Стадион «Алании» могут забанить. Ради чего клуб рискует здоровьем фанатов?

«Алании» грозит проведение матча без зрителей или на нейтральном поле. Как сообщил «Чемпионат», на игре против «Крыльев Советов» был нарушен санитарный регламент. В регионе на массовых мероприятиях требуется носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра между зрителями. По кадрам с матча очевидно, что оба требования не были соблюдены.

Есть сомнения, что изначальная разметка сидений предполагала дистанцию в 1,5 метра. Вероятно, для этого требовалось посадка зрителей через ряд, а не просто по принципу «два кресла закрыты, одно доступно». Однако разметка в принципе не имела значения, потому что люди сидели вплотную.

На ситуацию уже обратило внимание руководство ФНЛ. Теперь «Алании» предстоит дать комментарии по этой ситуации. Далеко не факт, что дело успеют рассмотреть на заседании КДК в ближайшую среду — вероятно, перенесут на следующую неделю. В рапорте делегата указываются не только многочисленные нарушения, но и ещё отмечено, что количество зрителей на западной трибуне превышало номинальную вместимость и людям пришлось располагаться в проходах.



Стадион «Спартак» во Владикавказе вмещал 32 464 зрителей, но сейчас снесены три трибуны из четырёх. Интересно было бы узнать, какой была билетная программа. Если количество зрителей превышает вместимость, то это всегда является грубым нарушением, а во время пандемии такое и вовсе может повлечь печальные последствия и для зрителей, и для клуба. Похоже, количество билетов было изначально завышено примерно в три раза.

Нужно понимать, что нарушения санитарного регламента происходят едва ли не на каждом матче ФНЛ и РПЛ. Как говорил гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, невозможно соблюсти все-все-все требования.

Но одно дело, когда у клуба есть стадион на 35 тысяч зрителей, билеты продаются на 30% от вместимости арены, а зрители (как правило, активные фанаты) слишком кучкуются. В таких случаях клуб создал для зрителей все условия, но стюарды не в состоянии контролировать 10 000 человек. В случае с «Аланией» у зрителей изначально не было возможности расположиться согласно санитарному регламенту. Теперь стадиону грозит дисквалификация.



Интересно было бы сопоставить будущий штраф от КДК и выручку от продажи билетов на запрещённые места для посадки. Максимально возможный штраф по санитарному регламенту — 500 тысяч рублей. То есть если клуб продал лишние 5000 билетов по 100 рублей, то штраф уже гарантировано окупится.



Ну и по поводу масок. Символично, что речь идёт о матче, где «Алания» играла именно против «Крыльев». Именно самарского фаната по имени Дмитрий Мартынов в прошлом году оштрафовали на 10 тысяч рублей и отлучили от футбола на 18 месяцев из-за снятой на стадионе маски (подробнее здесь). При этом, судя по кадрам из Владикавказа и других городов, подавляющее число зрителей сейчас обходится без масок.