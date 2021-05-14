Экс-игрок «Спартака» — автор лучшего гола десятилетия в РПЛ. Как Адриано забивал «Зениту»

Российская Премьер-Лига назвала автора лучшего гола десятилетия. В голосовании с участием болельщиков и экспертов победил экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано. Бразилец забил потрясающий мяч в ворота «Зенита» в ноябре 2017-го.

Бросил русскую жену и снова кайфует от игры. Новая жизнь Луиса Адриано после «Спартака» Накануне чемпион России отгрузил двушку в чемпионате Бразилии.

Это случилось в 18-м туре чемпионата сезона-2017/2018. Перед той игрой спартаковцы занимали четвёртое место, отставая от находившегося на второй строчке «Зенита». Домашняя победа со счётом 3:1 помогла команде Массимо Карреры приблизиться к конкуренту. Луис Адриано стал автором победного, второго гола. Получив мяч в центре поля, нападающий свободно продвинулся вперёд, после чего спартаковцы на троих сообразили красивую комбинацию. Луис Адриано, Александр Самедов и Зе Луиш «начертили» треугольник, а бразилец нанёс великолепный удар из-за штрафной в нижний угол. Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не смог дотянуться до мяча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Вероятно, некоторые болельщики проголосовали за этот гол Луиса Адриано из-за ностальгии по золотому периоду «Спартака» Карреры. Не все были рады уходу нападающего из московского клуба, пусть бразилец и разменял четвёртый десяток.

«Адриано — больная тема, — признавалась Зарема Салихова, спутница владельца клуба Леонида Федуна, в интервью для Metaratings. — У меня дочку зовут Адриана, Луис был любимым её футболистом. У нас до сих пор вся её комната в плакатах с ним.

У Луиса была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость, да и игрок уже, как считали на тот момент, отыграл своё в России. Было предложение в июне, но Томас (Цорн) отказал Камоцци в этом трансфере. Цорн сказал: «Нет, он нам нужен, он остаётся на следующий год». Все обрадовались. Но в последний день трансферного окна Цорн продал Адриано. С сарказмом отношусь к сделкам, которые совершаются в последний день трансферного окна, не так важно, продажа это или покупка. Грамотная трансферная политика должна планироваться заранее, за полгода. Не надо ждать последнего дня. Как правило, для клуба это никогда не выгодно».

Между тем Луис Адриано продолжает забивать в Бразилии. В прошлом сезоне он стал автором 19 голов в 49 матчах за «Палмейрас» и выиграл с командой самый престижный клубный трофей Южной Америки — Кубок Либертадорес.