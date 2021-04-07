У экс-спартаковца проблемы. Луис Адриано нарушил карантин и попал в ДТП

В Бразилии тяжёлая ситуация. Страна находится на грани COVID-коллапса. В день от болезни погибает до 3 869 человек — по официальным данным. Бразилия лидирует среди всех стран по числу активных случаев заражения по состоянию на сегодня (1 304 085). Во многом это произошло из-за президента Жаира Болсонару, который отрицал опасность коронавируса и даже утверждал, будто болезнь не страшнее гриппа.

Март-2021 стал самым смертоносным месяцем в истории Бразилии. Среди множества заболевших оказался и бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано. Ещё 1 апреля он сдал тест, результат которого оказался позитивным. Игроку «Палмейраса», согласно протоколу, было предписано оставаться дома на карантине, однако он решил забрать мать из супермаркета в районе Помпея в Сан-Паулу. По словам Адриано, она не умеет водить авто, а он всё время находился в маске и планировал оставаться в машине.

В ситуацию вмешался велосипедист, который столкнулся с машиной футболиста, когда тот выезжал с парковки. Адриано заявил, что велосипедист сам на него наехал, но в такой ситуации ему пришлось всё-таки выйти и помочь незнакомцу.

«Да, не надо было выходить из дома, я допустил ошибку, признаю! Мы живём в тяжёлые времена, всем нам нужно оставаться осторожными, соблюдая протоколы безопасности», — заявил форвард. Кстати, он уже второй раз подхватил коронавирус, но на этот раз болезнь протекала бессимптомно.

«Палмейрас» уже объявил, что Луис Адриано будет оштрафован. Сумма не уточняется, но говорится, что деньги будут направлены на продуктовые корзины для нуждающихся.

Комментарии пользователей под заявлением клуба довольно противоречивы. Одни довольны, что клуб чётко обозначил свою позицию и направит средства на благотворительность. Другие фанаты разочарованы, посчитав, что наказание символическое и звёздам многое прощают. Дело в том, что недавно санитарные инспекторы и полиция Бразилии накрыли подпольное казино — были арестованы около 200 человек, включая нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозу (Габигола).

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Прошлый сезон сложился для Луиса Адриано достаточно успешно. Он стал лучшим бомбардиром команды, забив 20 мячей. Сейчас форвард не только вынужден пропустить матч Рекопы (аналог Суперкубка УЕФА), где встречаются его «Палмейрас» (победитель Кубка Либертадорес) и аргентинский «Дефенса и Хустисия» (победитель Южноамериканского кубка), но и не сыграет и в Суперкубке Бразилии (11 апреля) против «Фламенго».