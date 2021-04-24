Первый воспитанник в основе «Краснодара». Как сложилась судьба Жигулёва

Кто-нибудь из здесь присутствующих назовёт имена первых воспитанников «Спартака» или, допустим, «Зенита»? Самых первых. Я – нет. Боюсь, даже клубные архивариусы сломают мозг над этим вопросом. А вот «Краснодар» своих поклонников от подобного рода головоломок избавил — соответствующий факт для истории предусмотрительно зафиксировал.

13 февраля 2017 года официальный сайт клуба оповестил болельщиков о том, что «первым из воспитанников клубной Академии полноценным игроком главной команды ФК «Краснодар» стал 21-летний полузащитник Илья Жигулёв». Степень этой самой «полноценности», по слухам, президент Галицкий лично определял – в «Краснодаре» и менее значимые резолюции без визы главного не выносятся.

Так или иначе, молодой хавбек на эту роль и по происхождению (свой, кубанский), и по футбольному образованию (с первого набора в академии), и по игровому потенциалу идеально подходил. По крайней мере – в глазах руководства. Возможно, груз завышенных ожиданий и помешал Илье надолго закрепиться в основе родного клуба. Хотя старт был очень многообещающим.

Как сложилась судьба краснодарского «пионера» после знаменательной для него и для клуба даты 13.02.2017? Выяснили – рассказываем.

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Спорт в жизни Ильи начался с вольной борьбы в секции родной станицы Северская (30 км от Краснодара, 25 тысяч жителей). На футбол мальчик переключился лет в шест-семь. С детства играл в полузащите. Получалось, видимо, неплохо, раз в 2008 году успешно прошёл два просмотра в только что открывшейся академии Галицкого и переехал в столицу края. Вершины вертикали – в виде главной команды клуба – с первого набора достигли единицы. Жигулёв – в их числе.

Экстремальный дебют в Кубке и внеплановый (но удачный) выход против «Спартака»

Каждому спортсмену важно встретить «своего» тренера – не всем удаётся. Илье в этом плане повезло. Его проводником в мир взрослого футбола стал Игорь Шалимов. Возможно, в смышлёном, мобильном дублёре первоклассный в прошлом диспетчер уловил сходство с самим собой молодым и кучерявым. Шалимов и в фарм-клубе строил игру вокруг Ильи, и после собственного повышения не забыл о нём. К тому времени Илья, очевидно, перерос второй российский дивизион, а аренда в молдавский «Милсами» (это уже высшая лига) дополнительно повысила самооценку футболиста.

Судьбоносной для Жигулёва стала зима-2016/17. В процессе подготовки к играм 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» Шалимов смело запускал в основу молодняк. Символично, что первый гол сборов, и сразу победный, в ворота китайского «Хэнаня», пришёлся на долю защитника Черова из Славянска-на-Кубани, такого же «полуфабриката» (в хорошем смысле). Но в полной мере своим шансом из «птенцов Галицкого» тогда воспользовался только Жигулёв.

Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в средней линии (Торбинский, Газинский, Перейра!), тренер с самого начала сбора в Эмиратах щедро снабжал игровыми минутами Жигулёва. В первом товарняке Илья получил тайм, во втором – забил гол «Пахтакору», а в четвёртом отработал все полтора часа против крепкой чешской «Славии». 8 февраля, уже в Испании, Жигулёв поразил ворота норвежцев, а через пять дней ставил автограф под первым взрослым контрактом. Пятилетним.

Официальный дебют в «Краснодаре» запомнится Илье на всю жизнь – такого экстрима в его карьере никогда не было и, вполне возможно, больше не будет (ему самому едва ли хотелось бы повторения). В первые полчаса южане с лёгкостью набросали «Уралу» три мяча на его поляне и уже видели себя в кубковом полуфинале. А зря! Хозяева совершили героический «камбэк» в основное время (3:3) и на этой эйфорической волне взяли серию пенальти. Бедняга Смолов не забил с «точки» дважды – и в игре (на 89-й минуте!), и после. В этой кутерьме дебют паренька под №15 мало кто заметил и оценил – не до того было!

Премьера в РФПЛ получилась для Жигулёва куда более приятной, хотя и отчасти внеплановой: весёлая – 2:2 – ничья с будущим чемпионом, «Спартаком».

Илья Жигулёв Полузащитник «Ротора» «Я заранее понимал, что на замене из центральных полузащитников только я и что меня могут выпустить. Но уж точно не думал, что Газик (Юрий Газинский. – Прим. «Чемпионата») сломается, и мне придётся выйти уже на 30-й минуте, толком не размявшись. На меня как-то всё сразу навалилось: «Урал», «Спартак», Лига Европы… Я был безумно счастлив, что играл, но психологически любой, кто только начинает играть на таком уровне, первое время чувствует себя неуверенно».

Третий матч – третий дебют, притом двойной! В стартовом составе и Лиге Европы. С Жигулёвым в опорной зоне «быки» удерживали стратегически выгодную ничью в Виго против «Сельты» (1:1) и только после ухода Ильи с поля пропустили второй мяч. О степени доверия Шалимова вчерашнему дублёру исчерпывающе скажет один факт: в то время как Жигулёв играл, Мамаев и Торбинский сидели на «банке». Мамаев же заменил Жигулёва в следующем матче – победном против сёминского «Локомотива» на выезде.

Ещё более круто кубанец стартовал в молодёжной сборной – «1+2» против Румынии! Среди сверстников лидерские качества Жигулёва проявлялись более отчётливо и ярко. Отличная статистика (17 матчей, два мяча, шесть голевых передач) и капитанская повязка – самые убедительные тому подтверждения.

2017 год весь, целиком, Илье удался. Только закрепить успех не удалось. После возвращения в обойму всех опытных бойцов у «Краснодара» возник серьёзный перегруз в центральной зоне. Лишним оказался свой молодой. По классике.

Жигулёв: после «Сельты» любая команда РФПЛ воспринимается спокойно Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв – об академии «Краснодара», аренде в Молдавии, матче против «Спартака» и дебюте в Лиге Европы.

Жигулёв дважды за два года достигал финала Кубка России. С одним тренером, но разными командами

Жигулёва отправили за практикой в «Тосно». Перед командой уже маячил призрак скорого банкротства. Но прежде чем развалиться, маленький клуб из Ленобласти вписал свою строчку в историю – в перечень обладателей национального Кубка! Жигулёв с «голевухами» в полуфинале и финале был одним из героев этой невероятной, неправдоподобной кампании.

Полуфинал на «Открытии» наверняка стоит в личном топе Ильи за карьеру: 120 минут на поле, результативный пас в игре, точный удар в послематчевой серии и сенсационная победа над чемпионом – такое разве забудешь?

В решающем матче в Самаре он снова отдаст голевую, против «Авангарда», и с чувством выполненного долга хлебнёт шампанского из кубка…

Во втором полугодии Жигулёв опять встретится с тренером Парфёновым, теперь в Екатеринбурге, и вновь достигнет кубкового финала, но впечатления от года в «Урале» у него останутся неважные. Травма, скамейка запасных, поражение от «Локо» в финале – все возможные неприятности смешались в кучу.

А по возвращении домой Илью ожидало ещё более неприятное известие: новый тренер «Краснодара» в его услугах не нуждался. За целый чемпионат Мусаев четырежды сажал Жигулёва в запас, на поле не выпустил ни разу. У него в приоритете были собственные, более молодые ученики. После легионеров, разумеется. «Первому полноценному воспитаннику в основе» ничего не оставалось, как спуститься в «Краснодар-2».

Лучший в «Роторе» по обострению, второй в лиге – по отборам

Шанс перезапустить карьеру на высшем уровне Жигулёв получил в «Роторе». И пока этим шансом пользуется неплохо, как бы странно это ни прозвучало в контексте предпоследней команды в таблице. На фоне катастрофических результатов и безумной текучести кадров (25 человек за два окна на вход, 25 – на выход!) краснодарца отличает удивительное в сложившихся обстоятельствах постоянство. Даже переболев прошлой осенью коронавирусом (минус три матча) и получив одну дисквалификацию, Жигулёв занимает второе место в команде по игровым минутам (1702). Больше – 1970 – только у Макарова.

Жигулёв чаще всех в команде отдаёт обостряющие передачи (1.16 за матч) и собирает фолы (1.74). О качестве кроссов говорит 41% подач с углового, завершившихся ударами. При этом активную созидательную работу Илья сочетает с качественной разрушительной. По количеству отборов (126) хавбек «Ротора» занимает второе место в лиге. Выше – только одноклубник Степанов. Барриос, Айртон, Крал – ниже.

Даже последние – неудачные для команды – встречи 20-й номер может занести себе в актив. После «домашки» с «Локо» (0:2) болельщики признали Илью лучшим игроком в составе «Ротора». В игре с ЦСКА штанга лишила Жигулёва трудового гола, но эксперты портала Whoscored компенсировали ему это огорчение местом в символической сборной 25-го тура.

Сегодня все они, эта разношёрстная волгоградская бригада, бьются не только за спасение команды, но и за свою собственную репутацию, будущее. За право остаться в Премьер-Лиге – с «Ротором» или без. Жигулёву с такой игрой спуск в ФНЛ вряд ли грозит. Не исключено, что уже скоро мы увидим Илью в клубе существенно выше рангом. Эта командировка в любом случае пошла ему на пользу.