Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака». Но на дела клуба она влияет давно

«Спартак» успешно забирает повестку у чемпионства «Зенита»: вчера стало известно, что ЦСКА обратился в комитет по этике по поводу твита красно-белых про конюшню, а сегодня утром столичный клуб объявил о перестановках в СД. Главное в этой новости — включение в управляющий орган Заремы Салиховой.

Согласно заявлению на сайте клуба, также в состав СД вошёл единственный сын Вагита Алекперова Юсуф, а Сергей Михайлов, отдавший огромную часть жизни работе в «Спартаке», его покинул. Кроме того, Зарема возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям. Как объяснил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, её работа в этой структуре будет направлена на «повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба».



По сути, сейчас её роль в управлении делами клуба легитимизировали: Салихова давно занимается финансами «Спартака», о чём говорила сама в интервью Metaratings. Слитые хакерами в сеть архивы писем с её почты подтверждают это.



Так, например, 11 июня 2020 года от исполнительного директора красно-белых Максима Власова ей пришло несколько документов с анализом зарплат, трансферных окон сезона-2019/2020 и проект по уходу на платный канал. Сопровождалось всё сообщением, что это «попытки навести порядок и крик о помощи».

Вот письмо с финансовыми результатами «Спартака» за девять месяцев 2020 года.

Или с обновлённым бюджетом трансферного и селекционных отделов. Дата: 6 ноября 2020 года.

Публичным её участие в жизнедеятельности клуба стало только прошлым летом. По словам Заремы, в медиа она возникла только потому, что у неё «обострённое чувство справедливости». «Мне стало неприятно, когда все положительные лавры приписываются человеку, который в этом никак не участвовал глобально», — сказала Салихова, намекая на Томаса Цорна.

В том же интервью (пока единственном большом) она говорила, что настояла на покупке Ларссона, потому что очень верит в этого футболиста, раскритиковала трансфер Тиля («качественный игрок, но не для нас», «стало негативным сюрпризом, когда узнала, за сколько его купили»), уход Луиса Адриано («грамотная трансферная политика должна планироваться заранее, а не за полгода») и Зе Луиша. Если грубо обобщить, то большая часть деятельности Цорна, по словам Заремы, вышла провальной — много денег, мало выхлопа. В одном из слитых писем она даже называла бывшего генерального директора «проходимцем». Её недовольство подкрепляется финансовыми отчётностями по трансферам и явно раздутыми зарплатными ведомостями в «Спартаке».

Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы Отчёт по трансферной кампании прошлого сезона и предложение о создании своего агентства.

Очевидно и участие Заремы в увольнении Газизова — 13 претензий к бывшему гендиру говорят о многом. В списке, помимо прочего, перечисляются трансферные провалы, позднее принятие бюджета и отсутствие спонсоров (снова всё про финансы). Говорят, что она его и привела в «Спартак», но подтверждений этому у нас нет.

13 претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову. Спартаковское досье — 2 Очередной слив личных переписок руководительницы «Спартака».

Салихова считает, что руководители отделов должны быть более ответственными и принимать решения самостоятельно, а не перекладывать на Федуна даже мелкие вопросы: если что-то не так, то виноват получается в итоге он один, что «в корне неверно». Также руководительнице очень не нравится, что много средств тратится не по существу, поэтому она и взяла на себя очень важную составляющую функционирования клуба — финансовую. Возможно, в этом кроется и её желание обезопасить деньги супруга.

Конечно, к её вовлечению в управление клубом и должности в совете директоров можно относиться по-разному. Судя по многочисленным комментариям болельщиков, общие настроения скорее отрицательные, чем положительные, и на то у каждого есть своя причина: кто-то недоволен её прошлым, кто-то — тем, что Федун в очередной раз делегировал управление клубом кому-то из своей семьи, а кто-то просто сомневается в её профессиональных качествах и знаниях футбольного мира на уровне высококлассного управленца, достойного занимать должность в таком большом клубе, как «Спартак».



Как всё сложится на самом деле, можно будет судить только на дистанции в несколько лет. Мы ещё очень многого не знаем о Зареме: какими качествами она обладает, какие в действительности решения принимает, что советует Федуну. Бесспорно одно: он к ней прислушивается.