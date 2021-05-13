Войдёт ли Захарян в историю сборной России? До него в 18 лет дебютировали только шестеро

Во вторник тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы. В их числе 17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (18 исполнится 26 мая). Талантливый футболист может стать самым юным дебютантом в истории национальной команды. Что для этого нужно? Выйти на поле в товарищеском матче с Польшей (1 июня) или с Болгарией (5-го числа). На крайний случай есть вариант с Бельгией на Евро (12 июня), но в это верится с трудом. Кто же сейчас возглавляет топ самых молодых дебютантов сборной России?

Марат Измайлов (18 лет, 10 месяцев, 25 дней)

Фото: РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» дебютировал в национальной команде 15 августа 2001 года. Главный тренер Олег Романцев выпустил молодого футболиста вместо Титова за полчаса до финального свистка в контрольном матче с Грецией (0:0). А уже в сентябре Марат принимал участие в отборочных встречах чемпионата мира. К тому времени он пылил в «Локо» Сёмина с такими мастерами, как Лоськов и Маминов.



Впоследствии Измайлов отыграл на двух крупных турнирах (ЧМ-2002, Евро-2004) и забил два мяча в отборе ЧМ-2006. После того как Марат уехал покорять Португалию, его резко перестали приглашать в сборную. Только спустя шесть лет Дик Адвокат включил его в список для подготовки к Евро-2012. Измайлов дважды выходил на замену в матчах чемпионата Европы.



В Польше Россия выступила бесславно, и Марата больше не вызывали в команду. На его счету два мяча в 35 матчах в футболке сборной.

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Владислав Радимов (18 лет, 8 месяцев, 22 дня)

Фото: Dimitri Iundt/Getty Images

Дебют нынешнего тренера «Зенита-2» в сборной России пришёлся на далёкий 1994 год. В перерыве матча с Австрией юный хавбек ЦСКА (за клуб дебютировал в 17 лет) заменил Рашида Рахимова. Команда Романцева одержала убедительную победу со счётом 3:0, а Радимов спустя несколько месяцев помогал ей в отборе Евро-1996.



В финальной стадии наша сборная набрала только одно очко и не сумела попасть в плей-офф – зато Владислав отыграл все матчи. Тренерский штаб команды продолжал доверять футболисту и после его переезда в Испанию. Впрочем, как и в случае с Измайловым, не обошлось без длительного простоя. Радимов не играл в сборной пять лет на стыке веков (после второго прихода Романцева), но затем получил приглашение от Георгия Ярцева и даже принял участие в Евро-2004.



Последний матч за национальную команду полузащитник провёл в 2006 году. В его активе три гола в 35 матчах.

Дмитрий Сычёв (18 лет, 5 месяцев, 1 день)

Фото: РИА Новости

Талантливый нападающий «Спартака» впервые сыграл за сборную незадолго до старта ЧМ-2002. Команда Романцева неожиданно проиграла в контрольном матче эстонцам со счётом 1:2, но форвард красно-белых провёл на поле все 90 минут и отметился голевой передачей. Любопытно, что Дмитрий дебютировал в первой сборной на год раньше, чем в молодёжной.



Трёх «товарняков» хватило Романцеву, чтобы включить Сычёва в заявку на чемпионат мира в Японии и Корее. Дмитрий отыграл все матчи на турнире и даже отметился результативным ударом во встрече с Бельгией (2:3). К сожалению, гола российского таланта не хватило для того, чтобы уйти от поражения в решающем матче группового этапа.

Сычёв провёл 47 матчей в футболке сборной России и забил 15 мячей. Он выступал на Евро-2004 и Евро-2008, хотя не был твёрдым игроком стартового состава. Лучший матч в карьере за сборную Дмитрий отыграл осенью 2004 года, когда отгрузил три мяча в ворота Люксембурга. Его история в национальной команде завершилась в 2010 году.

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Владимир Бесчастных (18 лет, 4 месяца, 15 дней)

Фото: РИА Новости

В отличие от предыдущих игроков из нашего списка, Бесчастных дебютировал в сборной не у Романцева. В 1992 году Владимир отметился в историческом матче – первом в истории национальной команды России (с Мексикой – 2:0). А пригласил его в сборную Павел Садырин.



Спустя два года нападающий забил первый мяч за сборную, в 1996-м съездил на чемпионат Европы. Бесчастных отсидел на скамейке первые матчи группового этапа, но получил 45 минут во встрече с Чехией (3:3). Именно в игре с будущими вице-чемпионами континента форвард отметился первым голом на крупном турнире. Да каким! Владимир отважился на дальний удар и застал врасплох вратаря чешской команды — мяч по красивой траектории опустился за спину голкиперу.



Следующий раз Владимир отличился на крупном турнире в памятном матче с Бельгией (2:3) на ЧМ-2002. Он сравнял счёт, и тот результат выводил сборную в 1/8 финала, вот только удержать его так и не удалось. Помимо этого, форвард запомнился промахом по пустым воротам в матче с Японией (0:1).



Бесчастных является одним из самых результативных игроков в истории сборной России. На его счету 26 голов в 71 матче, и он долгое время удерживал лидерство в списке бомбардиров. Сейчас по числу точных ударов уступает только Кержакову и Дзюбе.

Алан Дзагоев (18 лет, 3 месяца, 24 дня)

Фото: РИА Новости

Дебют Алана пришёлся на матч отборочного цикла ЧМ-2010 с командой Германии (1:2). Футболист ЦСКА заменил в перерыве Янбаева, и россияне выиграли второй тайм со счётом 1:0 (увы, только второй). Полузащитник-дебютант был очень близок к голу, но немцев спасла штанга.



Попасть на ЧМ в ЮАР, как мы знаем, команде Хиддинка не удалось, зато Дзагоев ярко проявил себя на Евро-2012. Забил два чехам, один — полякам, был лучшим футболистом сборной на турнире. Однако команда под руководством Адвоката не смогла преодолеть барьер группового раунда, проиграв в решающем матче грекам.



Больше Алан на крупных турнирах не забивал, хотя играл ещё на двух чемпионатах мира. На домашнем мундиале получил травму в первой же игре с Саудовской Аравией (5:0), а затем выполнил результативный навес на голову Фернандесу в четвертьфинале с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).



С тех пор Дзагоев не провёл ни одного матча за сборную и пролетел мимо Евро-2020. К сожалению, затяжные проблемы со здоровьем не позволили игроку полностью реализовать свой потенциал. Он забил девять голов в 59 встречах за национальную команду.

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Игорь Акинфеев (18 лет, 20 дней)

Фото: РИА Новости

Нынешний капитан ЦСКА сохраняет за собой статус самого юного дебютанта в истории сборной России. Впервые он сыграл за команду в 2004 году под руководством Ярцева, хотя о премьере у него вряд ли остались позитивные воспоминания. Наша команда проиграла Норвегии, а Акинфеев пропустил три мяча.

Спустя год Игорь стал основным вратарём национальной команды, а до этого съездил на чемпионат Европы в статусе самого юного футболиста среди всех заявленных в сборной России.



До недавнего времени представить команду без Акинфеева было крайне сложно. Он защищал ворота сборной на протяжении 14 лет, выступил на четырёх крупных турнирах (два из которых оказались очень успешными). Именно Игорь отразил два удара в серии пенальти с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира и помог команде впервые в истории пройти так далеко.



Акинфеев завершил карьеру в сборной ещё после ЧМ-2018, но призывы вернуть 35-летнего вратаря в команду раздаются до сих пор. Может, ещё передумает?