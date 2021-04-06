Клуб впервые вышел на специалиста, когда тот ещё работал в ЦСКА.

Гончаренко возглавил «Краснодар». Что нужно знать о громком назначении

Недолго просидел Виктор Гончаренко без работы. Спустя две недели после ухода из ЦСКА белорусский специалист принял «Краснодар».

О том, что Гончаренко может возглавить «быков», говорилось давно, однако теперь эта информация официально подтвердилась. Контракт Виктора Михайловича с «Краснодаром» рассчитан на два года (до конца сезона-2022/2023).

Гинер и Галицкий перевернут наш футбол? Таких громких переходов тренеров давно не было Олич близок к переходу в ЦСКА, а Гончаренко может отправиться в «Краснодар».

Как сообщили «Чемпионату» источники, знакомые с ситуацией, «Краснодар» впервые вышел на Гончаренко, когда тот ещё не покинул свой пост в ЦСКА. Виктор Михайлович, несмотря на различную информацию в сети, был главным и, по сути, единственным кандидатом на роль наставника «быков». Переговоры со специалистом вёл лично Сергей Галицкий, президент клуба.

При этом есть информация, что возможны переходы из тренерского штаба ЦСКА в «Краснодар» — в частности, Александра Ермаковича и Руслана Зубика. С ними Виктор Михайлович работал ещё в БАТЭ.

Гончаренко хорошо знаком с Краснодаром — в 2013-2014 годах он возглавлял местную «Кубань». Назначение Виктора Михайловича главным тренером «Краснодара» выглядит очень интересным решением. Даже после провальной весны у руля ЦСКА он остаётся высококлассным специалистом, которому по силам вывести «быков» из кризиса.