«Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам». Зачем ЦСКА цитирует Высоцкого?

ЦСКА продолжает – и после заявления о псевдожурналистах выстрелил видеозаписью «Песни о слухах» Владимира Высоцкого.

Зачем? Пресс-служба твит не подписала, но наверняка так ЦСКА пытается донести, что появившиеся слухи о скорой отставке Гинера и Бабаева – выдумка.

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ЦСКА сам предложил сравнение с Владимиром Высоцким – знаменитым советским певцом и актёром, уважаемым и любимым. Настолько, что при жизни его песни звучали как минимум в каждой советской квартире (спросите у родственников постарше); а на прощание с Высоцким в разгар московской Олимпиады-80 только по официальным данным пришли 108 тысяч человек. После смерти – слушали, смотрели и вспоминали ещё и ещё.



Голос Высоцкого называли народным, потому что герои его песен – простые советские граждане со своей драмой и юмором. А ещё Высоцкий любил спорт: в детстве занимался боксом, во время театральной карьеры – акробатикой, играл в футбол и выполнял стойки на руках, дружил со спортсменами и пел про хоккеистов, футболистов, легкоатлетов, боксёров, шахматистов. Бышовца, Пеле и сборную СССР по хоккею. Высоцкий признавался, что занимался спортом, чтобы лучше понять и отразить в своём творчестве.

«Мяч затаился в стриженой траве». Высоцкий – о футболе В день рождения Владимира Высоцкого вспоминаем, как через его жизнь и творчество прошла тема футбола, которому он посвятил несколько песен.

В мире футбола Высоцкого слушают Олег Романцев, Сергей Игнашевич и Алексей Смертин. А Валерий Лобановский так любил песню «Кони привередливые», что переслушивал её несколько раз в день.

«Песенка о слухах». Почему ЦСКА выложил именно её и какие здесь отсылки к армейскому клубу?

Высоцкий называл стартующую со слов «Сколько слухов наши уши поражает» песню шуточной, хотя вкладывал в неё «серьезное», а страсть к распространению сплетен считал пороком. Повод для написания в 1969 году – как раз очередные сплетни про певца.



«И словно мухи, тут и там // Ходят слухи по домам // А бяззубые старухи их разносют по умам», – посыл примерно такой.



А ещё в этой песне есть отсылки к спорту: Высоцкий иронизирует, что помощника главного тренера ЦСКА-67 (главным он стал в 76-м) Алексея Немыкина снимают за «разврат, пьянство и дебёш» – что на самом деле неправда. «И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя // Потому, что он на Берию похож», – продолжает в том же куплете Высоцкий.

Теперь о главном. Высоцкий болел за ЦСКА?

Сложный вопрос, но скорее да, чем нет.



«За какую футбольную или хоккейную команду я болею? За ту, которая лучше, – отвечал Высоцкий перед одним из концертов в 70-е. – Я не болею и здоров абсолютно психически. А если бы болел по-настоящему, то помер бы на каком-нибудь матче».



Высоцкий говорил, что «болел раньше», но после знакомства со многими спортсменами перестал выделять какую-то команду. Точнее болел только за «наших» – когда играли против заграничных команд. «Вот тогда я болею», – объяснял Высоцкий.



Но это слова Высоцкого-1970, а нам важно установить, за кого он болел до этого. И мы нашли много доказательств, почему именно ЦСКА (нам помогут цитаты современником и даже рэпера Басты).



1. В музее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте хранится афиша «Гамлета» – спектакля Театра на Таганке с участием Высоцкого – с его подписью: «Любимому великому клубу ЦСКА от преданного болельщика».



2. Никита, сын Владимира Высоцкого, говорит о его «любви к армейскому», которая перешла по наследству от отца-военного.



Из ЦСКА Высоцкий дружил с Всеволодом Бобровым и Валерием Харламовым. И однажды – когда сборная СССР готовилась ко второй части Суперсерии-72 – Харламов и Высоцкий сидели в ресторане Дома актера, как вдруг Высоцкий заметил приближающегося тренера Боброва и предупредил: «Бобёр идет!» Что сделал Харламов? Залез под стол.



3. Неожиданно слова Высоцкого-младшего про любовь Владимира Семёновича к ЦСКА подтверждает рэпер Баста – он и Никита Высоцкий познакомились во время работы над фильмом «Высоцкий. Спасибо, что живой», для которого Баста переделал песню «Райские яблоки».



4. Наконец спартаковский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион со сборной СССР Вячеслав Старшинов рассказывал «Советскому спорту»: «При нашем знакомстве Высоцкий признался, что болеет за ЦСКА».

ЦСКА проиграл финал Кубка. И Высоцкий так про них и не спел

Защитник футбольного ЦСКА 60-х Владимир Пономарёв подтверждает: Высоцкий поддерживал армейцев и дважды выступал перед футболистами на базе в подмосковном Архангельском (в 1966-м и 1967-м, и оба раза бесплатно).

Встречи шли по сценарию: песни – ужин и анекдоты – Высоцкого увозили на машине.



В 1967-м ЦСКА Всеволода Боброва готовился к финалу Кубка СССР по футболу с «Динамо», и Высоцкого выписали на базу, чтобы он взбодрил команду. Начали с обеда в ресторане на ВДНХ, затем – концерт на базе, куда пришли и армейские хоккеисты.



Высоцкий обещал написать песню про ЦСКА, если футболисты победят в финале.



«Динамо» Бескова с Яшиным в воротах победило 3:0.



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Высоцкий так и не спел про ЦСКА.



Или «Песенка о слухах» как раз про армейцев?