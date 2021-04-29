Осторожность Гвардиолы чуть не испортила «Сити» игру. Всё изменила ошибка Наваса

Матч «ПСЖ» и «Манчестер Сити» заметно выделялся на общем фоне плей-офф Лиги чемпионов отсутствием травмированных. С начала весны все уже привыкли к тому, что лучшие команды Европы борются не столько друг с другом, сколько с обстоятельствами. Так что возвращение Верратти, Паредеса и Флоренци в основу «ПСЖ» — важная и хорошая новость.

Маурисио Почеттино выбрал ожидаемый состав и ожидаемую расстановку. 4-3-3 с Ди Марией в группе атаки (в обороне он закрывал правый фланг, превращая схему в 4-4-2), Верратти, Паредесом и Гейе в полузащите. В первом тайме игроки хозяев оказывались на чужой трети поле даже чаще, чем игроки «Сити». Просто свои атаки парижане проводили быстро. Они обходились без подготовительных передач и не следили за правильностью заполнения зон, а полагались на индивидуальное мастерство. И не зря: Неймар, Ди Мария, Верратти и Паредес провели великолепный тайм.



В прессинге «ПСЖ» был сосредоточен не на давлении на защитников, а на том, чтобы мешать им продвигать мяч дальше. В этом участвовал даже Неймар, перекрывая линии передач в центральный круг. Ну и Верратти, Паредес и Гейе ожидаемо выполняли огромный объём работы.



Кстати, у Почеттино была и одна интересная задумка в позиционных атаках. Неймар не может оставаться без мяча, поэтому постоянно опускается в глубину и либо начинает комбинации, либо тащит мяч в атаку на дриблинге. Так вот, в таких случаях Верратти поднимался в одну линию с Мбаппе. Этим он избавлялся от ненужной толпы в опорной зоне и заодно мешал защитникам выдвигаться за Неймаром.



Хосеп Гвардиола в этот раз обошёлся без радикальных экспериментов со схемой и составом. Де Брёйне в роли ложной девятки – не большой сюрприз, ведь он регулярно играет на этой позиции в последние месяцы. Канселу вместо Зинченко, Фоден и Марез на флангах атаки – всё это тоже привычные решения. Тем более что в последнее время Жезус остаётся в запасе всё чаще, а Стерлинг три дня назад в финале Кубка лиги нанёс пять ударов (все из штрафной), но ни разу не попал по воротам.



У «Сити» почти в такой же свободной роли, как Неймар у «ПСЖ», играл Де Брёйне. В поисках свободных зон он уходил не только в глубину поля, но и на оба фланга – только пользы из этого не извлёк. В первом тайме лидер «Сити» ни разу не пробил по воротам и ни разу не отдал пас под удар. Для сравнения: Неймар поучаствовал в трёх моментах.

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В начальной фазе атак «Сити» активно использовал Канселу, который традиционно уходил в центр и подменял Гюндогана, поднимавшегося в атаку. Это не работало – Канселу не провалился индивидуально, наоборот, несколько раз неплохо прорывался без помощи партнёров, но в целом система розыгрыша не давала нужного контроля.



«Сити» владел мячом медленно и в непривычных зонах. Дело не в составе и не в схеме, а в её интерпретации. Возможно, Гвардиола слишком опасался оставлять пространство за спиной защитников (помня «Баварию»), но «Сити» не давил соперников прессингом и владел мячом намного ниже, чем можно было ожидать. Гюндоган не врывался в атаку вторым темпом и не перегружал штрафную. Бернарду не искал пространство между линиями. По сути «Сити» строго придерживался схемы – получалось стерильно.



Ещё один важный фактор провального для гостей тайма – слабый прессинг. «Сити» не накрывал соперников у чужой штрафной, хотя слаженный высокий прессинг – одно из главных достоинств команды.

Осторожность Гвардиолы пошла во вред. «Сити» не получил необходимых условий для атак, даже просто мячом владел недостаточно (всего 54% в первом тайме – очень мало). А привычная расстановка в завершающей фазе атаки 3-2-5, которая иногда превращается в 3-1-6 (из-за Гюндогана) слишком часто выглядела как 2-5-3. Игра разбивалась на единоборства, что было удобно «ПСЖ».



Гол парижан, хоть и был забит после стандарта, абсолютно логичен. «ПСЖ» был удобен стиль игры, моменты у ворот Эдерсона были не то чтобы явно голевыми, но частыми. Счёт по ударам в первые 20 минут – 5:0 в пользу хозяев. Кстати, гол – наигранная комбинация. В момент подачи Маркиньос по сложной траектории рванул с центра штрафной на ближнюю штангу. Гюндоган его упустил, а Диаш не ожидал, тем более что Паредес даже пригнулся.

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Редкий в первом тайме эпизод с действительно мощным прессингом у чужой штрафной привёл к самому опасному моменту у ворот Наваса. Де Брёйне заставил Паредеса отдать плохой пас, а Уокер до конца шёл за Мбаппе и перехватил мяч. «Сити» в два паса довёл мяч до центра штрафной, где Фоден, совершенно один, пробил по центру ворот.



Второй тайм радикально отличался от первого, но описать причины изменений можно буквально несколькими словами. Высокие позиции с мячом и высокий прессинг. После перерыва «Сити» включил привычный уровень доминирования – да, за спиной у защитников стало больше зон, но у «ПСЖ» стало намного меньше шансов ими воспользоваться. Долгое владение мячом на чужой половине поля – основа доминирования для Гвардиолы, независимо от количества моментов оно необходимо хотя бы для того, чтобы играть в свой футбол.



Как только «Сити» заиграл в свой футбол, «ПСЖ» начал ошибаться. Владение упало с 46% до 33%, а контратаки исчезли как класс. За целый тайм хозяева сделали всего 19 передач в чужой трети поля – «Сити» набрал 141. Колоссальное преимущество.



Важно сказать, что давление «Сити» не привело к большому количеству голевых моментов. Гол Де Брёйне – чистое везение (ну и ошибка Наваса). Это случайный эпизод, но он помог «Сити». После гола гости стали контролировать игру ещё лучше. Парижане совсем перестали перехватывать мяч: потрясающая скорость игры в пас не давала им шансов. Пошли фолы.

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Фол Гейе принёс «Сити» победу: со штрафного забил Марез. Через три минуты Неймар срубил Диаша. Ещё через четыре Гейе с разбега влетел в Гюндогана прямой ногой и был удалён. Можно списывать это на нервы или на что угодно – но это тоже следствие беспомощности, которая обнаружилась, когда «Сити» заиграл в свой футбол. Быстрый пас, владение на чужой половине, высокий прессинг. Даже странно, что всего этого не было с первых минут.

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В ответном матче у Почеттино не будет возможности ставить люксовый автобус и разрывать соперника контратаками. Это впервые с начала плей-офф: и с «Барселоной», и с «Баварией» он мог во втором матче сосредоточиться на обороне и дать максимум свободы Мбаппе. Кажется, что судьба противостояния в руках «Сити». Если команда не начнёт снова радикально усложнять себе жизнь, то выглядит очевидным фаворитом.