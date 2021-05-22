«Когда выиграем что-то значимое – выбежим куда-нибудь в плавках?» Дзюба в гостях у Урганта

Артём Дзюба в четвёртый раз пришёл на передачу «Вечерний Ургант». В 2015 году форвард «Зенита» вместе с Леонидом Слуцким и Денисом Черышевым на развлекательном мероприятии презентовал новую форму сборной России. В мае 2019-го Артём рассказывал Ивану Урганту про критику перед домашним чемпионатом мира, матч с Испанией, любимые фильмы, а также участвовал в челлендже. В апреле прошлого года Дзюба вышел в эфир по видеосвязи и объснил, как протекает его жизнь во время карантина.

«Как давно я у вас не был. Я всегда где-то рядом. Все мы немножко Дзюбы», – начал капитан сборной России.

1. Рассказал про рождение сына

Ургант сразу поздравил Артёма с рождением ребёнка, и форвард «Зенита» рассказал, как хотел назвать сына и как прошёл его день.



«Третий сын, как в сказке. Хотел назвать Иваном, но потом передумал – не все Иваны получаются, поэтому решил Александром. Это произошло 15 мая в 6:27 утра. Была бессонная ночь, я присутствовал, можно сказать, как коллега, с врачами. У меня был случай, когда рождался первый ребёночек: я надел амуницию и сказал: «Коллеги, приступим!», за что получил порцию мата и негатива. Меня чуть не выгнали тогда. С тех пор я очень дисциплинирован, стою сзади и посматриваю», – сказал Дзюба.



– Ты уже заматеревший, капитан сборной России. Увлажняются ли у тебя глаза в этот момент? Это же волнительное событие.

– Не увлажняются почему-то, на фильме сильнее увлажняются. На самом деле, гордость есть. Мне папа с детства говорил: «У нас Дзюб осталось мало, нужно продолжить род». Вот я стараюсь, нас уже пятеро.



– Расскажи мне, на следующий день у тебя была бессонная ночь.

– Да, мы сразу вылетели на игру в Саранск. Спасибо Сергею Богдановичу Семаку то, что разрешил не приезжать утром на тренировку, а отправиться сразу в аэропорт. Как только я зашёл в самолёт, все сразу поздравили. Хорошо, что не было туннеля. В футболе приняты туннели, где тебя поздравляют или, можно сказать, избивают. Думаю, что ещё получу свою порцию. Я попытался уснуть, но они мне сделать этого не дали. Я прилетел и готовился к матчу: процедуры, массаж. Уснул в девять вечера – впервые в жизни так рано. Проснулся в 10 утра, установка и игра.

2. Принёс футболку, в которой забил 200-й гол

– И вот ты вышел на игру…

– Я выхожу на игру и понимаю, что, во-первых, нужно победить.



– Есть такая установка?

– Ну конечно, мы же спортсмены, максималисты, тем более футболисты – всегда за победу. У меня был на кону двухсотый гол, и поэтому случаю заготовлена маечка. Я её принёс.



– Это та самая? Ты её не стирал?

– Та самая. Я её не стирал.



– Ну зря.

– Все запахи для вас.



– Подожди, но это плотная майка.

– Было +29, и я пожалел в один момент.

– Это ты забил первый, а это что у тебя? (Ургант показывает соску во рту на фото).

– Это сосочка, заготовил.



– Ты много там заготовил.

– Самое главное, что удалось забить. Было бы смешно, если мне всю игру пришлось бы бегать с соской и с майкой.



– А где держать соску, когда бегаешь по полю?

– Сосочку я спрятал в надёжном месте (смеётся).



– В надёжном месте, там же карманов нет.

– Завернул, можно сказать (смеётся).



– На какой минуте ты забил?

– Ой, минуте на 10–12, и сразу сосочку, раз. В перерыве я снял эту майку, потому что было душно. А дальше пошла феерия. Я сам не ожидал, если честно, но попадал в ворота.



– Ты, наверное, старался бить не во вратаря, а мимо?

– Я же вам уже объяснял, что задача – попасть просто в мяч, а дальше – как карта ляжет. Получилось.

3. Рассказал, почему выбрал костюм Дэдпула

Ургант и Дзюба затронули чемпионство «Зенита» и костюм Дэдпула, в котором Артём появился после матча с «Локомотивом». «Вообще я большой поклонник Marvel и всех этих дел, комиксов. Нравится мне это. Я подошёл творчески. Почему именно Дэдпул? Люблю этого персонажа: чёрный юмор, всякие шуточки, немного отмороженный, забавный, никогда не унывает, чтобы не происходило», – сказал футболист. Артём должен был привезти этот костюм на шоу, но не сделал этого: «На самом деле мне половину сломали. У меня же был грандиозный набор: котаны, было всё. Всё сломали. Мы выиграли чемпионат – могу себя позволить».

– Можешь себе позволить хоть голым выйти.

– Так я себе не могу позволить.



– Да, действительно. Мне очень понравилось, что я подошёл и спросил у тебя в закулисье, есть ли темы, на которые ты бы не хотел говорить. Ты сказал: «Ваня, (Ургант разводит руками)».

– Иван, давайте обсудим, что когда мы, футболисты, выиграем что-нибудь значимое, мы с вами вдвоём выбежим куда-нибудь?



– На поле? Голыми?

– Раз вы хотите, можем и в плавках.



– Дорогой мой Артём, а зачем ждать, пока вы что-то выиграете?

– Как правило, вряд ли мы что-то выиграем.



– Н-е-е-е-т, не надо так говорить.

– Согласен. Значит мы выбежим, пока нас не остановят шокером или дубинкой. Правильно? Скорее всего, Иван, будете вы.

4. Пожаловался, что реакция россиян на костюм была негативной

Ургант и капитан сборной России обсудили реакцию общественности на необычное празднование чемпионства форвардом, и Дзюбе не понравилась реакция россиян. Впрочем, эту тему он обсуждал в ироничной манере.



– Райан Рейнольдс, который был у нас в гостях и который играл Дэдпула, взял и в «Твиттере» лайкнул и выложил фотографию с вами.

– Мне было очень приятно. Вообще так получилось, что вся Европа восприняла это позитивно, но только наши, скупердяи русские, оплевали меня очередной раз.



– Почему?

– Ну то, что клоун, что всё внимание привлёк к себе.



– Ну так ты же чемпионат выиграл.

– И я об этом же.



– Ты же футболист, спортсмен хороший.

– Правильно, да. Я не думал в этот момент. Взял, надел и пошёл.



– Наши болельщики: как он мог надеть на себя комбинезон?

– Лучше бы надел что-то наше, русское. Все везде написали это.



– Хотели, чтобы ты Добрыней оделся? Незнайкой? Мурзилкой?

– Я не знал кем. Может, дядей Фёдором. Я реально начал думать. Кем я мог выйти? Ну реально. Буратино? Тогда бы русские кричали, какой креативный, а весь мир – насмехался. Это странно было бы.

Отец российского футбола

В конце Ургант предложил Дзюбе продемонстрировать свои качества как отца и футболиста, выполнив три задания. Первое – чеканить мяч, держа двумя руками коляску. Дзюба набил 20 раз. Второе – пройти вокруг конусов с мячом, держа перед собой коляску. И третье – забить гол в ворота Урганта, который тоже держал в руках розовую коляску. Дзюбе не составило обыграть Урганта.