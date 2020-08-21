Травмы отняли у Дзагоева больше двух лет карьеры. Как же ему не везёт!

Алан Дзагоев вышел в старте ЦСКА в матчах против «Химок» и «Тамбова», но оба раза досрочно покинул поле: в первом туре после одного из эпизодов он схватился за заднюю поверхность бедра, а во втором во время удара по воротам почувствовал боль в том же месте. И если с «Химками» полузащитнику удалось не сломаться, то после игры с «Тамбовом» кажется, что это снова надолго.

Бедро беспокоит Дзагоева уже давно: первая серьёзная травма задней поверхности случилась в сентябре 2013 года в матче с «Ростовом». С тех пор он не раз получал повреждения именно в этой области, но самый неприятный период был весной 2017-го – в матче Россия – Бельгия хавбек покинул поле уже на 17-й минуте из-за спазма в мышцах бедра, после чего месяц восстанавливался, потом вышел на два матча и снова выбыл на 2,5 недели, а когда вернулся, опять пропал из-за рецидива.



Помимо этого были и другие травмы: Дзагоева беспокоил ахилл (на обеих ногах), он ломал плюсневую кость и мизинец на ноге, получал повреждение икроножной мышцы и рвал кресты. Если сложить дни, пропущенные из-за травм, получается внушительное число 826. То есть больше двух лет своей карьеры полузащитник ЦСКА провёл, восстанавливаясь после повреждений.

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В клубе уже давно для него составляют индивидуальный план тренировок, дают щадящий режим и ещё внимательнее следят за его состоянием. Виктор Гончаренко говорил, что Дзагоев сейчас тренируется так, как никогда раньше. Во время зимних сборов полузащитник приходил на занятия раньше всех, чтобы размяться перед нагрузками. Клуб не теряет надежды, что всё это поможет Алану стать снова «тем Дзагоевым», от игры которого можно сходить с ума от счастья. Есть опасения, что с таким букетом хронических травм это вряд ли возможно.



Как так получилось, что некогда один из самых талантливых футболистов России ежегодно, начиная с 2012-го, получает травму (а часто и не одну)? Тут можно говорить про лишний вес, верить слухам об алкоголе, но куда более реальной кажется версия, что некогда сумасшедшие нагрузки не прошли бесследно, а из-за особенного строения тазобедренной части идёт перегруз на некоторые отделы организма.

Ничего не остаётся, кроме как пожелать Алану здоровья и скорейшего возвращения на поле.