Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы

Телеграм-канал BlackMirror, известный сливами документов и писем с электронной почты высокопоставленных людей, очень долго молчал, а сегодня разродился: хакеры (иначе их не назовёшь) оповестили читателей, что у них есть архив из 10 тысяч писем и файлов, собранных с почт Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.



Есть там, например, письмо от некоего Александра Медведовского, адресованное Зареме: в нём сообщается, что составлен и направлен чартерный контракт об аренде яхты в Черногории сроком на 21 день и стоимостью 2 332 350 евро. Но личные расходы четы Федунов не так интересны – на то они и личные.



Давайте лучше изучим, что там есть про «Спартак». В открытом доступе, кстати, файлов совсем мало – их выставили для ознакомления, полный набор присылают лично и только за деньги.

Создание аффилированного агентства по работе с футболистами

Акционер ПАО «Лукойл» Сергей Михайлов переадресовал Зареме письмо с темой «Своё агентство» в июне 2020 года вместе с файлом презентации, внутри которой – проект аффилированного футбольного агентства try2get. Сначала на четыре слайда там расписывается, как клубы теряют деньги на трансферах, а кто-то на этом наваривается – даже приложена схема с тремя вариантами отмыва средств на футболистах.

Далее рассказывается, почему и зачем «Спартаку» нужно своё агентство.



– Усиление контроля за процессами внутри системы клуба, прозрачная оптимизация затрат на трансферы и качественный̆ аудит селекции.

Слайд сопровождается пояснительной схемой. Из неё следует, что агентство берёт на себя управление делами футболистов, сопровождение трансферов клуба, селекцию, скаутинг, инновации и стартапы (не очень понятно, что тут подразумевается). Финансируют всё это собственники клуба, то есть Федун и Алекперов.

– Разработка типовой модели игрока системы – она помогает отобрать тех, кто будет соответствовать философии клуба.Такой подход, указано в презентации, приведёт к грамотной селекции и правильному подбору тренеров, а также позволит избегать ситуаций, при которых «состав несбалансирован и плохо совместим между собой». Под типовой моделью подразумевается условная «техника–проницательность–индивидуальность–скорость» (это пример «Аякса»).



– Аудит селекции для системы клуба, который подразумевает под собой поиск по типовой модели игрока, сбор информации по кандидату, согласование условий, сопровождение сделки и проверку наличия ранее согласованных условий со стороны агентства. Клуб в данном случае вмешивается только на двух этапах – поиска и подписания контракта. Перед собственниками отчитывается непосредственно агентство.



– Аудит трансферов. Иначе говоря, агентство собирает полную информацию о стоимости, условиях и плане перехода и выступает инициатором трансфера. А это снижает выплаты агентам до 50%.



Схема прилагается.

– Увеличение доходов игроков клуба. Агентство привлекает спонсоров и развивает бренд футболистов.



Также в презентации представлены гарантии агентства:

– спортивная конкуренция внутри системы «Спартака»;

– гарантия трудоустройства после выхода из системы «Спартака»;

– управление карьерой вне системы;

– нематериальные бонусы;

– обучение;

– расширение кругозора;

– социальная вовлечённость;

– совместный контроль с родителями;

– стажировки в Европе.



И правила, среди которых, например, запрет на конкуренцию с агентством (если работаешь в нём, то на стороне совершать сделки уже не получится).

Зарема этот проект не одобрила.

Анализ зарплат

В презентации указаны данные проведённого анализа средних годовых зарплат основных европейских команд в сравнении со «Спартаком». Главный момент состоит в том, что московский клуб по сумме затрат на зарплаты находится на уровне топовых европейских команд, при этом в разы уступая им по суммарной трансферной стоимости. Это создаёт большие проблемы при дальнейшей продаже футболистов.

Трансферы 2019/2020

За период с 2017 по 2019 гг. «Спартак» показал наихудший прирост трансферной стоимости, что свидетельствует «о менее эффективном использовании ресурсов клуба».

Расходы команды на одно очко РПЛ с 2017 года выросли со 118 млн руб. до 154 млн руб. На это повлияло ухудшение результатов и «несоответствие уровня зарплат футболистов уровню спортивных достижений».

На ноябрь 2019 года «Спартак» занимал второе место в РПЛ по общему количеству футболистов в штате и средним зарплатам, уступая только «Зениту».

В начале летнего трансферного окна у клуба не было чёткой трансферной кампании, глубокой проработки кандидатов и списка альтернативных вариантов.

Ларссону и Тилю селекционный департамента дал отрицательную характеристику, а про Мирзова и Шюррле у них вообще никто не спросил.

Общая сумма расходов на трансферы летом составила более € 46 млн. В документе говорится, что условная переплата при этом составила € 17,6 млн (это значит, что купили их по цене более высокой, чем они стоят).

Денис Глушаков в год получал € 3 млн 46 тыс.

У Шюррле было чуть-чуть больше – € 3 млн 333 тыс.

Ханни продали ниже рыночной стоимости, поэтому сделка принесла убыток по ФФП (по продажам этот показатель тем летом равен € -8 млн 911 тыс.).

Тем летом клуб потратил на € 20 млн больше, чем заработал, и это при установленном лимите в € 6 млн разницы между доходами и расходами.

Про зимнее окно в отчёте написано примерно то же самое: бессистемность, опасные финансовые потери, низкое качество принимаемых решений, несопоставимые со спортивным результатом зарплаты (а это потому, что низкая конкуренция в составе и плохая работа при переговорах).

Продажа Бакаева раскритикована, потому что: 1) «Рубин» получил игрока раньше и дешевле, чем летом (у него заканчивался контракт, а компенсация была 21,3 млн руб); 2) в договоре указана опция выкупа, которая «неэффективна и ограничивает «Спартак» больше, чем «Рубин», потому что и агент, и клуб-покупатель могут сорвать её реализацию, если очень захотят. А причина всего этого – отсутствие долгосрочного планирования по ротации состава.

По трансферу Соболева тоже есть нелестные комментарии. Первый – раз клубу нужен игрок такого плана, то замена Зе Луиша и Луиса Адриано на Понсе и Ларссона «является непоследовательной с точки зрения игровой модели». Второй – опорника купить не смогли, а Соболева, которого не планировали, взяли, значит, селекционного плана нет, работы нет, а вся надежда только на звонки от агентов. Третий – опять недовольство опцией выкупа. Причина та же, что и выше.

«Спартак» сильно переплачивает футболистам. В качестве доказательства – таблица с зарплатами игроков и усреднённый показатель по лиге, взятый за норму. Так понимаем, что и доход спартаковских игроков тоже усреднили.

Находясь в «Спартаке», игроки потеряли до 50% своей стоимости. В презентации указывается, что основные причины тому – завышенные зарплаты, неумение растить игроков и переплата при покупке.

• Ну и напоследок: «Спартак» с 2004 года купил игроков на € 473 млн, продал –только на € 197 млн. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 15 лет составил € 276 млн.

Что ответили на это в «Спартаке»

«Часть опубликованных документов достоверная, а часть вызывает вопросы. В частности, происхождение сумм убытков от трансферов нам непонятно. Наши данные, которые мы собираем в том числе для УЕФА, на порядок отличаются от опубликованных», – заявил «Чемпионату» директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.