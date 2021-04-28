У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило

Сложная кадровая ситуация повлияла на выбор не только состава, но и схемы «Реала». Зинедин Зидан не мог рассчитывать на Рамоса, Менди, Васкеса и Вальверде, одновременное отсутствие которых вынудило тренера идти на эксперименты.

Зидан выпустил пять номинальных защитников и всего двух форвардов. Но при этом в прессинге «Реал» расставлялся по схеме 3-4-3, зеркаля «Челси». Винисиус, Бензема и Модрич формировали первую линию прессинга, накрывая всех защитников, а Каземиро и Кроос играли в одной линии. Такая непривычная расстановка сбивала с толку игроков и приводила к проблемам, о которых ниже.

Томас Тухель выставил привычную схему 3-4-3, но в ней оказался сюрприз. Маунт, играя в тройке нападения в прессинге, в позиционных атаках опускался на одну линию с Канте, превращая схему в 3-5-2. И он, и Канте двигали мяч из глубины, а в завершающей фазе поднимались в нападение.

Был и небольшой сюрприз в составе. Аспиликуэта в прошлом туре тоже играл в роли фулбека, а не одного из центральных защитников, хотя до того постоянно выходил только в тройке защиты. В остальном Тухель выбрал предсказуемый состав. Без Ковачича пару опорников составили Канте и Жоржиньо, а Пулишич и Вернер играли в старте в последних матчах.

«Челси» имел колоссальное преимущество в первой половине первого тайма. Основных причин — две: отличная игра самих лондонцев и позиционная неразбериха «Реала». Начнём с гостей. Они здорово двигали мяч, легко доводили его до группы атаки, а на потери отвечали слаженным контрпрессингом, который сам по себе был источником опасных моментов. Нужно отметить качество контроля мяча: Маунт впервые сделал неточный пас только на 41-й минуте! У него и Пулишича по итогам первого тайма точность паса превысила 90% — хотя Пулишич отдал три паса под удар.

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Ещё один игрок, которого нужно отметить, — Канте. Он довольно неожиданно взял на себя обязанности Ковачича по продвижению мяча и делал не только пасы вперёд, но и рывки с мячом к чужим воротам. В итоге за весь матч он собрал шесть удачных обводок! В первые полчаса и так не самый впечатляющий прессинг «Реала» такой перегрузки не выдерживал. Поэтому «Челси», даже контролируя мяч без особого риска, разрывал хозяев в быстрых атаках.

«Реал» потратил начало тайма на адаптацию к схеме. Получалось плохо. Например, Модрич, Бензема и Винисиус не всегда своевременно разбирали защитников. В моменте с голом Модрич просто выключился и стоял в нескольких метрах от Рюдигера, не пытаясь ему мешать, хотя команда располагалась высоко и за спиной у защитников осталась большая зона. Рюдигер этим воспользовался и сделал заброс на ход Пулишичу.

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Вторая зона уязвимости «Реала» — это именно зона. Стык позиций между Марсело и Кроосом. В эту зону постоянно врывался Канте, а Кроос и Марсело из-за гибридной позиции Модрича и трудностей перестроения между 3-4-3 и 3-5-2 не могли разобраться, кто должен его встречать, и теряли секунды.

«Челси» мог забить и больше в первые полчаса. Помешала не только реализация Вернера (он опять упустил явный момент, когда забожил Куртуа), но и небольшая небрежность в контратаках. «Челси» так спешил двигать мяч после перехватов, что несколько раз игроки не смогли правильно разбежаться, и потенциально голевые контратаки не дошли даже до ударов.

Полное доминирование «Челси» длилось первую половину тайма и закончилось не из-за тактических изменений, а из-за случайного эпизода. «Реал» разыграл угловой, Марсело (он был абсолютно незаметен весь тайм) подал на дальний угол штрафной, там Каземиро выиграл воздух и скинул мяч в центр, где, в свою очередь, Милитао зацепил мяч в борьбе и продлил дальше. Мяч вылетел на Бензема из толпы, буквально с метра, то есть у него не было даже доли секунды на то, чтобы оценить эпизод. Абсолютно не голевой момент, но Бензема превратил его в гол. Он подработал вылетевший мяч головой под удар и ударил с разворота — сложнейший эпизод с точки зрения техники и даже ещё более сложный по задумке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Трудно оценивать влияние этого гола на уверенность «Челси», но скорость движения мяча упала. И прессинг «Реала» сразу заработал эффективнее. После гола Бензема игра выровнялась и до конца тайма шла без моментов с обеих сторон.

В перерыве Зидан скорректировал прессинг-план. Точнее, отказался от высокого прессинга один в один. Модрич и Кроос выдвигались только ситуативно, а Каземиро их страховал по всей ширине поля. Такая игра привычна всей тройке, поэтому в центральной зоне «Реал» получил больше контроля.

Во втором тайме пошла именно такая игра, которую можно было ждать с самого начала. Осторожное владение «Челси» — чтобы не дать сопернику даже лишнего углового — и медленное владение «Реала», который уступает сопернику в функциональной готовности.

И так небыструю игру тренеры дополнительно успокоили заменами. Зидан выпустил Азара вместо Винисиуса, потом Одриосолу и Асенсио вместо Карвахаля и Марсело. Тухель провёл тройную замену, выпустив Зиеша, Хаверца и Джеймса вместо Вернера, Пулишича и Аспиликуэты.

Единственный голевой момент «Челси» после перерыва — контратака, которую Варан прервал перед самой штрафной, сфолив на Хаверце. Единственный момент «Реала» после перерыва — удар Начо после углового, который мог подправить Каземиро, но не успел.

Фото: David Ramos/Getty Images

Объяснимо, что второй тайм не удался в плане зрелищности. Тухель в «Челси» с самого начала сушит игру контролем мяча, а в атаке больше полагается на скоростные рывки после контрпрессинга либо другие моменты перестроения у соперников. А «Реал» с вечными Кроосом и Модричем в полузащите, с только восстановившимся Карвахалем и с Марсело и не выглядит командой, которая готова поддерживать высокий темп.

Скорее первый тайм можно записать в приятную неожиданность. Минут 20 «Челси» играл в такой футбол, за который эту игру любят миллионы. И две секунды магии Бензема, которые стоят целого матча. Не так уж мало для двух усталых команд в полуфинале Лиги чемпионов.