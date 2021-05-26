Влашичу и ЦСКА лучше разойтись. Трансфер после Евро – идеально

Давно не видели Влашича? А его пушечный и своевременный удар?
И дело не в травме, из-за которой хорват пропустил последние матчи сезона. А в том, что из полноценного яркого лидера он стал первым среди равных в шестой команде чемпионата.
Матч с «Краснодаром» пунктирно показал, что ЦСКА без такого Влашича бывает лучше. Такого: не слишком результативного (три гола, два из которых с пенальти, в девяти последних матчах), но стягивающего игру на себя. С «Краснодаром» ЦСКА провёл самый понятный и успешный матч при Оличе: 3:1 и полная победа над соперником в атаке; там, где в теории должно было не хватить Влашича.
Идею, что ЦСКА играет свободнее без Влашича, я подсмотрел у тактического гуру «Чемпионата» Михаила Гончарова, но теперь и правда верю, что без гиперактивности Николы армейцам действительно лучше. Его главное оружие – удар – перестало работать, всего один гол с дальней дистанции в этом сезоне. И этого недостаточно, чтобы долгое и энергозатратное владение мячом конвертировать в удар, который, скорее всего, не залетит. Никола бьёт отовсюду, делает это чаще других и в ЦСКА (3,7 попытки за 90 минут), и в чемпионате (63% его ударов – из-за штрафной).
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Ударный перекос влияет на атаку: команда теряется, нападающие реже получают мяч, всё ломается.
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А если без тактики, то эмоционально Влашич сдал, потому что ЦСКА больше не его команда. Никола слишком любит побеждать, ревёт после поражений на поле, а я – верю как в его слёзы, так и в его самокопание. Человек, который в отпуске отрабатывает удары в специальной механизированной комнате и удалил «Инстаграм», чтобы не выпадать из реальности, точно честолюбив и ненавидит делать работу плохо.
Чтобы делать хорошо, нужен вектор. А ЦСКА предложить лидеру внятное развитие не может. Клуб если и развивается, то непонятно, оставляя тонны вопросов:
• Брать Помазуна и сажать на лавку, чтобы что?
• Где начинается влияние у Орешкина и заканчивается у Гинера?
• Откуда берутся разговоры, что Олич в самый трудный для ЦСКА момент может временно помогать сборной Хорватии?
Влашич хочет быть лидером развивающейся команды, и когда он видит, что это невозможно, то у него начинаются проблемы с уверенностью. Как я это заметил? Удары не долетают, хуже взаимодействует с нападающими, всё реже приносит ЦСКА очки и всё меньше попадает в подборки с ударами, финтами и дриблингом.
Влашич зачах.
Даже отец Николы говорит, что ему нужны партнёры другого качества. А отец на Балканах с самого детства воспринимается футболистами чуть ли не важнее тренера, и дети порой не знают, кого слушать в первую очередь.
Итого. Такой Влашич не останется в таком ЦСКА. Да и такому ЦСКА такой Влашич не нужен.
Идеальный вариант для всех – выгодная продажа Влашича в Европу
В ЦСКА с самого начала понимали, что Никола не купит дом в Москве и когда-нибудь уедет на повышение – об этом недавно рассказывал бывший глава селекционного отдела клуба Максим Дюков.
Время пришло.
Прямо сейчас Влашич стоит € 30 млн по версии Transfermarkt: несмотря на общий провал ЦСКА в чемпионате и еврокубках, Никола не провалил сезон, стал третьим игроком турнира по версии игроков и первым по версии Чорлуки. Даже якобы подорожал на € 12,5 млн. По той же таблице Фукс подорожал на три миллиона, так что цифрам бы я не доверял, но не забывал бы, что Влашич в любом случае – золотой актив ЦСКА.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
И несколько удачных матчей на Евро за Хорватию поднимут его ценник в два раза (так считает и Максим Дюков).
Контракт с ЦСКА до лета 2024 года намекает на отступные и теоретически удачную сделку. На деньги с продажи ЦСКА купит новых хорватов под Олича за восемь, например, миллионов евро, сбалансирует игру и наконец задышит. Без слишком яркого и требующего повышенного внимания игрока.
А вообще Влашич недавно женился. Так что счастья, и пусть Евро пройдёт так, чтобы и Николе, и ЦСКА стало лучше.
- 26 мая 2021
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