После перерыва наши нанесли шесть ударов против четырёх у команды Сильвена Риполля. Вот только в створ, как и французы, попали лишь однажды.