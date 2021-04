В США знают, как сделать шоу даже из футболки. России очень не хватает такого подхода

В МЛС много крутого, и формы клубов не исключение: у лиги единый контракт с adidas на все команды ($116 млн в год!), но при этом каждая может креативить, как хочет, создавая свой уникальный дизайн. Эту возможность не упускает никто, поэтому получается ярко, сочно и интересно. У каждого комплекта есть своё название, которое заложено также и в коммуникационную кампанию, своя история, смысл, множество отсылок и посылов. России очень не хватает такого подхода.

Перед стартом сезона в США рассказываем и показываем самые интересные комплекты. Там знают, как сделать шоу даже без футболки.

В США футбол на топовом уровне. России есть чему поучиться Как за 25 лет превратить неведомый «соккер» в значительный вид спорта.

«Атланта Юнайтед»

Домашняя форма клуба – чёрная с пятью полосками, которые отсылают к пятому, юбилейному сезону команды в МЛС, а также столпам клуба: единство, превосходство, сообщество, определение и инновации. Комплект получил название BLVCK, тоже с отсылкой к значимому для «Атланты» событию (в слово «вставлена» римская цифра V).



В промо-ролике форму представлял американский репер Jeezy, для которого Атланта – родной город. «Это не просто форма, – говорит он на видео. – Это то, кто мы есть, откуда мы происходим и куда мы идем. Эти полосы – для сердца. И мы будем их защищать [на поле]».

Клуб презентовал форму на площадке около стадиона в формате лазерного шоу – болельщики смогли посмотреть на него из своих машин, прям как в автокинотеатре.

Но это ещё не всё: «Атланта» устроила тур формы по штату, чтобы болельщики могли приобрести комплект.

«Даллас»

Клуб делает акцент на связи с местным коммьюнити, поэтому их коммуникационные сообщения звучат так: «Прими то, что делает тебя другим» и «Мы – сообщество, не потому что, одинаково мыслим или выглядим, а потому что разные».

Красно-синие вкрапления на форме отсылают к цветам флага штата Техас, а также отражают разные слои населения, которые поддерживают клуб. Основной голубой цвет -–отсылка к команде «Даллас Торнадо», выступавшей в НАСЛ и основанной Ламаром Хантом, чья семья сейчас владеет и управляет «Далласом».

Из интересного: болельщики могут виртуально примерить футболку, загрузив на сайт своё фото.

«Интер Майами»

Клуб Дэвида Бэкхема выпустил чёрный комплект La Palma с отсылкой, как вы уже могли понять, к пальме – символу единства, побед, триумфа и долголетия. «Когда вы надеваете нашу форму, для нас это сигнал верности, единства и глубокой связи между командой и вами».

Футболка чёрная, с паттерном пальмовых листьев и с голубой полоской по нижнему краю – это отсылка к заливу Бискейн, который растянулся на юго-востоке полуострова Флорида. На спине – слоган «Freedom to dream» (свобода мечтать).

Презентацию провели в прямом эфире в приложении клуба, сопроводив её розыгрышами для болельщиков.

«Коламбус Крю»

Клуб достраивает свой стадион – он будет сдан уже в июле этого года, – поэтому в создании формы дизайнеры сделали акцент именно на этом событии. «Inaugural Stadium Kit» (комплект инаугурационного сезона для стадиона) вдохновлен культовой архитектурой «New Crew Stadium»: серо-белые рисунком на майке отсылают к острым углам стадиона.

Презентацию формы совместили с представлением системы tifo, которая предназначена для баннеров и масштабных перфомансов на фанатском секторе.





«Колорадо Рэпидз»

Клуб выпустил комплект Class 5, главной темой которого стала природа штата Колорадо, самого горного в США. На футболке нанесены очертания топографических карт шести вершин, превышающих 4 200 метров. Также на футболке есть тег C96, отсылающий к тому, что «Колорадо Рэпидз» участвует в лиге с момента её основания (1996 год).

Горную тему раскрыли и в промо-ролике ¬– на видео альпинисты карабкаются на одну из вершин в новой футболке «Колорадо».

Под выпуск комплекта клуб заключил годовое партнёрство с Colorado Fourteeners Initiative – местной некоммерческой организацией, которая следит за сохранностью горных вершин посредством активистских инициатив и общественного просвещения. Выручка от продаж нашивок Class 5 будет передана CFI.

«Лос-Анджелес»

Комплект «Heart of Gold» (золотое сердце) клуб посвятил тем, кто заботится о других и часто жертвует собой. «Лос-Анджелес» подарил футболки учителям, медицинским работникам, пожарникам и сельскохозяйственным работникам. Цвет футболки имеет слегка золотой оттенок, который символизирует стойкость, человеческое тепло и яркость сообщества, которому посвящена форма.

Фото: twitter.com/LAFC

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший клуб Бэкхема и Ибрагимовича сделал ставку на прогрессивный дизайн в стиле ретро. За основу взяли форму 1997 года, поэтому к продвижению привлекли футболистов, выступавших тогда за команду.

Также клуб задействовал движение Compton Cowboys, созданного группой друзей, чтобы через верховую езду положительно влиять на молодёжь и бороться со стереотипами об афроамериканцах, живущих в районе Комптон, ЛА. Сделано это было не просто так: во-первых, слоган кампании «наш город – наша семья», а во-вторых, это показывает связь местного сообщества и клуба.

Помимо этого, «ЛА Гэлакси» выпустил мультипликационный ролик «Бесконечная любовь», рассказывающий историю одной девочки, которой в 1997 году прилетела футболка от Коби Джонсона, и она пронесла её и любовь клубу сквозь года.

«Миннесота Юнайтед»

Голубой цвет формы «River Kit» отсылает к реке Миссисипи, исток которой находится штате. Принт тоже выбран в речной стилистике – волны, напоминающие рельефную рябь по водной глади. «Форма объединяет людей, собирая их эмоции и энергию, как река, которая проходит через поля, леса и города», – заявляется в промо-ролике.

«Холодная, как лёд».

«Монреаль»

Клуб в январе сменил логотип – теперь это большая снежинка, отсылающая к монреальским холодам, морозам и снегу. Форму сделали соответствующую.

«Нью-Инглэнд Революшн»

При создании формы клуб вдохновился конструкцией военных фортов эпохи американской революции в районе Новой Англии. The Fort Kit – это дань уважения Форту, или же фанатской трибуне, которая сначала располагалась на 2 секторе стадиона «Фоксборо», а потом на 141-143 секторах уже новой «Джиллет Арены». Ну а чтобы параллель была наиболее чёткой, в промо-ролике клуб показал те самые трибуны, а комплект прибил к стенам реального форта.

Сама по себе футболка не особо примечательна: на белом фоне едва заметны серые полосы, как бы символизирующие стены форта, а голубая окантовка по рукавам и на правом плече – это отсылка к небу и водам, которые окружали военные сооружения во времена революции. По крайней мере, так появление этого цвета объясняет сам клуб.

«Реал Солт-Лейк»

Клуб посвятил выездной комплект фанатам: белый комплект включает в себя графические элементы природы Юты, культовые образы клубов и панк-настроение, какое характерно для болельщиков клуба.

«Сан Хосе Эртквейкс»

За основу клуб взял форму сезона-2001, когда команда взяла кубок МЛС, поэтому промо-ролик получился ностальгически-триумфальный – в нём даже принял участие тот самый трофей 20-летней давности.

«Спортинг Канзас Сити»

Клуб заключил партнёрство с двумя благотворительными организациями – The Victory Project и Children's Mercy Kansas City – и запустили кампанию «Сила во благо», приуроченную к юбилейному, 25-му сезону выступления в МЛС. Впервые в истории лиги титульным спонсором будет фонд. Часть средств, вырученных с продаж футболок, будет передана The Victory Project.

«Сиэтл Саундерс»

Абсолютный победитель в этом негласном соревновании промо-кампаний новых комплектов: клуб посвятил форму Джими Хендриксу, чьи песни звучали перед началом каждого матча одноимённой команды, выступавшей в НАСЛ. Американский музыкант, которого в 2009 году журнал Time назвал величайшим гитаристом всех времён, был родом из Сиэтла, поэтому для города его фигура особенно значима.

Дизайн формы вдохновлён яркими альбомами Хендрикса, при этом цвета – фиолетовый и чёрный – не основные для клуба. Автограф музыканта расположили внизу каждый футболки, а с внутренней стороны футболки – строчку из песни “Straight Ahead”: «We got to stand, side by side» (Мы должны стоять плечом к плечу).

Для продвижения комплекта привлекли группу The Black Tones – на них, по утверждению ребят, сильно повлияло творчество Хендрикса. Помимо этого, клуб рассылал форму другим местным музыкантам, которые делились комплектами в социальных сетях.

Как результат – формы раскупили спустя три с половиной часа после анонса. МЛС уже заявила, что это лучший результат в истории.