«Выглядело всё очень жутко!» Футболиста «Спартака-2» увезли с поля без сознания

Сегодняшний день уже принёс несколько резонансных новостей, так или иначе связанных с Футбольной национальной лигой. «Оренбург», закончивший сезон на втором месте, не сумел получить повышение в классе из-за проблем с лицензированием. Его место в элите займёт «Нижний Новгород», при этом РФС изменил регламент и отменил проведение стыковых матчей.

Ещё одна громкая новость пришла с матча заключительного тура ФНЛ «Спартак-2» — «Чертаново». С турнирной точки зрения, эта встреча не имела никакого значения. Хозяева сохранили место в дивизионе, а вот у гостей уже не осталось шансов на спасение. Однако 18-летнему футболисту «Спартака» Даниилу Денисову этот матч запомнится надолго.

Уже в начале игры юному полузащитнику попали мячом в горло, и он потерял сознание. Денисов упал навзничь, его увезли с поля на реанимобиле. Позже стало известно, что Даниил пришёл в сознание, о чём сообщила пресс-служба московской команды.

«Нашему игроку оказали первую помощь и увезли с поля на скорой. Денисов в сознании, в ближайшее время его отправят на обследование», — гласит сообщение на странице молодёжной команды «Спартака» в «Инстаграме».

Вот как отреагировали на известие болельщики столичного клуба в соцсетях.

kirill__drozdov: «Здоровья, Даниил, держись! Это было страшно».

scarrrr.y: «Здоровья, Даниил. Всё наладится! Выглядело всё очень жутко».

Shiukxx: «Выздоравливай, Даниил. Всё будет хорошо!»

Денисов был заменён на 10-й минуте, но неприятная ситуация не помешала командам показать весьма результативный футбол. «Спартак» сумел переиграть соперника – 4:3, хотя по ходу матча уступал в счёте. Дубль оформил Степан Мельников, а многомиллионный Педро Роша отметился точным ударом с 11-метровой отметки. Примечательно, что последний гол в матче забил голкипер «Чертаново» Александр Радионов, который пришёл в чужую штрафную на розыгрыш стандарта и точно пробил головой.

Денисов – уроженец Санкт-Петербурга, тренировавшийся до перехода в «Спартак» летом 2019-го в СШОР «Зенит», и кандидат в юношескую сборную России. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах в ФНЛ и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тыс. евро.