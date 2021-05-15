Они снова пишут историю! «Лестер» впервые выиграл Кубок Англии

Английский писатель Джулиан Барнс в своём произведении «История мира в 10 ½ главах» рассказал о собственной версии рая. В нём он, в частности, пишет: «Я пролил чай, прочитав заголовок. «Лестер» выиграл Кубок Англии. Без шуток, «Лестер», чёрт возьми, выиграл кубок Англии! Вы бы в это не поверили, правда? Ну, то есть поверили бы, но только если ничего не смыслите в футболе. Но я-то в футболе кое-что смыслю, и я всю жизнь болел за «Лестер», и я бы в такое не поверил, вот в чём суть».

Эта книга вышла в 1989 году, и к тому моменту «Лестер» проиграл финал Кубка Англии уже четыре раза. Клуб вообще до недавнего времени намного чаще играл во втором дивизионе, чем в элите, поэтому грустный скептицизм уроженца Лестершира можно понять.

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Ничто не предвещало победы

«Лестер» уверенно заваливает вторую часть сезона, и, конечно, смог обыграть резервистов «МЮ», но даже в матчах с «Бёрнли», «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» в сумме набрал всего два очка. По команде Роджерса сильно бьют травмы, и это продолжилось прямо по ходу финала: Джонни Эванс сломался в начале мая, вернулся в стартовый состав на финал, но уже в первом тайме был вынужден просить замену из-за рецидива.

Но оказалось, что и с Олбрайтоном «Лестер» очень и очень конкурентоспособен. Марк вышел на правый фланг обороны, а Кастань получил возможность больше смещаться в центр. «Лестер» прямо по ходу первого тайма перестроился со схемы с тремя центральными защитниками на схему с двумя, и это делает ему честь.

А вот Тухель, если не перехитрил сам себя, то по крайней мере упростил задачу на финал для соперника. Аспиликуэта, уже столько матчей отыгравший в тройке центральных защитников, вышел на правой бровке, тогда как одним из центрбеков стал молодой Рис Джеймс. Именно его авантюрный пас при выходе из обороны привёл к перехвату и голевой атаке. Роджерс и его команда молодцы ещё и потому, что их нападающий так глубоко прессингует, но сам факт ошибки защитника это не отменяет.

Жоржиньо провалил второй топ-матч подряд

Бразилец, оказавшийся на «Стэмфорд Бридж» благодаря Маурисио Сарри, всё больше теряется в построениях Тухеля. В прошлом матче он фактически подарил победный гол «Арсеналу», когда отдал сверхавантюрный пас на свои ворота. Тренер доверился ему и на следующий матч, но в нём Жоржиньо просто затерялся: никакого обострения, полная инертность на фоне выжигавшего всё Ндиди.

Вместе с тем, уже настаёт время хотя бы осторожно критиковать Тухеля. Три центральных защитника, два фланговых, опорник Канте, Жоржиньо, который отдал бесчисленное количество передач поперёк поля – не слишком ли многослойна оборона матча против «Лестера»? Похоже, что немецкий тренер сильно ограничивает свою команду: Хаверц, Хадсон-Одои, Жиру даже после гола сидели на скамейке двузначное количество минут, пока тренер надеялся на озарение Жоржиньо или, возможно, успешность рывков в штрафную Алонсо.

Неудавшаяся репетиция финала ЛЧ. «Челси» отложил чемпионство «Манчестер Сити» Три отменённых гола, рекорд Аспиликуэты и эффектная развязка.

Шмейхель – теневой герой финала

Когда наступает время наград лучшим игрокам сезона, Каспер регулярно остаётся в тени, но его стабильность, умение спасти в ситуации, когда его никто бы не обвинил в пропущенном мяче, вызывает восхищение.

Тяжелейшие сейвы после удара Чилуэлла головой в притирку со штангой и Маунта из пределов штрафной – именно из этой категории.

Финал мог пойти по самому что ни на есть трагичному, депрессивному для «Лестера» сценарию в самом конце. Сменивший летом «Лестер» на «Челси» Чилуэлл так подключился к атаке, что после его прострела капитан Уэс Морган срезал мяч в свои же ворота. Но когда-то и Роджерсу, и «лисам» должно было повезти: видеоассистенты увидели миллиметровый офсайд, и бурные празднования игроков столичного клуба потеряли смысл.

«Лестер» снова пишет историю! После неожиданного чемпионства команда впервые выиграла Кубок Англии.

«Челси» проиграл уже восьмой из одиннадцати последних финалов, но конкретно у «Лестера» может взять реванш уже через пару дней. В зоне ЛЧ пока идут обе команды, но если «Ливерпуль» выиграет все три своих оставшихся матча (а играть в них с «ВБА», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас»), то кому-то из этих двоих придётся потесниться. Да уж, этот невероятный сезон приучил к большим матчам нон-стоп.