Гончаренко начал в «Краснодаре» с поражения. Клуб Галицкого пролетает мимо Европы?

Дебют Виктора Гончаренко в «Краснодаре» вышел неудачным. В первом матче под руководством белорусского специалиста «быки» уступили в гостях «Арсеналу».

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Гончаренко воздержался от кардинальных изменений в составе. Из трёх перестановок две пришлись на линию обороны: вместо Сорокина и Смольникова вышли Кайо и Стоцкий соответственно. Кроме того, Ионов появился на левом фланге полузащиты, заменив Классона.

Туляки вышли в оптимальном, пожалуй, сочетании игроков на данный момент. Отсутствовал только Александр Ломовицкий (перебор жёлтых карточек).

Уже к 5-й минуте команды могли открыть счёт. Самый опасный момент был у «Арсенала» — сначала Сафонов отбил удар Луценко, после чего Пантелеев не попал в пустые ворота. Хозяева вообще больше владели мячом, а «Краснодар» зачастую с трудом выходил из обороны в атаку.

В середине первого тайма хороший удар нанёс Бауэр, но Сафонов снова выручил «быков». Активностью в составе туляков выделялся Пантелеев — неоднократно примерялся из-за штрафной, но его выстрелам каждый раз не хватало точности.

На 37-й минуте эффектный удар через себя нанёс Кабелла. Получилось не слишком опасно, прямо по центру ворот «Арсенала», и Шамов уверенно мяч забрал. А перед свистком на перерыв Вандерсон, сместившись в центр с левого фланга, пробил в дальний угол. Вновь Шамов сыграл надёжно, и первый тайм закончился со счётом 0:0.

После перерыва игра немного выровнялась. «Краснодар» больше атаковал, чем в первом тайме, но «Арсенал» всё-таки владел инициативой. На 54-й минуте Смольников поменял Стоцкого, для которого этот матч в РПЛ стал первым за полтора года — последний раз он выходил на поле в декабре 2019 года.

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А на исходе часа игры Чаушич открыл счёт в матче. Сербский хавбек «Арсенала» оказался первым на отскоке и пробил из-за пределов штрафной. Удар получился с отскоком от газона, Сафонов гостей не спас.

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После пропущенного мяча «Краснодар» активизировался. Или, может быть, «Арсенал» немного прижался к своим воротам. Всё это было похоже на план хозяев: забить, отойти в оборону, удерживая счёт, и стараться выбегать в контратаки.

Гончаренко, пытаясь освежить игру, произвёл тройную замену: ушли Ионов, Газинский и Берг, появились Сулейманов, Олссон и Ари. Забегая вперёд скажем, что ни одна из этих перестановок не принесла результата «быкам».

До конца матча «Краснодар» много атаковал, однако создать настоящую остроту им не удалось. «Арсенал» сыграл по счёту и удержал победу в непростом матче.

Виктор Гончаренко просто не мог решить всех проблем «быков» за то время, что находится в клубе. Слишком уж серьёзный кризис в «Краснодаре». В ЦСКА, кстати, Гончаренко дебютировал куда успешнее: в первом матче под его руководством армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).