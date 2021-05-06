Завершилось громкое дело водителя экс-спартаковца Фернандо. Подключался даже Путин

Предыстория

10 февраля 2019 года в Москву прилетел 48-летний бразилец Робсон. Он приехал вместе с женой Симон, чтобы работать на футболиста «Спартака» Фернандо. Предполагалось, что Робсон будет водителем, а Симон – трудиться по дому. На заработанные деньги пара планировала купить небольшой домик в Бразилии.

Сразу по прилёте в «Домодедово» пару досмотрели пограничники и обнаружили две упаковки таблеток – гидрохлорид метадона. Это вещество запрещено на территории России, но его можно легально приобрести в Бразилии по рецепту. По словам Робсона, ему в Бразилии передали две сумки для семьи Фернандо и он понятия не имел, что находится внутри.



В «Домодедово» Робсона и Симон встречал Родела (друг семьи Фернандо). Они пробовали урегулировать ситуацию, и спустя 17 часов всех отпустили (хотя более ожидаемым в этой ситуации был бы арест), но расследование продолжилось. Робсон какое-то время успел поработать в доме Фернандо – в том числе впервые в жизни убирал снег.



Через неделю футболист вернулся в Москву, и на следующий день он, Рафаэла (его жена), Родела и сам Робсон направились в отделение полиции в аэропорту «Домодедово». Робсон дал показания и был арестован. Ему позволили сделать последний звонок. Набрав жене, он сказал: «Кажется, дела идут плохо, меня арестуют». Робсона направили в исправительную колонию Каширы. При этом Симона (жена Робсона) была возмущена двумя фактами:



1. В полицию не поехал тесть Фернандо, которому предназначались эти таблетки.

2. В отделение не отвезли документ, подтверждающий, что именно тестю Фернандо прописан метадон из-за болей в спине.

Фото: из личного архива Робсона

Фото: из личного архива Робсона

Фото: из личного архива Робсона

Судебные разбирательства

Дело попало в Домодедовский городской суд. Пока проходили заседания, из России уехали тесть Фернандо, его жена Сибиль, а также Симон (супруга Робсона). Появлялась информация, что упаковки с запрещённым веществом были в двух разных чемоданах, один из которых находился у Симон, однако Робсон взял всю ответственность на себя. Впрочем, эта информация не получила подтверждения и в документах дела не была зафиксирована.

Робсон в суде настаивал, что не знал о существовании таблеток в сумках, которые просили передать семье Фернандо. Футболист утверждал, что также был не в курсе того, что тёща передаёт тестю. В ближайшее трансферное окно Фернандо и сам покинул Россию, перейдя из «Спартака» в китайский «Бэйцзин Гоань». При этом он продолжил оплачивать адвоката для Фернандо.

В организме Робсона были обнаружены следы наркотиков. Адвокаты думали о том, чтобы использовать этот аргумент в свою пользу. Если бы Робсон во всём признался и заявил, что таблетки предназначались ему самому, а не для распространения в России, то наказание могло быть мягче. Согласно Уголовному кодексу, ожидалось, что Робсон получит от 10 лет за контрабанду.

Судья объяснила футболисту, что признание в контрабанде – это не признание факта физической перевозки препарата, а признание, что запрещённые таблетки транспортировали намеренно. От этого Робсон отказался и не стал признавать себя виновным. Адвокаты продолжили указывать на то, что вещество разрешено в 160 странах мира и на нём не указано, что с ним нельзя въезжать в другие страны.

В результате Робсону дали три года тюрьмы (срок отчисления – от 18 марта 2019 года). Приговор оказался достаточно мягким в том числе потому, что суд принял во внимание, что у Робсона в Бразилии осталась престарелая мать. Оспаривать решение суда адвокаты не стали.

Помилование

На протяжении всего процесса эта история слабо освещалась в России, но была громким скандалом в Бразилии. Во многом из-за подробного расследования TV Globo. На дело обращали внимание многие популярные бразильцы – начиная от блогеров и заканчивая футболистами. Например, в сентябре 2020 года нападающий «Эвертона» Ришарлисон сделал пост про Робсона.

Дело Робсона оказалось настолько громким, что отреагировал даже президент Бразилии Жаир Болсонару. В октябре 2020 года он заявил, что вмешается и попробует дипломатическим путём решить этот вопрос: «Я поговорю с министром Эрнесто Араужо по поводу возможного контакта с президентом России Владимиром Путиным».

В январе этого года Робсон подал ходатайство о помиловании. После прохождения нескольких инстанций его удовлетворили, помиловав заключённого. Существует негласная традиция, что помилования происходят ближе к Дню Победы.

Проведя более двух лет в тюрьме, Робсон сегодня вернулся домой. В аэропорту Рио-де-Жанейро бразильские телекомпании вещали в прямом эфире, показывая, как Робсон обнимается с родными (в том числе с 74-летней матерью). Обнял его и президент Бразилии.

Видео можно посмотреть на официальном Youtube-канале телеканала CNNBrazil.

Болсонару дал интервью собравшимся журналистам. Среди прочего рассказал, что о деле Робсона узнал, когда ему позвонил игрок «Палмейраса» Фелипе Мело. Кроме того, президент Бразилии подтвердил, что общался насчёт Робсона с Путиным.

–… У нас отличные отношения на международном уровне. Мы работали тихо, и поэтому Робсона осудили не на 20 лет, а на 3 года. К русскому празднику Пасхи удалось добиться освобождения Робсона. Президент Путин понял, что это подходящий момент для помилования, – заявил Болсонару.

Выходя из аэропорта, Робсон сказал, что рад окончанию этой истории, а дома первым делом хочет поесть шураску (бразильское блюдо из мяса), которое приготовит его мама.

В свою очередь Фернандо сделал пост в «Инстаграме», где поблагодарил президента и министра Бразилии, а также призвал не верить слухам, будто его семья бросила Робсона в тяжёлый момент:



«… Я прошу, чтобы с этого момента у всех было больше ответственности за обвинения меня и членов моей семьи. Как я уже говорил ранее, Робсон невиновен, но это не делает нас виновными. Теперь всё это в прошлом и мы можем вести диалог с Робсоном, чтобы он имел доступ к правде, не подвергаясь влиянию неверной информации от людей, которые работают непосредственно на него и утверждают, будто хотят ему добра, когда на самом деле у них только коммерческие и финансовые интересы. Наконец Робсон и все мы можем продолжать свою жизнь достойно, трудолюбиво и мирно, что является самым важным».