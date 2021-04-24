Был одним из лидеров «Спартака», а теперь прочно осел в запасе. Что случилось с Бакаевым

После удачного для Зелимхана Бакаева сезона в тульском «Арсенале» (8 голов + 2 ассиста в 25 матчах, попадание в Лигу Европы) и переезда Олега Кононова в Москву о молодом вингере впервые заговорили как о потенциально основном игроке «Спартака». Собственно, из хороших отношений с тренером и отсутствия сильной конкуренции сложился паззл, позволивший Бакаеву в стремительные сроки стать новым лидером команды.

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Взлёт

«Спартак» Кононова был жутко нестабилен, деградировал с каждым месяцем, но Бакаев оставался едва ли не единственным игроком старта, к которому не возникало вопросов по игре. На момент увольнения Кононова (выброшен после 11-го тура прошлого сезона и матча с «Оренбургом») Бакаев находился в лидерах «Спартака» по многим ключевым атакующим метрикам среди сыгравших минимум 300 минут:

xA здесь — ожидаемые голевые передачи, то есть суммарная острота моментов, созданных Бакаевым. xG — ожидаемые голы, суммарная острота моментов, которые завершал Бакаев.

В схеме того «Спартака» Бакаев действовал чаще на правом фланге атаки и работал по тем шаблонам, с которыми был хорошо знаком Кононов — часто смещался в центр под ударную левую ногу, создавал численное преимущество «Спартака» в финальной трети благодаря дриблингу, стабильно нагружал чужую штрафную передачами.

С приходом в «Спартак» Доменико Тедеско изменилась базовая схема команды. В ней уже не было чистых фланговых игроков атаки в связи с переходом на модуль с тремя ЦЗ, поэтому возникла дилемма — куда поставить объективно лучшего на тот момент атакующего игрока команды. Так Тедеско открыл Бакаева в роли связующего звена между линиями полузащиты и атаки. Можно сказать, что Зелимхан выполнял роль «десятки». С переходом на новую позицию показатели Бакаева глобально не изменились. Просел только дриблинг, но это легко объясняется тем, что игрок стал действовать ближе к центру. В этой зоне возможностей для удачных обводок просто меньше, чем на фланге:

Ну и ради формальности стоит сказать, что Бакаев стал лучшим игроком сезона в «Спартаке» по системе «гол+пас» (6+9). Однако его отрезок при Тедеско интересен тем, что выступления Бакаева можно смело разделить на две части. Первая — до перерыва на карантин, вторая — после.

При Кононове Бакаев отыграл 903 минуты в РПЛ, при Тедеско до «ковидного» перерыва — 771 минуту. Вполне сравнимые дистанции, разница буквально матч с небольшим. В отрезок с 14-го по 22-й тур Бакаев показывал лучший футбол в сезоне, особенно тут впечатляет вклад в создание голевых моментов: 3.62 ключевых передач за игру, 0.39 xA90, 0.22 xG90.

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Самый яркий пример игры Бакаева на данном отрезке — дерби против «Локомотива», где новоявленный плеймейкер «Спартака» отдал сразу три голевые передачи. И даже зимний перерыв не повлиял на форму Бакаева — в февральском матче с «Динамо» он также был хорош в созидании. Тедеско даже закрывал глаза на оборонительные недоработки полузащитника — никто из игроков центральной зоны не давал настолько жирный созидательный объём.

Падение

А вот в отрезке Бакаева с 23-го по 30-й тур (536 сыгранных минут, здесь меньше даже временная выборка, которая, по идее, увеличивает статистические показатели отдельного игрока) прослеживается жестокая созидательная деградация: 1.68 ключевых передач за игру, 0.10 xA90, 0.30 xG90. Увеличившиеся цифры xG объясняются тем, что Бакаев несколько раз бил пенальти в этой выборке — в среднем вес каждого удара с точки составляет 0.75 xG по метрике Understat.

Если бы Бакаев по качеству футбола так упал с момента прихода Тедеско в «Спартак», то легко нашлось бы объяснение — смена позиции, отсутствие опыта игры в центре и так далее. Но ведь этого не произошло. В отдельных матчах Бакаев действовал даже ярче, чем при Кононове (примеры уже приведены выше). Надлом случился во время весеннего перерыва.

В конце мая 2020-го Бакаев заразился коронавирусом и на время выбыл из тренировочного процесса. Причём перенес болезнь в лёгкой форме: «Симптомов особых не было. Два дня болела голова — и все. Немного слабость чувствовал, но потом всё прошло. А так — ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты и я узнал, что болею, очень удивился».

Летний спад Бакаева часто объясняли именно этим — вовремя не набрал форму, не вывез интенсивный постковидный график РПЛ (с двумя играми в неделю). Но уже заканчивается сезон-2020/2021, а Бакаев после полноценной зимней подготовки со «Спартаком» просто исчез — с начала года он отыграл только 26 минут в РПЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да и общее впечатление от игры Бакаева по сезону — крайне грустное. Тут, кстати, цифры могут обманывать. Бакаев —лучший в «Спартаке» по xA90 (0.30), третий по ключевым передачам за 90 минут (1.91) и четвёртый по xG90 (0.21) среди тех, кто отыграл минимум 500 минут. Нюанс заключается в том, что другие лидеры «Спартака» (по атакующим и созидательным метрикам) элементарно сыграли в два раза больше, чем Бакаев (Зобнин и Ларссон, к примеру).

Плюс у Бакаева появились проблемы с реализацией — моменты с суммарной остротой 2.32 xG конвертировались только в один гол. Да и тот — с пенальти. В остальных случаях Бакаев душевно лупил либо мимо ворот, либо в защитников (всего пять ударов из общего числа помечены как «взятые вратарем»).

Ещё один парадокс — Бакаев идёт в числе лучших ассистентов лиги с пятью голевыми передачами. Но это говорит как и об уровне чемпионата, так и о размытом вкладе большого количества игроков в созидание. Столько же передач у Дзюбы, Ларссона, Кухарчука, Влашича, Ионова, Маргасова и Данченко.

Что позволяло Бакаеву быть основным игроком «Спартака» и даже лидером на отдельных отрезках (причём при двух разных тренерах)? Зелимхан продуктивно использовал свои сильные стороны — высокую скорость, резкий дриблинг (при этом дриблинг не в стиле Айртона, который просто бросает мяч мимо соперника и бежит, Бакаев способен убирать оппонента на ограниченном пространстве), видение поля и умение находить свободное пространство для дальнейшего обострения атак.

За это ему прощались многочисленные оборонительные недоработки (слабая игра в отборе, в ситуациях 1v1 и так далее). Особенно они стали бросаться в глаза при переходе Бакаева на новую позицию — в опорной зоне «Спартака» и так постоянно гулял ветер, а с Зелимханом в роли «десятки» эпизодически вообще мелькали дыры. Пример — летний матч с ЦСКА (0:2), где опорную зону «Спартака» единолично уничтожил Никола Влашич.

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Но мир Бакаева оказался хрупким — перечисленные выше сильные стороны можно использовать эффективно только в условиях быстрого и правильного принятия решений на поле. Начиная с лета в этом важнейшем аспекте у игрока возникли огромные проблемы. Он неоправданно часто терял мяч, отдавал неточные передачи, медлил с развитием атак. Тут даже на коронавирус можно подумать — уже доказано, что COVID-19 влияет на центральную нервную систему. Даже люди, перенесшие болезнь в лёгкой форме, жалуются на то, что у них снизилась концентрация — «мозг тормозит».

Что дальше?

Андрей Тихонов в ноябре прошлого года высказал такое мнение: «Когда Бакаев поймал хорошую игровую волну, болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера. Потом он переболел коронавирусом, возможно, растерял форму, потерял место в составе. Для молодого амбициозного пацана это сильный удар, с которым он не справился психологически. Когда его меняет тренер, посмотрите, с каким он уходит лицом. Эти все нюансы видны. С другой стороны, ни один тренер не менял бы его, играй он здорово. Я думаю, сейчас все его проблемы чисто психологического плана, физически он готов играть».

И действительно создаётся впечатление, что Бакаев попал в психологическую яму — из летнего спада, напрямую связанного с коронавирусом и интенсивным графиком игр, игрок так и не вышел. Более того, судя по этой статистике, «Спартаку» намного лучше жить без Бакаева на поле:

Расшифруем — без Зелимхана «Спартак» лучше прессингует на чужой половине поля, чаще входит в чужую штрафную и допускает меньше остроты у своих ворот.

Зимой Бакаев был близок к переходу в «Динамо». Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в феврале раскрыл детали этой истории: «Мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Мы не планировали продавать игрока. На игру Бакаева повлиял коронавирус, а потом наступил спад, из него надо выбираться. Опытные игроки понимают, что нужно делать в таких ситуациях, эмоционально это тяжело. Ещё раз повторю: мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть».

В остатке имеется то, что «Спартак» упустил возможность заработать, а перспективы Бакаева даже с учётом ухода Тедеско выглядят крайне туманными. По крайней мере, конкуренцию на месте АПЗ футболист вчистую проигрывает Промесу. Поэтому всё зависит от летнего межсезонья — возможно, с новым тренером Бакаев вспомнит, как играть в футбол.