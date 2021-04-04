Все голы в матче были забиты с пенальти.

Олич стартовал с победы! ЦСКА обыграл аутсайдера и вернулся в борьбу за ЛЧ

Странным получился дебют Ивицы Олича во главе ЦСКА. Армейцы не без проблем в гостях обыграли «Тамбов», который безнадёжно застрял в подвале турнирной таблицы РПЛ. Все голы в матче забивались с пенальти, ещё один удар с «точки» смазал Влашич. Но обо всём по порядку.

Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер И много общался с теми, кто не забивает.

Олич не стал делать больших изменений. Из-за дисквалификации отсутствовал Ахметов, по причине травм не могли помочь своей команде Зайнутдинов и Кучаев. Их заменили Бохинен, Щенников и Сигурдссон соответственно. В составе «Тамбова» можно отметить игроков с опытом выступлений в РПЛ: Бавина, Карпа и Алиева.

Армейцы сразу взяли мяч под свой контроль. Уже на 4-й минуте неплохой момент был у Эджуке, но его удар накрыл защитник «Тамбова» Денис Кайков. После этого ЦСКА долгое время не мог создать хоть что-то по-настоящему опасное — тамбовчане оборонялись большими силами, лишь изредка выбираясь в атаку.

Одна из таких вылазок «Тамбова» оказалась удачной. Климов открылся в штрафной ЦСКА и получил по ногам от Дивеева. Виталий Мешков указал на «точку», пенальти реализовал Артём Архипов — он уверенно развёл по углам мяч и Акинфеева. Неожиданное начало!

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Правда, ЦСКА мог тут же отыграться, но Виталий Сычёв спас свою команду после удара в упор от Саломона Рондона. Чуть позже неплохо пробил из-за штрафной Влашич. А на 25-й минуте армейцы всё-таки сравняли счёт: после передачи Марио Фернандеса мяч попал в руку Азеру Алиеву, и Мешков назначил второй пенальти в игре. Пробивать вызвался Влашич и с задачей он справился.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Нужно отдать должное «Тамбову». Хозяева, несмотря на все сложности, играли в первом тайме с ЦСКА практически на равных. Конечно, они действовали от обороны, но про атаку тоже не забывали. Так, например, на 29-й минуте Алиев нанёс хороший удар издали. Мяч прошёл в метре от штанги.

Незадолго до перерыва ЦСКА имел несколько шансов для того, чтобы выйти вперёд. Выделялся своей активностью Сигурдссон, который трижды пробивал по воротам «Тамбова». Был момент и у Рондона, но венесуэлец плохо обработал мяч и его накрыли защитники гостей. Забить армейцам не удалось и первый тайм закончился вничью — 1:1.

Второй тайм начался активно. Были неплохие подходы к воротам ЦСКА, а армейцы в ответ заработали пенальти. Третий в матче и второй — за игру рукой! Пенальти реализовал Рондон, этот гол стал для него третьим в составе ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Пропустив второй мяч «Тамбов» расклеился. Тут ещё и Мешков решил их добить третьим пенальти, причём снова за игру рукой. Можно сколько угодно возмущаться судейством, но тамбовчане сами дали повод указать на «точку». Небольшую интригу в матче оставил Сычёв — он угадал с прыжком и отбил удар Влашича. Четыре пенальти, кстати, никогда раньше в РПЛ не ставили.

К несчастью для армейцев, травму получил Магнуссон. Исландца унесли с поля на носилках, вместо него появился на поле Вадим Карпов. На концовку встречи вышел Фёдор Чалов, заменивший Рондона. Он, кстати, имел свои шансы, но Сычёва переиграть не смог.

За 10 минут до финального свистка «Тамбов» активизировался. Неплохой момент создал для своей команды Карапузов: он отобрал мяч в центре поля у Влашича, дождался передачи от Алиева и совершил опасный прострел, который никто из тамбовчан не замкнул.

Матч закончился победой ЦСКА со счётом 2:1. Армейцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, что обостряет борьбу за попадание в ЛЧ и еврокубки до предела. Тем не менее, игра ЦСКА оставляет желать лучшего, и Олича впереди ждёт много работы. Если с полуживым «Тамбовом» пришлось так тяжело, то что будет в матче с более серьёзным соперником?