«Не считаю этот гол своей ошибкой». Как вратарь ФНЛ пропустил мяч за шиворот с 70 метров

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» принимал «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Полузащитник «Волгаря» Александр Болонин на 89-й минуте забил мяч в ворота владикавказского клуба и сделал это необычным для лиги образом.
«Не считаю этот гол своей ошибкой»
Болонин грамотно сыграл на перехвате на своей половине поля, оторвался от соперников и запустил мяч в ворота с 70 метров. Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко изо всех сил тянулся за мячом, но не смог ему преградить путь в ворота.
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Солдатенко — любитель играть высоко, участвовать в перепасовках с игроками и выполнять роль ещё одного защитника. Поэтому пропущенный гол своей ошибкой не считает. «Спасибо за поддержку дорогим болельщикам. Но хочу внести ясность, я не считаю этот гол своей ошибкой, так как у нас такая философия игры, и, если надо будет, я буду играть ещё выше. Вперёд, красно-жёлтые», — написал Солдатенко в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Философия у них действительно такая, об этом он говорил в недавнем интервью. Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев разрешает вратарю играть высоко. «Тренер сказал: «Ты можешь поскользнуться или просто отдать неточную передачу из-за технической ошибки. Нас будут постоянно пытаться накрывать. Если раз в два-три матча тебе закинут за шиворот с центра поля, я тебе ничего не скажу. Ну, пропустим мы так пять-семь голов — а через тебя выйдем в атаку 50 раз и сами забьём точно больше. Причём соперники думают только о том, как бы накрыть меня. Забывают о настоящем футболе, о реальных обязанностях», — рассказывал вратарь.
Из-за гола в конце матча «Алания» упустила возможность сохранить четвёртое место, уступив его «Торпедо». Красно-жёлтые продолжают играть без главного тренера Спартака Гогниева, дисквалифицированного на восемь матчей за участие в массовой драке и физическом воздействии на арбитра.
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