Зинченко – дважды герой матча с «ПСЖ». Принял участие в обоих голах и здорово защищался

«Манчестер Сити», выиграв матч в гостях, получил огромное преимущество: возможность выбора тактики. В этом сезоне уже случались матчи, когда команда играла вторым номером (например, с «Ливерпулем») – то есть эту опцию нельзя было сбрасывать со счетов. Хосеп Гвардиола сделал два изменения по сравнению с матчем в Париже: Родри и Канселу остались в запасе, вместо них появились Фернандиньо и Зинченко. Обе замены по позиции, так что на первый взгляд структура осталась прежней. Но всё-таки Пеп кое-что поменял.

Осторожность Гвардиолы чуть не испортила «Сити» игру. Всё изменила ошибка Наваса Матч, в котором каждая из команд показала свои недостатки.

Без мяча Фоден и Марез играли в полузащите, а Силва и де Брёйне оставались впереди и закрывали центральных защитников. 4-4-2 – но с высокой позицией крайних полузащитников. У них была гибридная роль в прессинге: при попытках «ПСЖ» разыграть мяч через центр, они смещались в центр и закрывали опорников гостей, создавая численное преимущество «Сити» в этой зоне. А если мяч шёл на фулбеков «ПСЖ», Марез и Фоден закрывали бровку. Де Брейне и Силва без мяча играли по центральным защитникам.



У Маурисио Почеттино не было вариантов: после домашнего поражения «ПСЖ» устраивала только победа. Плюс кадровые проблемы: из-за удаления в первом раунде матч пропускал Гейе, игрок старта, а Мбаппе не до конца восстановился после травмы, полученной в матче с «Лансом», и остался в запасе. В итоге Почеттино выпустил в полузащите тройку Верратти-Паредес-Эррера, а в атаке Неймар и Ди Мария расположились слева и справа от Икарди.



Когда «ПСЖ» оборонялся позиционно, Ди Мария становился четвёртым полузащитником и прикрывал правый фланг. Но в прессинге он оставался ближе к центру и играл по Гюндогану, а в полузащите «ПСЖ» формировался ромб. В отличие от хозяев, «ПСЖ» не шёл в прессинге до конца на защитников, а в первую очередь количеством перекрывал центр.



Начало матча определила способность полузащиты «ПСЖ» контролировать мяч под прессингом. Паредес и Верратти, конечно, мастера, но и Эррера в контроле превосходит Гейе. Поэтому гостям удалось завладеть территорией и подолгу владеть мячом на чужой половине. Основные цифры до гола говорят о заметном преимуществе гостей. Владение мячом: 36%-62%, пасы в чужой трети: 6-17, удары по воротам: 0-2.



На фоне такого преимущества «ПСЖ» забил «Сити». Это выглядит нелогично, но хозяева наказали гостей за несогласованность прессинга. Ди Мария опять оказался в центре (играл по Гюндогану), поэтому Зинченко, который открылся фактически в линии атаки, оказалось некому перехватить. Эдерсон разглядел его и отдал потрясающий пас на ход метров на 70, отрезав всю команду. Насыщенный центр с Ди Марией, который должен был блокировать короткий розыгрыш, просто не пригодился. Получилась атаки три в четыре, но вторым темпом набегал де Брёйне, и Зинченко отдал ему. Кстати, пас тоже отличный. Де Брёйне мог сразу отдать пас направо, предпочёл пробить, но мяч всё равно попал к Марезу, и тот пробил между ног сразу Кимпембе и Навасу.

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После гола территориальный перевес «ПСЖ» сохранился, но снизился. Владение с 11 минуты до перерыва – 54% в пользу гостей, по пасам в чужой трети – 72 на 62 в их пользу. То есть они скорее выиграли схватку за инициативу, но, во-первых, «Сити» не слишком возражал, а во-вторых, это всё равно было только небольшое преимущество, а не доминирование. В позиционных атаках «ПСЖ» не создал ничего.

Игра «Сити» в обороне редко становится предметом обсуждения – тем сильнее повод её похвалить. Речь не только о прекрасном прессинге, но и о плотности низкого блока. Это уж совсем нетипично для Гвардиолы, но факт: в первом тайме «ПСЖ» нанёс семь ударов по воротам Эдерсона, и четыре из них были заблокированы. Образцовая плотность защиты.

Во втором тайме Гвардиола не стал ничего менять, а Почеттино не смог предложить решение, который бы перевернуло игру. «ПСЖ» снова стал больше владеть мячом, а «Сити» ещё чаще оборонялся низким блоком, но контролировал игру. На 62-й минуте Почеттино поменял схему и убрал Икарди. Наверное, можно было и раньше: «ПСЖ» не мог пробиться через пас в штрафную и не сбивался на игру навесами, а Икарди при перепасе вдали от чужих ворот бесполезен. За час он коснулся мяча всего 16 раз. Чудовищный результат, для сравнения – предпоследний у «ПСЖ» по этому показателю из полевых игроков – Флоренци, у него было 40 касаний.



Выход Кина вместо Икарди и Дракслера вместо Эрреры должен был перенести владение ближе к воротам Эдерсона. «ПСЖ» перешёл на схему 4-2-3-1 и собрался взять штрафную в осаду – но сразу пропустил контратаку и второй гол.



Снова нужно отметить Зинченко. Он не просто перехватил пас Флоренци из глубины, а зряче выкатил на де Брёйне, резко ускорив атаку. Де Брёйне развернул атаку на Фодена, и сразу семь игроков «ПСЖ» оказались отрезаны от эпизода. Фоден вернул на де Брёйне, тот обратно на Фодена – игроки «Сити» провели контратаку по-своему: не бежали со всех ног вперёд, а двигали вперёд мяч с максимальной скоростью. По-настоящему рванул к воротам только Марез – и характерно, что Диалло от него отстал. А Марез в итоге и забил.

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После того, как счёт стал 2:0, «ПСЖ» наиболее ярко проявлял себя уже не в игре, а в околофутбольных эпизодах. Ди Мария был справедливо удалён через пять минут после второго гола, он сразу попытался отмахнуться от Фернандиньо, а потом наступил ему на ногу. Но и Перейра всерьёз рисковал удалиться, когда пошёл в безумный подкат против Жезуса. Арбитр показал только жёлтую, но нет явной уверенности в том, что VAR отменил бы его решение, если бы он удалил игрока.



Оставшись вдесятером, «ПСЖ» не смог сохранить владение. Оставшееся время игру контролировал «Сити»: владел мячом на своей половине поля, несколько раз опасно убегал в быстрые атаки и вполне мог забить больше. Кстати, о контроле: «ПСЖ» всё-таки нанёс во втором тайме семь ударов, но опять почти все были заблокированы. Показательный эпизод случсился на 55-й минуте, когда Неймар протащил мяч и пересёк всю штрафную, пытаясь найти возможность для удара. Но сначала под удар бросился Диаш, а потом Зинченко и Стоунс. Зинченко заблокировал удар, его поздравляли так, как будто он забил.

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За весь матч Эдерсону ни пришлось делать ни одного сейва, а лучшим моментом гостей остался удар Маркиньоса после углового в начале игры – опасный, но только за счёт мастерства самого Маркиньоса, а не остроты ситуации в целом.



«ПСЖ» так и не показал, за счёт чего вообще собирался обыгрывать «Сити». Зато снова показал, что у команды не в порядке нервы. Она не умеет проигрывать. Вспышки агрессии сопровождают почти каждое болезненное поражение парижан, и это уже начинает выглядеть привычно.



Правда, в конце матча не справился с нервами и Зинченко: ему что-то сказал Паредес (интересно, на каком языке), после чего Александр пошёл разбираться. Оттащили всей командой, Фернандиньо успокоил, судья показал жёлтую. В принципе, это был самый опасный для «Сити» эпизод, созданный гостями. Зинченко в грандиозной форме, в финале он необходим.