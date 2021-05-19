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Карим Бензема вернулся в сборную Франции: конфликт с Вальбуэна, вызов на Евро-2020, слова Дешама

Не был 6 лет в сборной из-за скандала, но едет на Евро. Вот это поворот в карьере Бензема!
Павел Прохоров
Вот это поворот в карьере Бензема!
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Французский тренер объяснил неожиданный вызов нападающего.

Карим Бензема возвращается в сборную Франции и сыграет на Евро-2020. Последний раз нападающий защищал цвета национальной команды в октябре 2015-го в матче с Арменией (4:0). Тогда он забил два мяча и отдал результативную передачу. Вспоминаем, из-за чего один из лучших форвардов современности был отстранён от игр сборной.

Конфликт с Матьё Вальбуэна

В 2015 году Бензема потерял место в сборной из-за скандала, связанного с шантажом Матьё Вальбуэна. С тех пор Карима не включали в заявку, и он пролетел мимо Евро-2016 и ЧМ-2018. У злоумышленников было интимное видео с участие Вальбуэна. Преступники, чтобы выбить деньги с Матьё, связались с другом Бензема, через которого вышли на игрока «Реала».

Следствие подозревает, что в 2015 году Карим действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам. Это дело много раз отправлялось на повторное рассмотрение и, кажется, уже скоро будет объявлено закрытым. В конце октября Бензема предстанет перед судом в Версале. Если его вина будет доказана, то 33-летний француз сядет в тюрьму на пять лет, а также заплатит штраф в размере 75 тысяч евро.

В декабре прошлого года Бензема проиграл апелляцию в Кассационном суде, который считается высшей судебной инстанцией Франции. Тогда же обвинение заявило о передаче дела в Уголовный суд Версаля.

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«Дорога в сборную Франции для Бензема навсегда закрыта»

В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил о том, что Бензема больше никогда не будет вызываться в сборную. «Я никогда не говорил о Бензема в негативном ключе. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта», — заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.

Но именно беда с центральными нападающими накануне Евро-2020 заставила Дидье Дешама отступить от своих принципов и вызвать форварда «Реала». Ожидается, что тренер изменит тактику команды для введения игрока в состав. Вот это поворот в карьере Бензема!

Дешам объяснил вызов в сборную Карима Бензема

Главный тренер сборной Франции рассказал, почему спустя шесть лет вызвал нападающего в национальную команду.

«Что касается Бензема, мы не можем вернуться в прошлое и что-то изменить. Самое важное — это сегодня и завтра. Были сделаны важные шаги, мы встретились с Каримом. Мы долго разговаривали. После встречи я долго размышлял, чтобы прийти к этому решению. Я не буду рассказывать, о чём мы говорили, это касается только нас. Это нужно было нам обоим. Я уже сталкивался с трудными ситуациями и всегда игнорировал личные интересы. Сборная Франции не принадлежит мне», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Поделился эмоциями от приглашения и сам футболист: «Я горжусь тем, что вернулся в сборную Франции, и тем, что мне доверяют. Спасибо моей семье, друзьям, клубу и всем тем, кто всегда поддерживал меня и ежедневно придавал мне сил».

Осталось дождаться старта чемпионата Европы, что увидеть, как сильно поменяется игра Франции после возвращения Бензема. Принесёт ли форвард пользу команде на Евро?

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